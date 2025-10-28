Розовата вода, ароматна течност, получена чрез дестилация на розови венчелистчета, се използва от хилядолетия за лечение на най-различни състояния, от проблеми с паметта до забавяне на стареенето.

Подкрепят ли съвременните изследвания древните твърдения за нейните ползи, пише National Geographic?

Какви са реалните здравни ползи на розовата вода?

Въпреки вековната употреба на розоват вода, научната общност все още няма категорични изводи относно емпиричните ѝ ползи за здравето. Повечето изследвания на потенциалните й свойства, като способността да успокоява тревожността или да подобрява кожата, са проведени в областта на алтернативната медицина и ароматерапията, подходи, които остават противоречиви в научните среди.

Снимка: Canva

Научен преглед от 2021 г., обхваща десетки научни публикации, установява антивирусни, антимикробни и противовъзпалителни свойства на розовите екстракти. Ефектите варират в зависимост от производството и концентрацията на розовите масла.

Проблемът е, че малцина от изследваните проучвания са фокусирани върху човешки клетки, което може да разкрие повече за това дали и как розовата вода действа в човешкото тяло. Повечето експерименти са проведени в лаборатория.

„Макар изследванията върху животни да са полезни, за да определим дали нещо е напълно токсично или не, дозировката и методите, използвани при тях, не са приложими в реалния живот“, обяснява д-р Лорън Плог, дерматолог и член на Американската академия по дерматология.

Химичен състав с потенциал на розовата вода

Много от индивидуалните химични вещества, съдържащи се в розите, са добре проучени. Те включват цитронелол и трикозан, съставки, използвани като аромати в козметични продукти, както и фенилетилов алкохол, който се използва като консервант или аромат.

„Много от тези химикали имат известна антибактериална активност“, отбелязва д-р Плог. Авторите на преглед от 2021 г. заключават, че макар да е необходимо повече фармакологично изследване, розовите екстракти имат обещаващ биологичен потенциал да действат като естествени лечители.

Снимка: Canva

Проблемът обаче е, че розовата вода обикновено съдържа минимално количество екстрактни масла от рози и висока концентрация на алкохол, което прави неубедителни твърденията за лечебните ѝ ефекти.

Безопасна ли е розовата вода?

Въпреки липсата на конкретни доказателства за измерими ползи при хората, изследванията продължават. Използването й в грижата за кожата, обикновено като ароматен тоник, продължава да интригува изследователите. Проучване от 2020 г. установява, че розовата вода има избелващ ефект и предотвратява образуването на бръчки при човешки субекти, вероятно чрез инхибиране на възпалението.

Други изследвания заключават, че розовата вода е в най-добрия случай безвредна добавка към козметиката и природните лекарства.

Все пак има няколко предпазни мерки:

Алергични реакции : Алергиите към рози наистина съществуват, затова експертите препоръчват новите потребители да започнат с тест върху малка зона от кожата.



Проверка на етикета : Важно е да се провери етикетът на всеки продукт, особено що се отнася до фенилетиловия алкохол. Това вещество е свързано с токсичност за плода във високи дози и е одобрено за употреба в козметика само до концентрация от 1%.





Избягвайте домашни препарати : „По-добре е да се придържаме към неща, които са доказано ефективни и безопасни“, съветва д-р Плог. Домашно приготвените розови води могат да бъдат опасни, тъй като концентрацията на химикалите в тях е неизвестна.

Как да използвате розова вода за сияйна кожа

Ако все пак решите да опитате розова вода, ето няколко начина за включването й в грижата за кожата:

Снимка: Canva

Хидратация : Розовата вода е естествен хумектант, който привлича влага в кожата и я поддържа хидратирана. Редовната употреба може да направи кожата мека и свежа.

Нежно почистващо средство : Използването на розова вода като почистващо средство за лице помага за отстраняване на замърсявания и излишна мазнина, без да нарушава естествената влагозащитна бариера на кожата.

Натурален тоник : Розовата вода възстановява pH баланса на кожата, стяга порите и изглажда текстурата, като способства за по-равномерен тен.

Противовъзпалителен ефект : Благодарение на противовъзпалителните си свойства, розовата вода може да помогне при успокояване на възпалена или раздразнена кожа при състояния като акне, екзема или изгаряния от слънце.

Антиоксидантна защита : Богата на антиоксиданти, розовата вода помага в борбата срещу оксидативния стрес, причинен от замърсяването и UV лъчите, като редуцира появата на фини линии и бръчки.

Докато розовата вода продължава да привлича вниманието на потребителите и изследователите, научните данни остават ограничени. Ако решите да опитате розова вода, избирайте внимателно проверени продукти от надеждни производители и винаги правете тест за алергични реакции преди редовна употреба.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.