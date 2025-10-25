Лечение с кокосово масло: За какво е полезно и как да го прилагаме?

Кокосовото масло става все по-популярно. В кулинарията се счита за суперхрана заради високата концентрация на средноверижни триглицериди, които се усвояват по-бързо от организма и предоставят енергия. То е полезно за имунната система и борбата с вируси и бактерии.

Кокосовото масло подпомага здравето на сърцето, мозъка и храносмилането, използва се за отслабване и дори може да намали симптомите на болестта на Алцхаймер.

Кокосовото масло има и ползи в естетичната медицина – използва се за по-здрава кожа и коса, тъй като хидратира и подхранва, информира специализираното издание MedicalNewsToday.

Какво представлява кокосовото масло

Кокосово масло е продукт, получен от вътрешната месеста част на кокосовия орех, която се нарича копра. Процесът включва настъргването и изсушаването на кокосовото месо и внимателното му пресоване при ниска температура и филтрация. Полученият продукт е висококачествено, нерафинирано, неизбелвано кокосово масло (кокосово олио), което е запазило всичките си полезни качества.

Хранителен състав на кокосовото масло

1 супена лъжица кокосово масло съдържа:

104 калории

0 г протеин

11,5 грама мазнини, от които 9,57 грама са наситени

Съдържа малко или никакви фибри, витамини или минерали.

Кокосовото масло е почти 100% мазнини, по-голямата част от които са наситени мазнини. Структурата на мазнините в кокосовото масло обаче се различава от тази на много животински продукти, които се състоят главно от дълговерижни мастни киселини.

Кокосовото масло е богато на средноверижни триглицериди (MCT). Те са по-трудни за тялото за преобразуване в складирани мазнини и по-лесни за изгаряне от дълговерижните триглицериди. Поддръжниците на кокосовото масло отдават много от ползите му именно на високото съдържание на MCT.

Ползи за здравето от кокосовото масло

Може да действа като бърз източник на енергия

Средноверижните триглицериди (MCT) в кокосовото масло осигуряват бързо снабдяване с енергия, пише Healthline. Те се абсорбират непокътнати от тънките черва в кръвта и могат да се използват веднага за енергия, по същия начин като въглехидратите – предпочитаният източник на енергия за тялото ви. Всъщност, MCT отдавна се използват в спортни хранителни продукти за спортисти, които се нуждаят от източник на енергия, който тялото им може да абсорбира и използва бързо.

Може да има антимикробни ефекти

Кокосовото масло има антимикробни и противогъбични свойства поради съдържанието си отново на споменатите средноверижни триглицериди (MCT) – по-специално лауринова киселина.

Лауриновата киселина е мастна киселина, която съставлява около 50% от MCT в кокосовото масло. Проучванията показват, че лауриновата киселина може да действа като бактериостатичен агент. Това е вещество, което предотвратява размножаването на бактериите, без да ги убива.

Поддържа чувство на ситост и намалява апетита

Една интересна характеристика на основния вид мазнини в кокосовото масло е, че те могат да увеличат чувството за ситост (засищане) и да помогнат за намаляване на приема на храна.

Снимка: Pexels

Това може да е свързано с начина, по който тялото ги разгражда. Част от MCT, които консумирате, се разграждат в процес, който произвежда молекули, наречени кетони. Те намаляват апетита, като действат директно върху химическите посланици на мозъка или променят нивата на хормоните, предизвикващи глад, като грелин.

Може би сте запознати с кетоните в контекста на кетогенните диети, които са доста популярни в наши дни. Хората, които са на кето диети, не ядат много въглехидрати, но често ядат много мазнини. Поради тази причина телата им са склонни да използват кетони за гориво.

Повишава добрия холестерол

Има два вида холестерол: липопротеини с висока плътност (HDL) или добър холестерол, и липопротеини с ниска плътност (LDL) или лош холестерол. HDL изглежда помага за намаляване на нивата на LDL, а високите нива на HDL могат да помогнат за подобряване на сърдечно-съдовото здраве. Автори на по-старо проучване от 2017 г. предполагат, че средноверижните триглицериди (MCT), компонент в кокосовото масло, могат да помогнат за повишаване на нивата на добрия холестерол.

Може да помогне за намаляване на симптомите на болестта на Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер е най-честата причина за деменция. Това състояние намалява способността на мозъка ви да използва глюкоза за енергия. Изследователи обаче смятат, че кетоните могат да компенсират ранните признаци на лека до умерена болест на Алцхаймер, като осигуряват алтернативен източник на енергия за мозъчните клетки. Поради тази причина отделни храни като кокосово масло са изследвани за потенциалната им роля в лечението на болестта на Алцхаймер.

Ползи от кокосовото масло в козметиката

Може да подобри здравето на кожата

Кокосовото масло има много приложения, които нямат много общо с храненето. Много хора го използват за козметични цели, за да подобрят здравето и външния вид на кожата си.

Снимка: iStock

Проучвания показват, че кокосовото масло може да повиши съдържанието на влага в сухата кожа. То може също да подобри функцията на кожата, като помогне за предотвратяване на прекомерна загуба на вода и ви предпази от външни фактори, като инфекциозни агенти, химикали и алергени.

Нанасянето на 6-8 капки кокосово масло върху ръцете и престояването му за една нощ може да бъде ефективен начин за предотвратяване на суха кожа, причинена от честа употреба на дезинфектанти за ръце на алкохолна основа.

То може също да намали тежестта на леки до умерени симптоми на атопичен дерматит, хронично кожно заболяване, характеризиращо се с възпаление на кожата и дефекти в бариерната функция на кожата.

Може да предпази косата ви

Кокосовото масло може също да предпази косата от увреждане. Тъй като кокосовото масло прониква дълбоко в косъма, то го прави по-гъвкав и увеличава здравината му, за да предотврати накъсването му. По подобен начин кокосовото масло подхранва косъма и намалява накъсването му, което допълнително укрепва косата.

Може да подобри оралното здраве

Използването на кокосово масло като вода за уста – процес, наречен „oil pulling“ – е от полза за оралната хигиена. „Oil pulling“ включва впръскване на кокосово масло в устата като вода за уста. Това може значително да намали броя на вредните бактерии в устата в сравнение с обикновена вода за уста. Смята се, че това се дължи на антибактериалните свойства на лауриновата киселина.

Кое кокосово масло е най-добро?

Има няколко вида кокосово масло, всеки от които се отличава по начина на обработка и предназначението си за крайна употреба. Всеки вид има различни ползи в зависимост от това как искате да го използвате, пише hollandandbarrett.

Най-доброто кокосово масло за коса, кожа и зъби: нерафинирано, студено пресовано (екстра върджин) кокосово масло. Колкото по-чисто е, толкова по-добре, когато става въпрос за нехранителна употреба на кокосово масло.

Най-доброто кокосово масло за готвене: нерафинираното, студено пресовано кокосово масло, което бихте използвали за косата и кожата си, е чудесно и за печене и сотиране, но не и за пържене, тъй като има точка на димене от 170°C.

Ако искате да пържите, изберете рафинирано кокосово масло, тъй като то има по-висока точка на димене от 204°C.

Съвети как да съхранявате кокосово масло

Мазнините и олиото осигуряват основни хранителни вещества, но хората винаги трябва да ги използват умерено. Ако хората използват кокосово масло в храната, трябва да търсят екстра върджин кокосово масло.

Ето няколко съвета за закупуване, съхранение и употреба на кокосово масло:

Проверете етикета и избягвайте масла, които съдържат частично хидрогенирано кокосово масло.

Съхранявайте кокосовото масло на хладно и тъмно място. Подобно на другите наситени мазнини, то е твърдо при стайна температура и се втечнява при нагряване.

Използвайте кокосово масло в печенето за лек, сладък, „кокосов“ вкус. То замества добре маслото и мазнината и е подходящо за вегански рецепти.

Потенциални рискове за здравето от кокосовото масло

Основният аргумент срещу кокосовото масло е високото му съдържание на наситени мазнини.

Кокосовото масло съдържа значително количество наситени мазнини. Американската сърдечна асоциация (AHA) отбелязва, че наситените мазнини могат да повишат нивата на LDL, което увеличава риска от инсулт и сърдечни заболявания.

Диетичните насоки препоръчват ограничаване на консумацията на наситени мазнини до по-малко от 10% от дневните калории. Това означава, че някой, който следва диета от 2000 калории на ден, не трябва да яде повече от 20 г наситени мазнини всеки ден.