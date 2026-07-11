Сърбежът по кожата (медицински наричан пруритус) е сред най-подценяваните симптоми особено когато не е придружен от видим обрив. Според дерматолози, това усещане може да е нещо толкова обикновено като суха кожа, но в някои случаи сигнализира за системно заболяване, което изисква лекарска намеса.

Ето какво трябва да знаете за причините за сърбеж по кожата и как да реагирате.

Суха кожа през лятото

Една от най-честите причини е суха кожа. През студените месеци студеният въздух съдържа по-малко влага, което пресушава кожата и предизвиква т.нар. „зимен сърбеж", обикновено по краката, рядко по скалпа или лицето, и по-силен през нощта.

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Суха кожа през лятото също е разпространен проблем, климатиците, слънцето и хлорираната вода в басейните обезмасляват кожата. Дерматолозите препоръчват:

Редовна хидратация, особено след баня или плуване;

къпане с хладка, а не гореща вода;

нежни почистващи продукти без сапун;

слънцезащита преди излизане навън.

Важно е да не се бърка сухата кожа с т.нар. „сърбеж на плувеца", реакция към паразити в естествени водоеми, която обикновено се проявява с дребен червен обрив.

Заболявания, свързани със сърбеж по кожата

Продължително дразнене и сърбеж на кожата без ясна причина понякога е знак за скрито заболяване. Според проучвания, публикувани в специализирани медицински издания, сърбежът може да съпътства:

Диабет и кожни проблеми , високата кръвна захар пресушава кожата и уврежда нервите;

Заболявания на щитовидната жлеза , както хипер-, така и хипотиреоидизъм могат да причинят хронична уртикария и сърбеж;

Бъбречна недостатъчност, натрупването на токсини при бъбречно заболяване често дразни кожата на ръцете и гърба;

Симптоми на чернодробно заболяване , нарушената чернодробна функция води до натрупване на вещества под кожата, причиняващи интензивен сърбеж;

ХИВ инфекция, свързана с кожни промени и сухота.

Неврологични причини за сърбеж на кожата

Кожата и нервната система са тясно свързани, затова редица неврологични причини за сърбеж заслужават внимание при инсулт, множествена склероза, мозъчни тумори, постхерпетична невралгия, както и по-специфични състояния като брахиорадиален пруритус и нотaлгия парестетика. При съмнение за инсулт е необходима спешна медицинска помощ.

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Рак на кожата и лимфом

Около 40% от хората с немеланомен рак на кожата изпитват дразнене и сърбеж, често придружен от изтръпване или усещане за пълзене под кожата. Сходно, лимфом прояви, включително болест на Ходжкин и кожен Т-клетъчен лимфом, честомогат да включват упорит сърбеж, нощно изпотяване, необяснима загуба на тегло и уголемени лимфни възли. Ранната диагностика подобрява значително прогнозата.

Тревожност, стрес и психично здраве

Тревожност и кожни реакции са добре документирана връзка, стресовият отговор на тялото може да предизвика сърбеж дори без физическа причина. Депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, компулсивно чоплене на кожата (дерматиломания) и делюзии за паразитоза също могат да стоят зад симптома.

Лекарства и алергии

Странични ефекти от лекарства, включително антибиотици, антималарийни средства, опиоиди и някои антидепресанти, често включват сърбеж на кожата. Ако симптомът се появи скоро след нова терапия, консултирайте се с лекар.

Алергичен дерматит и дразнене от сапуни, метали или козметика обикновено причиняват и видим обрив, но не винаги. Ухапване от насекоми (комари, дървеници, въшки) е друга честа, но обичайно временна причина.

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Кога да отидем на лекар

Потърсете лекар, ако сърбежът пречи на съня, продължава без обяснение, или е съпроводен от нови симптоми, висока температура, отслабване, подути лимфни възли или признаци на инфекция (зачервяване, оток, гной).

Облекчаване на сърбежа на кожата у дома

За временно облекчение специалистите съветват:

хидратация на кожата с редовно овлажняване;

хладни компреси за около 10 минути;

антихистамини при сърбеж на кожата , свързан с алергия;

вана със сода бикарбонат;

техники за стрес, дълбоко дишане, медитация.

Хроничният пруритус без обрив рядко е повод за паника, но е сигнал, който тялото си заслужава да чуете. Докато сухата кожа и ухапванията от насекоми са безобидни, персистиращият сърбеж може да разкрие системно, неврологично или онкологично заболяване. При съмнение, консултацията с лекар е най-сигурният път към точна диагноза и адекватна грижа за кожата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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