С настъпването на есенно-зимния сезон кожата ни е изправена пред сериозни предизвикателства. Ниските температури, студеният вятър и сухият въздух в отоплените помещения лишават кожата от естествената ѝ влага, което води до сухота, люспене и загуба на блясък.

През студените месеци се обострят редица кожни проблеми, от обикновена сухота и зачервяване до екзема и дерматит. Кожата става по-чувствителна, склонна към пукнатини и изглежда уморена и безжизнена.

Снимка: Canva

Плодовете, богати на витамини, антиоксиданти и естествена хидратация, са едни от най-ефективните начини да запазите сияйната си кожа през студените месеци, без да разчитате единствено на тежки кремове и козметични продукти, съветват от TOI.

Портокал – витамин С за еластична кожа

Когато става въпрос за сухата кожа, портокалите са идеалното решение за борба с дехисратираната кожа. Богати на витамин С, те стимулират производството на колаген, който е от съществено значение за поддържането на кожната еластична и стегната.

Витамин С действа като защитен щит, предпазвайки кожата от увреждания, причинени от свободните радикали и околната среда, особено актуално за градските условия със замърсен въздух. Консумацията на един портокал дневно или чаша прясно изцеден портокалов сок сутрин може да изравни тена и да намали тъмните петна или пигментацията, които стават по-видими през зимата поради сухата кожа.

Съвет: За допълнителен блясък пригответе маска от прясно изцеден портокалов сок, смесен с малко мед. Нанасяйте я веднъж седмично – освежава и действа чудесно!

Нар – антиоксидантна сила

Нарът е изключително популярен плод, особено през студените месеци. Тези рубиненочервени зърна са богати с антиоксиданти, които се борят със стареенето на кожата и помагат за възстановяването на увредените кожни клетки. Антиоксидантите стимулират кръвообращението, придавайки на кожата свежест.

Хидратиращите и противовъзпалителните свойства на нара го правят перфектен плод за добавяне към есенно-зимната диета. Независимо дали го консумирате суров, под формата на сок или поръсен върху салата, нарът помага да се справите с дехидратираната кожа отвътре навън.

Снимка: Canva

Папая – естествен ексфолиант

Папаята е тропически плод, който може да направи чудеса за кожата, особено през зимата, когато тя се нуждае от деликатни грижи. Този плод е богат на ензими като папаин, който действа като естествен ексфолиант, премахвайки мъртвите кожни клетки и разкривайки свежа, сияйна кожа.

Папаята е богата на витамини А, С и Е – всички от решаващо значение за възстановяването и подмладяването на кожата. През студените месеци, когато кожата има склонност да става груба и неравномерна, редовната консумация на папая може да омекоти кожната текстура и да поддържа хидратацията ѝ.

Съвет: Освен да я ядете, разтворена папая може да се прилага като маска за лице, смесена с малко куркума и мед, за допълнителен блясък.

Гуава – пълна с витамин С

Гуавата е плод с изключително високо съдържание на витамин С, почти четири пъти повече от портокала! Това високо съдържание на витамин С прави гуавата силен съюзник за изсветляване на кожата и борба със зимната сухота.

Снимка: Canva

През студените месеци организмът е по-податлив на настинки и грип, което може да направи кожата с уморена и без свежест. Гуавата помага за повишаване на имунитета, а високото съдържание на витамин С спомага кожните клетки да се възстановяват по-бързо, поддържайки тена свеж и сияен.

Добавянето на гуава към ежедневната диета, сурова, в смути или салати, помага за поддържане на кожната хидратация и младежки вид.

Лайм– хидратация и детокс

Лаймът е освежаващ цитрусов плод, богат на витамин С и естествени захари, които хидратират кожата отвътре. Дехидратацията през зимата може да направи кожата митирана и уморена, но една чаша прясно изцеден сок от лайм може веднага да възстанови загубената влага.

Освен хидратацията, лаймът помага за детоксикация на кожата чрез изхвърляне на токсините и стимулиране на метаболизма. Това означава по-малко обриви и по-чист тен, дори през сухите зимни месеци.

Киви – колагенов бустер

Искате ли кожа с вид, сякаш току-що сте се върнали от СПА? Запознайте се с кивито! Този малък зелен плод е пълен с витамин С, дори повече от портокалите, което стимулира производството на колаген и поддържа кожата стегната, гладка и сияйна.

Снимка: iStock

Кивито е богато и на антиоксиданти, които се борят с увреждащите фактори от околната среда. Освен това естествените му ензими подпомагат обновяването на кожата отвътре навън. Консумирайте го сутрин на гладно или го добавете към плодова салата, кожата ви ще ви благодари!

Цариградско грозде – аюрведичен суперплод

През студените месеци направете Цариградското грозде вашата тайна за сияйна кожа. Богат на витамин С, антиоксиданти и противовъзпалителни свойства, гроздето стимулира производството на колаген, което поддържа кожата стегната, сияйна и свежа въпреки изсушаващите ефекти на студеното време.

Детоксикиращите ѝ ползи също изхвърлят токсините, намалявайки акнето и изравнявайки тена. Независимо дали го консумирате сурово, под формата на сок или добавена към ястията, включването на Цариградско грозде в зимната диета е естествен и ефективен начин да подхраните кожата си отвътре.

Допълнителни съвети за сияйна кожа през зимата

Пийте достатъчно вода – поддържането на хидратация е от ключово значение през студените месеци.

Комбинирайте плодовете в смутита или плодови купи, за да консумирате множество полезни за кожата хранителни вещества наведнъж.

Избягвайте прекомерна консумация на кофеин и преработена захар, които могат да исушат кожата и да стимулират вътрешните възпаления.

Използвайте деликатна ексфолация и естествени маски за лице заедно с консумацията на тези плодове, за да подобрите кожния блясък и мекота.

Не забравяйте за хидратантите – комбинацията от храна отвътре и грижа отвън дава най-добри резултати.

Въпреки че плодовете са отличен начин за подобряване на кожното здраве, при сериозни или хронични кожни проблеми се консултирайте с дерматолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.