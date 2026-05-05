Влизате в супермаркета и за секунди сте обградени от лъскави опаковки, ярки цветове и обещания за „натурални съставки". Зад тази витрина обаче се крие една от най-сериозните заплахи за общественото здраве на 21-ви век.

Според проучване, публикувано в The Lancet през 2025 г., повече от половината възрастни в света ще бъдат със затлъстяване до 2050 г., ако настоящите тенденции продължат. Все повече учени са убедени, че етикетирането на храните е сред най-ефективните и достъпни инструменти, с които можем да обърнем тази тенденция.

Разберете как хранителната среда влияе върху избора ни, защо експертите я наричат „обезогенна" и как новите модели на етикетиране, като Nutri-Score и черните предупредителни знаци, вече променят какво слагаме в количката си.

Защо живеем в „обезогенна среда"

Терминът обезогенна среда описва условията, които насърчават наддаването на тегло, от агресивния маркетинг на храни до лесния достъп до ултрапреработени храни (UPF). Според Франко Саси, водещ изследовател в областта на общественото здраве в Imperial College London, илюзията за свободен потребителски избор често е именно това, илюзия.

„Средата определя какво ще изберете. Дори когато смятате, че контролирате решенията си", обяснява Саси.

Изследванията последователно показват, че решенията какво да ядем се влияят основно от това какво виждаме, какво можем да си позволим и какво е достъпно в близост до дома ни.

Как ултрапреработените храни ни вкарват в капан

Ултрапреработените храни са специално формулирани от производителите така, че да бъдат възможно най-неустоими, а според някои изследователи дори пристрастяващи. Това се случва на фона на нарастващи научни доказателства, които свързват високата им консумация с:

по-висок индекс на телесна маса (BMI)

сърдечно-съдови заболявания

някои видове рак

по-висока преждевременна смъртност

Именно затова прозрачната хранителна стойност върху опаковката се превърна в централна тема за общественото здраве.

Черните етикети в Чили: 23,8% спад в нездравословните покупки

През 2016 г. Чили въведе задължителни здравни предупреждения върху етикетите, черни осмоъгълници, които ясно сигнализират висок дял на захар, сол или калории. Резултатът? Спад от 23,8% в покупките на високо калорични продукти. Подобен модел вече се прилага в няколко страни в Централна Америка.

„Това е минимумът информация, който трябва да предоставим на потребителите", заяви Фабио Гомес, съветник в Панамериканската здравна организация (PAHO), на конференция в Imperial College London.

Nutri-Score, цветовете, които променят навиците в Европа

Във Франция, Белгия, Германия, Испания и Нидерландия все повече продукти носят Nutri-Score, цветово-кодиран етикет от A (тъмнозелено) до E (червено), който оценява хранителната стойност на продукта.

Според Матилд Тувие, директор на изследванията в Френския национален институт по здраве и медицински изследвания (INSERM) и съсъздател на логото:

към момента над 1 500 марки използват Nutri-Score

продажбите на продукти с оценка „A" растат

продажбите на продукти с оценка „E" намаляват

много производители са намалили захарта и са заменили рафинираните брашна с пълнозърнести

Какво реално означават буквите и цветовете на Nutri-Score?

Nutri-Score не е просто символ, а резултат от точкова система, която анализира 100 грама или 100 мл от продукта. Алгоритъмът сравнява „негативните" хранителни елементи (калории, наситени мазнини, захар, сол) с „позитивните" (плодове, зеленчуци, бобови, ядки, фибри, белтъчини). Крайната оценка се превежда в една от пет категории:

Натискът Nutri-Score да стане задължителен в целия Европейски съюз продължава да расте, част от по-широките реформи в хранителната индустрия и политики за контрол на храните.

A – тъмнозелено: Най-добър избор. Продукти с висока хранителна стойност – ниско съдържание на захар, сол и наситени мазнини, високо съдържание на фибри и полезни съставки. Примери: пресни плодове и зеленчуци, обикновено кисело мляко, пълнозърнести продукти без добавена захар.

B – светлозелено: Добър избор. Балансирани продукти, подходящи за редовна консумация. Примери: пълнозърнест хляб, риба, ядки без добавена сол.

C – жълто: Умерен избор. Продукти, които могат да се консумират, но с мярка. Често съдържат повече захар, сол или мазнини. Примери: някои сирена, бяло месо в готови ястия, плодови сокове.

D – оранжево: Ограничен избор Препоръчва се рядка консумация. Високо съдържание на захар, сол или преработени съставки. Примери: подсладени зърнени закуски, индустриални сосове, сладки бисквити.

E – червено: Най-лош избор Продукти с ниска хранителна стойност и високо съдържание на захар, сол, наситени мазнини или калории. Примери: солени снаксове, газирани напитки, повечето десерти и бонбони.

Поведенчески интервенции, когато етикетите не са достатъчни

Освен по-добри етикети, изследователи от University College London изпробват друг подход, персонализирана подкрепа. Поведението на потребителите може да се промени и чрез директна работа с тях.

В пилотно проучване, ръководено от Самуел Дикен и Аби Фишър, 45 участници получават индивидуално консултиране, планове за хранене с ниско съдържание на ултрапреработени храни и насоки за готвене у дома. След 6 месеца:

25% намаление в консумацията на ултрапреработени храни

понижение на теглото и BMI

подобрено благосъстояние и диета

„Знаем, че трябва да подобрим средата, но трябва и да дадем на хората умения и действия", обяснява Дикен.

Информираният избор като инструмент за превенция

Етикетирането работи най-добре, когато върви ръка за ръка с хранително образование. Информираният избор е възможен само когато потребителят разбира какво означават съставките на храните върху опаковката, нещо, което изисква комплексен подход към превенция на наднормено тегло.

Експертите подчертават ,че нито едно решение не работи самостоятелно. Истинската промяна изисква комбинация от законодателство, образование и достъпни здравословни алтернативи.

Етикетирането на храните не е просто административен детайл, инструмент за обществено здраве. Доказателствата от Чили, Франция и водещи научни институции показват, че ясните етикети, цветовите кодове като Nutri-Score и предупредителните знаци водят до реална промяна в поведението на потребителите.

В комбинация с хранително образование, насърчаване на готвене у дома и систематични реформи в хранителната индустрия, можем да намалим консумацията на ултрапреработени храни и да обърнем тенденцията на нарастващото затлъстяване. До 2050 г. бъдещето на глобалното здраве ще зависи от това дали ще успеем да превърнем малкия надпис на опаковката в голяма обществена промяна.

