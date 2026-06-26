Слънцезащитният крем е първата линия на защита срещу вредните ултравиолетови (UV) лъчи. Но за малка част от хората именно той се превръща в проблем. Алергията към слънцезащитен крем е реална, макар и рядка реакция, която засяга 1% или по-малко от възрастните.

Според семейния лекар д-р Аманда Валдес, повечето реакции се дължат на кожна чувствителност към определени съставки, най-вече химически филтри като оксибензон. В по-редки случаи обаче дадена съставка активира имунната система и предизвиква истинска алергична реакция. Проучванията сочат, че ароматизаторите (парфюмите) са най-честият алерген.

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„Ако реагирате на слънцезащитен крем, реагирате на нещо много специфично в този продукт. Това не означава, че всички кремове ще ви създадат проблем, а че точно този не е подходящ за вас", обяснява д-р Валдес.

Понякога реакцията не започва веднага, а едва след излагане на слънце. Това се нарича фотоалергична реакция и попада в групата на слънчевите алергии.

Симптоми на реакция към слънцезащита

Най-честият признак е обрив. „Често виждаме зачервяване с точковиден характер, типично за контактен дерматит", посочва д-р Валдес.

Други възможни симптоми са:

Подуване на кожата

Сърбеж и дразнене

Мехури и водни пъпки

Копривна треска (уртикария)

В изключително редки случаи реакцията може да прерасне в анафилаксия – със затруднено дишане и нужда от спешна медицинска помощ. Симптомите могат да се появят минути след нанасянето или да се забавят до цял ден.

Какво да направите при реакция

При тежка реакция, засягаща дишането или причиняваща световъртеж, незабавно потърсете спешна помощ на 112.

При лек обрив обикновено не е нужно нищо повече от изчакване, повечето леки реакции отзвучават сами. Ако обривът се задържи или е придружен от сърбеж, за облекчение могат да помогнат:

Снимка: Canva

Хидрокортизонов крем без рецепта

Алое вера

Вазелин (петролеево желе)

При по-изразена алергична реакция антихистамини за кожа (като лоратадин, фексофенадин или цетиризин) в комбинация с локални кремове могат да облекчат симптомите. Спрете употребата на продукта и охладете кожата с хладни компреси.

Как да изберете по-безопасен крем

За хора със склонност към алергии или чувствителна кожа д-р Валдес съветва:

Изберете хипоалергенна, минерална защита. Продуктите с цинков оксид и титаниев диоксид отразяват UV лъчите вместо да се абсорбират и дразнят кожата по-рядко от химическите филтри.

Избягвайте ароматизирани продукти. Етикетът „без парфюм" значително намалява риска от кожно раздразнение .

Минимизирайте другите козметични продукти , за да избегнете нежелани взаимодействия.

Тествайте предварително (пач тест). Нанесете малко количество на дискретно място (вътрешната страна на ръката) и изчакайте 24–48 часа.

Снимка: Google Imagen

Физическа защита от слънце

Можете да блокирате UV лъчите и без крем:

UPF облекло (сертифицирано UPF 50+)

Шапки с широка периферия и слънчеви очила с UV защита

Избягване на пиковите часове (10:00–14:00 ч.)

Кога да потърсите дерматолог

Ако всеки продукт ви създава проблем, консултирайте се с лекар. Алерголог или дерматолог може да направи професионален пач тест (или фото-пач тест), за да установи точно коя съставка предизвиква реакцията.

Алергията към слънцезащитен крем е рядка, но реална. Най-често виновни са парфюмите и химическите филтри, а решението обикновено е смяна с минерален, хипоалергенен продукт без аромат, съчетан с физическа защита. Важно е да не се отказвате от слънцезащита, рискът от UV увреждания и рак на кожата е далеч по-сериозен от един обрив. Намерете подходящия за вас продукт и при нужда се консултирайте със специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници