Сърбежът по кожата (медицински наричан пруритус) е сред най-подценяваните симптоми особено когато не е придружен от видим обрив. Според дерматолози, това усещане може да е нещо толкова обикновено като суха кожа, но в някои случаи сигнализира за системно заболяване, което изисква лекарска намеса.

 Ето какво трябва да знаете за причините за сърбеж по кожата и как да реагирате.

Суха кожа през лятото

Една от най-честите причини е суха кожа. През студените месеци студеният въздух съдържа по-малко влага, което пресушава кожата и предизвиква т.нар. „зимен сърбеж", обикновено по краката, рядко по скалпа или лицето, и по-силен през нощта.

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Суха кожа през лятото също е разпространен проблем,  климатиците, слънцето и хлорираната вода в басейните обезмасляват кожата. Дерматолозите препоръчват:

  • Редовна хидратация, особено след баня или плуване;
  • къпане с хладка, а не гореща вода;
  • нежни почистващи продукти без сапун;
  • слънцезащита преди излизане навън.

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Важно е да не се бърка сухата кожа с т.нар. „сърбеж на плувеца", реакция към паразити в естествени водоеми, която обикновено се проявява с дребен червен обрив.

Заболявания, свързани със сърбеж по кожата

Продължително дразнене и сърбеж на кожата без ясна причина понякога е знак за скрито заболяване. Според проучвания, публикувани в специализирани медицински издания, сърбежът може да съпътства:

  • Диабет и кожни проблеми, високата кръвна захар пресушава кожата и уврежда нервите;
  • Заболявания на щитовидната жлеза, както хипер-, така и хипотиреоидизъм могат да причинят хронична уртикария и сърбеж;
  • Бъбречна недостатъчност,  натрупването на токсини при бъбречно заболяване често дразни кожата на ръцете и гърба;
  • Симптоми на чернодробно заболяване,  нарушената чернодробна функция води до натрупване на вещества под кожата, причиняващи интензивен сърбеж;
  • ХИВ инфекция, свързана с кожни промени и сухота.

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Неврологични причини за сърбеж на кожата

Кожата и нервната система са тясно свързани, затова редица неврологични причини за сърбеж заслужават внимание при инсулт, множествена склероза, мозъчни тумори, постхерпетична невралгия, както и по-специфични състояния като брахиорадиален пруритус и нотaлгия парестетика. При съмнение за инсулт е необходима спешна медицинска помощ.

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Рак на кожата и лимфом

Около 40% от хората с немеланомен рак на кожата изпитват дразнене и сърбеж, често придружен от изтръпване или усещане за пълзене под кожата. Сходно, лимфом прояви, включително болест на Ходжкин и кожен Т-клетъчен лимфом, честомогат да включват упорит сърбеж, нощно изпотяване, необяснима загуба на тегло и уголемени лимфни възли. Ранната диагностика подобрява значително прогнозата.

Тревожност, стрес и психично здраве

Тревожност и кожни реакции са добре документирана връзка, стресовият отговор на тялото може да предизвика сърбеж дори без физическа причина. Депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, компулсивно чоплене на кожата (дерматиломания) и делюзии за паразитоза също могат да стоят зад симптома.

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Лекарства и алергии

Странични ефекти от лекарства, включително антибиотици, антималарийни средства, опиоиди и някои антидепресанти,  често включват сърбеж на кожата. Ако симптомът се появи скоро след нова терапия, консултирайте се с лекар.

Алергичен дерматит и дразнене от сапуни, метали или козметика обикновено причиняват и видим обрив, но не винаги. Ухапване от насекоми (комари, дървеници, въшки) е друга честа, но обичайно временна причина.

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Кога да отидем на лекар

Потърсете лекар, ако сърбежът пречи на съня, продължава без обяснение, или е съпроводен от нови симптоми, висока температура, отслабване, подути лимфни възли или признаци на инфекция (зачервяване, оток, гной).

Облекчаване на сърбежа на кожата у дома

За временно облекчение специалистите съветват:

  • хидратация на кожата с редовно овлажняване;
  • хладни компреси за около 10 минути;
  • антихистамини при сърбеж на кожата, свързан с алергия;
  • вана със сода бикарбонат;
  • техники за стрес, дълбоко дишане, медитация.

 

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Хроничният пруритус без обрив рядко е повод за паника, но е сигнал, който тялото си заслужава да чуете. Докато сухата кожа и ухапванията от насекоми са безобидни, персистиращият сърбеж може да разкрие системно, неврологично или онкологично заболяване. При съмнение, консултацията с лекар е най-сигурният път към точна диагноза и адекватна грижа за кожата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Verywell Health. Сърбяща кожа без обрив: причини и облекчение
  2. Американска академия по дерматология (AAD). Превенция на летни кожни проблеми
  3. Списание „Itch".  Изследване върху механизмите на пруритуса
  4. PubMed. Научна публикация за системни причини за сърбеж
  5. Cureus. Клинично изследване, свързано с хроничен сърбеж
  6. Австралийски колеж по дерматология. Пруритус и обрив
  7. MedlinePlus. Информация за кожни инфекции
  8. Американска академия по дерматология (AAD). Как да облекчим сърбящата кожа