Кожата е най-големият човешки орган и това означава, че фактори като възраст и начинът на живот неминуемо ѝ се отразяват. Диетолозите, подкрепени от клинични проучвания, твърдят, че правилният хранителен режим може да забави отпечатъка на времето.

Макар че няма вълшебен продукт, способен да „спре часовника“, дерматолозите и нутриционистите са единодушни, че правилните храни могат да помогнат. Определени продукти предоставят ключови вещества, които подпомагат еластичността, влажността и защитната функция на кожата, което допринася за запазването на младежкия ѝ вид за по-дълго, пише онлайн изданието Eating Well.

„Състоянието на кожата е резултат от сложна комбинация между генетика, околна среда и хранене. Именно тук правилните храни могат да направят реална разлика“, посочва диетологът и практикуващата медицинска сестра Клеър О’Брайън.

По-долу са представени седемте най-често препоръчвани продукта и причините да са толкова ефективни според науката.

Кои продукти поддържат кожата ни млада според експертите?

Едамаме

Зелените соеви зърна на едамамето са богат източник на изофлавони, растителни съединения, които влияят върху колагеновия синтез и хидратацията.

В шестмесечно проучване при жени в менопауза, ежедневният прием на 30 г соев протеин с изофлавони води до по-малко сухота на кожата и изглаждане на фините линии (малки, повърхностни бръчки, които са първи признак на стареене и често се появяват около очите, устните или челото).

Освен едамаме, добри алтернативи, богати на изофлавони са тофу (соево сирене), темпе (ферментирал соев продукт) и соево мляко.

Снимка: iStock

Сладки картофи

Един средно голям (около 130–150 g) печен сладък картоф осигурява около 25% от дневната доза на витамин C, основен фактор в производството на колаген.

„Витамин C поддържа както кожните, така и ставните структури“, уточнява диетологът Сара Шличтър.

Коренът е и естествен източник на бета каротин, който тялото превръща във витамин A и действа като вътрешен „слънцезащитен филтър“.

Домати

Растението е най-богатият хранителен източник на ликопен, каротеноид (пигмент, който съдържа важни антиоксиданти), който намалява UV-индуцираното увреждане, подкрепя производството на колагена и намалява възпаленията.

„Термичната обработка повишава усвояемостта на ликопена, затова консервираните домати често са дори по-ефективни,“ обяснява Патриша Колеса, магистър по науките за храните и регистриран диетолог.

Важно: При хора с чувствителна или възпалена кожа обаче, киселинността на доматите може да обостри някои кожни състояния, като акнето или екземата.

100 % портокалов сок

Друг чудесен източник на витамин C е натуралният портокалов сок със 100% съдържание на портокали.

Само 240 мл осигуряват почти цялата необходима дневна доза от витамин C – 50-75 мг (оптималното количество е между 80-100 мг). Благодарение на високото си водно съдържание (90%) сокът подпомага за хидратацията.

Снимка: istockphoto.com

„Комбинацията между вода и антиоксиданти прави портокаловия сок идеално допълнение към грижата за кожата сутрин“, казва Маша Дейвис, магистър по обществено здраве и регистриран нутриционист.

Кефир

Ферментиралата млечна напитка е богата на пробиотични лактобактерии, които укрепват кожната бариера.

Осемседмично изследване показва, че дневен прием на 100 мл кефир значително намалява сухотата на кожата. В групата, която не консумира кефир, е установена по-изразена дехидратация в сравнение с участниците, приемащи напитката ежедневно.

Въз основа на тези данни, учените заключват, че кефирът подпомага задържането на вода в организма и подобрява хидратацията на кожата.

Тиквени семки

Тиквените семки са отличен съюзник за здрава и красива кожа, тъй като са богати на цинк, витамин E, антиоксиданти и полезни мазнини, които подхранват, поддържат еластичността и предпазват от изсушаване, твърдят експертите.

Само 28 гр печени семки от тиква предоставят една пета от дневната необходимост от цинк, минерал, необходим за заздравяването на тъканите и модулиране на възпалителните процеси на кожата.

„Ниските нива на цинк често се срещат при хора с акне. Добавянето на тиквени семки е лесен начин за корекция“, отбелязва диетоложката Аманда Годман.

Сьомга

Мазните риби, като сьомгата, подпомагат набавянето на омега-3 мастните киселини EPA и DHA, които подсилват липидната бариера и ограничават броя на зачервяванията по кожата.

„Омега-3 понижават възпалението и могат да смекчат симптомите при акне“, подчертава диетологът Саманта ДеВито.

Освен това сьомгата е и естествен източник на астаксантин, мощен антиоксидант, допринасящ за по-добрата еластичност и защитата от UV лъчите.

Редовното включване на тези седем храни осигурява ключови хранителни вещества, които подкрепят колагеновия синтез, задържането на влагата и естествената фотозащита. В комбинация с качествена слънцезащита и балансиран начин на живот, този хранителен режим подпомага поддържането на здрава, сияйна и устойчива кожа във всяка възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.