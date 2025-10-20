Целулит: Как да се преборим в домашни условия

Целулитът е кошмарът на почти всяка жена. Според данните между 80% и 90% от всички жени, преминали през пубертета, имат целулит. За мъжете процентът е по-малък от 10%, пише Cleveland Clinic. Генетиката, полът, възрастта, количеството мазнини по тялото и дебелината на кожата определят колко целулит имате и колко видим е той.

Целулитът е наименованието за натрупвания на мазнини, които притискат съединителната тъкан под кожата. Често се появява по бедрата, корема и седалището. Прави повърхността на кожата да изглежда неравна, набръчкана или набраздена с трапчинки, известна и като “портокалова кожа”.

С напредване на възрастта кожата ви губи еластичност и може да направи появата на целулит по-очевидна. Наддаването на тегло също може да направи появата му по-забележима. Въпреки че хората със затлъстяване имат ясно изразен целулит, не е необичайно много слаби хора да забележат появата му.

Как да намалите целулита сами?

Не можете да се отървете от целулита. Но той не е вреден за здравето. Можете да намалите появата на целулит чрез комбинация от упражнения, хранене и лечения. Най-ефективни са козметичните процедури и масажи, но при тях проблемът е високата цена. Затова е добре да научите как може да подобрите състоянието на “портокаловата си кожа” сами.

Традиционни лекарства

Гинко билоба е билков продукт, често използван в традиционната китайска медицина. Проучванията показват, че гинко билоба може да доведе до увеличаване на кръвообращението към много части на тялото. Увеличаването на кръвообращението в стомаха, краката и дупето може да намали появата на целулит.

Екстрактът от гроздови семки се получава чрез смилане на гроздови семки. Традиционната европейска медицина използва екстракт от гроздови семки от дълго време. Подобно на гинко билоба, екстрактът от гроздови семки може да увеличи кръвообращението към много части на тялото, което може да намали появата на целулит.

Медицинска козметика

Доказано е, че нанасянето на 0,3% ретинол крем подобрява вида на целулита. Ретинолът помага за удебеляване на кожата, което намалява трапчинките. Такива продукти се нанасят веднъж или два пъти дневно. Ефектът от ретинол крем няма да бъде забележим шест месеца или повече.

Вендузи за целулит

Вендузотерапията е форма на традиционна китайска и близкоизточна медицина. Проучвания показват, че вендузотерапията може да намали количеството целулит. Тя се извършва от лекари, но има вендузи, които може да ползвате сами в домашни условия. Точно как работи терапията с вендузи не е съвсем ясно.

Снимка: iStock

Вендузите могат да изгладят появата на целулит, но това вероятно е временен ефект. Процесът може да се извърши със стъклени, бамбукови, керамични или силиконови вендузи, пише healthline.

Сухо четкане

Сухото четкане включва използването на суха четка с твърд косъм за масаж на кожата ви. Когато четкате кожата си на сухо, тя временно се подува поради повишено кръвообращение. Има твърдения, че сухото четкане може да намали целулита, но няма доказателства.

Ръчни масажни устройства

Много хора използват ръчни масажни устройства или ролки за целулит, за да се опитат да разбият целулита. Няма доказателства, които да предполагат, че тези инструменти подобряват дългосрочния вид на целулита.

Масаж с утайка от кафе

Смята се, че кофеинът в кафето може да помогне за разширяване на кръвоносните съдове и намаляване на появата на трапчинки по кожата. Кожата може също да се стегне от стимулиращите ефекти на кофеина, като подобри кръвообращението и елиминира излишната вода.

афето е богато и на антиоксиданти, които спомагат за насърчаване на цялостния по-здрав тен на кожата.

Друго предимство на кафеения ексфолиант е естественият ексфолиращ ефект от самата кафеена утайка. Подобно на други ексфолианти, то може да помогне за премахване на мъртвите кожни клетки и да придаде на кожата по-гладък и по-равномерен вид.

Загуба на тегло

Ако имате излишно тегло, свалянето на килограми и тонизирането на мускулите може да помогне за подобряване на вида на кожата с трапчинки.

Физическа активност

Дейностите, които тонизират мускулите, могат да помогнат за подобряване на вида на “портокаловата кожа”. Те също така помагат за кръвообращението и лимфния дренаж. Намерете една или повече дейности, които ви харесват и могат да се впишат в рутината ви, като йога, пилатес, плуване, ходене, колоездене, катерене по стълби и танци.

Често задавани въпроси

Възможно ли е да се отървем от целулита? Хора с всякаква форма на тялото имат целулит. Той е естествен, но изглежда набръчкан или вдлъбнат поради начина, по който мазнините притискат съединителната тъкан. Не можете напълно да се отървете от него, но има начини да подобрите външния му вид. Какво не мога да ям, ако имам целулит?

Можете да ядете каквото искате, ако имате целулит, но лошите хранителни навици увеличават риска от развитие на целулит. Висококалорична диета, която съдържа много въглехидрати, мазнини, консерванти и сол, може да допринесе за развитието на повече целулит. Каква е основната причина за целулита?

Не е известно какво точно причинява целулита. Също така не е известно защо целулитът е по-често срещан при жените, отколкото при мъжете. Има теория е, че по-високите количества хормон естроген могат да причинят целулит. Целулитът често се развива, когато жените произвеждат повече естроген, обикновено по време на юношество или бременност. Заразен ли е целулитът?

Целулитът не е заразен. Не можете да разпространявате целулит чрез контакт кожа до кожа. Как се диагностицира целулитът?

Целулитът е лесен за разпознаване, така че не е задължително да се нуждаете от лекар, за да го диагностицира.