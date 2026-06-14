Може ли човек с наднормено тегло да гладува? На пръв поглед звучи противоречиво, но все повече научни данни показват, че затлъстяването често прикрива истинско недохранване.

Зад излишните калории се крие сериозен дефицит на жизненоважни витамини и минерали, загуба на мускулна маса и тихо протичащо възпаление.

Научите защо телесното тегло не разказва цялата история, кои са най-честите дефицити и защо експертите призовават за нов подход към оценката на здравето.

Снимка: OpenAI

Двойното бреме: Излишни калории, липсващи нутриенти

Според анализ, публикуван в Nutrition in Clinical Practice и представен от Medscape, едновременното съществуване на затлъстяване и недохранване е признато от Световната здравна организация (СЗО) като едно от водещите предизвикателства пред общественото здраве. Това състояние се нарича „двойно бреме на недохранването".

Причината не е само в лошия хранителен избор. Високата консумация на ултрапреработени храни ограничава приема на фибри, протеини, цинк, магнезий и витамини D, E и B12, докато едновременно засилва възпалението в тялото.

Хроничното възпаление е скритият двигател

Централен механизъм е т.нар. хронично възпаление в тялото с ниска интензивност, породено от излишната мастна тъкан. Мастните клетки произвеждат провъзпалителни вещества (като TNF-алфа и интерлевкини), които:

нарушават усвояването и обмяната на микронутриентите

стимулират разграждането на мускулите

потискат изграждането на нов мускулен протеин

Резултатът е парадоксална загуба на мускулна маса въпреки излишъка от енергия. Към това се добавя и нарушеният баланс на чревната микрофлора, който допълнително засилва възпалението.

Снимка: Canva

Кои дефицити са най-чести

Проучванията при пациенти с тежко затлъстяване откриват изненадващо чести дефицити. Симптомите на авитаминоза често остават незабелязани. Сред най-разпространените са:

Витамин D ,засяга до 78,8% от хората, отчасти заради „улавянето" му в мастната тъкан

Дефицит на витамин Б12 и Д , B12 липсва при около 11% от хората с тежко затлъстяване

Цинк , до 50% от кандидатите за бариатрична хирургия

Тиамин (B1) , 15–47%, със сериозни неврологични рискове

Фолат, витамин C, мед , също често понижени

Експертите предупреждават, че при пациенти, приемащи лекарства от типа на GLP-1 агонистите (като семаглутид, Оземпик и загубата на мускулна маса е документирана), потискането на апетита може да доведе до недостиг на протеини и микронутриенти.

Саркопенично затлъстяване

Саркопеничното затлъстяване съчетава излишни мазнини с намалена мускулна сила и маса. То е най-разпространено при възрастните хора, според данни от Италия над 80% от възрастните със затлъстяване показват признаци на саркопения. Тревожното е, че и по-младите хора са застрашени, особено при повтарящи се цикли на отслабване и качване на тегло.

Снимка: OpenAI

Защо BMI вече не е достатъчен

Класическите инструменти за оценка разчитат на показатели, които не работят добре при излишни мазнини. Затова специалистите препоръчват интегриран подход, който включва:

оценка на телесния състав отвъд BMI

как да измерим мускулната маса , чрез биоелектричен импеданс (BIA) и измерване на силата на захвата

оптимизиран прием на протеини, диета с високо съдържание на протеини (0,8–1,2 г/кг дневно)

фитнес тренировки с тежести (силови упражнения) като основен елемент на терапията

противовъзпалителен режим, богат на омега-3, полифеноли и фибри

Когато става дума за диета при затлъстяване и наднормено тегло, посланието на експертите е ясно, че качеството на храненето е също толкова важно, колкото и количеството калории.

Парадоксът на затлъстяването ни напомня, че наднорменото тегло не изключва недохранването. Излишните калории и дефицитът на жизненоважни хранителни вещества често вървят ръка за ръка.

Хроничното възпаление, загубата на мускули и скритите дефицити изискват внимание отвъд цифрата на кантара. Най-важната стъпка, според специалистите, е да преодолеем погрешното убеждение, че човек със затлъстяване е автоматично добре нахранен.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници