10 средства за домашно лечение на суха и сърбяща кожа в студеното време

С настъпване на по-студените дни и месеци кожата е склонна да става суха, сърбяща и лющеща се. Тя изисква допълнителна грижа. Вятърът и по-ниските температури влошават състоянието на кожата, но също така топлият, сух въздух в затворените помещения може да доведе до сухи петна, лющене и сърбеж по кожата.

Лосионите и кремовете са бързи решения, но можете да използвате тези съвети за грижа за кожата през зимата, препоръчани от експерти пред специализираното издание Healtshots, за да я поддържате мека и здрава.

Кокосово масло

Кокосовото масло често се препоръчва заради ползите си, особено в грижата за кожата през по-студените месеци от годината. То съдържа мастни киселини, които помагат за поддържане на водната бариера на кожата. За да се възползвате от предимствата му, нанесете топло кокосово масло върху кожата си веднага след душ. Топлината помага за задържане на влагата, поддържайки кожата ви хидратирана и сияйна през целия ден.

Мед

Медът е отличен избор за грижа за кожата особено през по-студените месеци от годината и настъпващата зима. Той помага да поддържате кожата си хидратирана, което е чудесно за сухи зимни месеци. Нанесете тънък слой върху лицето или върху сухи места. Оставете го за 10 до 15 минути, след което го изплакнете с хладка вода. Кожата ви ще се почувства мека и свежа.

Алое вера

Ако имате суха и раздразнена кожа, особено в този сезон от годината, опитайте да използвате гел от алое вера като част от рутината си за грижа за кожата. Той охлажда и намалява възпалението, което го прави чудесен за успокояване на зачервяване и сухота.

Снимка: iStock

Можете да вземете пресен гел от растението или да си купите от магазина. За най-добри резултати го прилагайте два пъти на ден, особено след като сте били на студено.

Вана с овесени ядки

Вана с овесени ядки може да помогне за успокояване на сърбящата кожа. Фино смлените овесени ядки съдържат бета-глюкани, които успокояват раздразнението и защитават кожата ви. Добавете 1 чаша овесени ядки към хладка вода за вана и се накиснете за 15-20 минути. Това не само ще осигури облекчение, но и ще остави кожата ви гладка. Такъв тип домашна терапия помага при сърбеж и обриви.

Млечен крем (малаи)

Чували ли сте за „малаи“? Това е млечен крем, който хората в Индия използват за есенно-зимна грижа за кожата. Счита се, че осигурява дълбока хидратация, нежно ексфолиране и изсветляващ ефект благодарение на естествената си млечна киселина, мазнини и протеини. Традиционно се използва като естествен овлажнител за омекотяване на кожата, намаляване на появата на фини линии и успокояване на раздразнения.

Снимка: Canva

Нанесете малаи за около 10 минути и изплакнете с хладка вода. За хората с мазна или склонна към акне кожа, малаи може да запуши порите и трябва да се използва пестеливо или да се избягва.

Зехтин

Зехтинът не е само за готвене; той е чудесен и за грижа за кожата. Съдържа антиоксиданти и витамин Е, които са полезни за суха кожа. За да го използвате, загрейте малко количество зехтин и нежно го масажирайте в кожата си преди душ. За допълнителна полза смесете зехтин със захар, за да направите естествен скраб, който премахва мъртвите клетки.

Балсам с масло от ший и какаово масло

Този дует е чудесен за хидратация и есенно-зимна грижа за кожата. Маслото от ший и какаовото масло интензивно хидратират и възстановяват кожата. Можете да използвате тази смес като масло за тяло или балсам за устни, за да задържите влагата и да я предпазите от суровото зимно време.

Смес от глицерин и розова вода

Може сами да си направите собствен спрей за грижа за кожата. Смесете равни части глицерин и розова вода. Тази смес е отлична за успокояване на сърбяща кожа и придаване на приятен блясък на кожата през по-хладните и студени дни от годината. Нанасянето ѝ вечер върху лицето, ръцете и краката може да помогне за поддържане на кожата ви хидратирана и комфортна.

Маска за лице с авокадо

Този вкусен плод е богат на здравословни мазнини и витамин Е, които са полезни за кожата ви. За лесна маска за лице, намачкайте половин авокадо и го смесете с една чаена лъжичка мед. Нанесете я върху лицето си за около 15 минути и кожата ви ще се чувства значително по-добре.

Снимка: iStock

Хидратация с овлажнител

Поддържайте хидратация, като пиете осем до десет чаши вода всеки ден. Добавете хидратиращи храни като краставици, диня и портокали към храната си. Можете също да използвате овлажнител у дома, за да добавите влага във въздуха, което ще помогне да предотвратите изсушаването на кожата ви.

Още съвети как да се грижите за кожата си в студеното време

Студените месеци могат значително да компрометират здравето на кожата, предизвиквайки състояния като ксероза (суха кожа) или екзема (сърбящи, сухи, червеникави петна или лезии по кожата), които могат да варират по тежест, така че ето няколко полезни съвети от експертите на NewYorkPresbyterian.

Почиствайте кожата си, но не прекалявайте – Прекаленото почистване премахва естествените ѝ овлажнители. Достатъчно е да миете лицето, ръцете и краката веднъж дневно. Въпреки че можете да миете торса, ръцете и краката си ежедневно, не е необходимо да използвате сапун или почистващ препарат върху тези зони абсолютно всеки ден.

Снимка: Thinkstock

Ограничете употребата на гореща вода и сапун – Ако имате „зимен сърбеж“, вземайте кратки хладки душове или вани с недразнещ почистващ препарат. Веднага след това нанесете гъст крем или овлажнител тип вазелин. Подсушете кожата с нежни потупвания.

Защитете се от вятъра – Покрийте лицето си и използвайте балсам за устни.

Избягвайте екстремни студове – Ниските температури могат да причинят кожни заболявания или измръзване при някои хора. Незабавно се консултирайте с лекар, ако развиете промени в цвета на ръцете или краката си, придружени от болка или язви.

Защитете кожата си от слънцето – Не забравяйте, че зимното слънце също може да бъде опасно за кожата. Дори през зимата трябва да използвате слънцезащитен крем със слънцезащитен фактор 15 или по-висок, ако планирате да стоите на открито за продължителни периоди. Прекомерното излагане на слънчева светлина може да доведе до преждевременно стареене на кожата и дори рак на кожата.

Избягвайте зимния тен – Солариумите и изкуствените слънчеви лампи винаги са вредни за кожата и увеличават риска от рак на кожата. Ако искате да запазите летния си блясък, използвайте автобронзанти заедно с допълнителен хидратиращ крем, тъй като автобронзантите могат също да изсушат кожата.

Приемайте добавки с витамин D – През лятото естественото производство на витамин D се увеличава в резултат на ежедневното излагане на слънце, но с настъпването на зимата това излагане намалява. Приемът на витаминни добавки може да гарантира, че получавате препоръчителните количества витамин D през цялата година.