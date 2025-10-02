Използването на солариуми причинява меланом и други видове рак на кожата, особено сред младите хора, твърдят експерти.

Въпреки това, съществуващото законодателство е неефективно и няма достатъчно доказателства, че по-строги правила биха помогнали за защитата на най-уязвимите, това заявява проф. Пол Лориган, съобщава Medical Xpress.

Провал в регулацията

Проучване на организацията Melanoma Focus от 2024 г. сред 2,003 души във Великобритания разкрива тревожни данни: 43% от анкетираните на възраст 18-25 години използват солариуми, като половината от тях го правят поне веднъж седмично. Още по-притеснителен е фактът, че много от тях не са наясно със свързаните опасности.

Въпреки забраната за използване на солариуми от лица под 18 години в Англия и Уелс, въведена през 2011 г., проблемът продължава да съществува.

В Ирландия процентът на непълнолетни, използващи солариуми, почти не се е променил от въвеждането на по-строги правила през 2014 г. В Исландия младежите на 15-17 години са основни потребители на солариуми, въпреки забраната за лица под 18 години от 2011 г.

Експертите определят настоящата ситуация във Великобритания, като ясен пример за слабо регулирана индустрия, която популяризира вреден продукт на уязвима популация.

Регулация на солариумите в Европейския съюз

За разлика от призива за пълна забрана във Великобритания, в Европейския съюз няма единен, всеобхватен закон, който да регулира изрично солариумите от гледна точка на здравето. Вместо това, те попадат под общи директиви за безопасност на продуктите.

Европейски директиви и стандарти за безопасността на солариумите

Директива за ниско напрежение (Low Voltage Directive 2014/35/EU) е основният регулаторен инструмент в ЕС. Тя изисква всички продукти, включително солариумите, да бъдат безопасни, когато се пуснат на пазара, покривайки всички видове рискове, не само електрическите.

Хармонизиран стандарт EN 60335-2-27:2013 определя изискванията за безопасност на солариумите, включително ограничение на ултравиолетовото (UV) лъчение до 0,3 W/m². Тази мощност на излъчване се счита за еквивалентна на средиземноморско слънце, в най-горещата част на деня, и цели да намали риска от изгаряне . Прилагането на този стандарт е доброволно, но ако даден солариум го спазва, се приема, че той отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение.

Много държави-членки на ЕС имат собствено, по-стриктно законодателство. Най-често срещаната мярка е забрана за използване на солариуми от лица под 18-годишна възраст. Някои страни са въвели и други регулации, като задължителни здравни предупреждения и изисквания за квалификация на персонала в студиата.

Научни доказателства за вредата от солариумите

Научните и здравните организации в Европа и по света са категорични относно рисковете, свързани с използването на солариуми.

Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация класифицира ултравиолетовото лъчение от солариумите като канцероген от Група 1, същата категория, в която попадат тютюневият дим и азбестът.

Множество проучвания потвърждават, че използването на солариуми значително увеличава риска от развитие на меланом (най-опасният вид рак на кожата) и други видове рак на кожата. Рискът е особено висок, ако използването започне в по-млада възраст (преди 35 години).

Научният комитет по здравеопазване, околна среда и нововъзникващи рискове (SCHEER) към Европейската комисия стига до заключението, че няма безопасно ниво на излагане на UV радиация от солариуми. Всяко излагане на изкуствени UV лъчи носи потенциален риск.

