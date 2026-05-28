Как затлъстяването трайно уврежда мозъка на тийнейджърите

Негативните последици от затлъстяването са ясни. Както са ясни и тревожните тенденции за главоломно увеличение на хората както с наднормено тегло, така и със затлъстяване. Не само в световен мащаб, но и в България.

Оказва се, че части от мозъка на тийнейджърите, които живеят със затлъстяване, са уголемени и то в области, които играят критична роля за ученето, паметта и контрола на емоциите.

Това става ясно от изследване, представено на Европейския конгрес по затлъстяване (ECO 2025).

По този начин изводите пораждат сериозни опасения, че затлъстяването далеч не влияе негативно само физически и върху общото здраве, а и върху умственото развитие на подрастващите.

Връзката затлъстяване – мозък

Процентът на децата и юношите по света, които живеят със затлъстяване, се е увеличил повече от четири пъти сред момичетата (от 1,7% на 6,9%) и сред момчетата (от 2,1% на 9,3%) само за около 30 години, за периода между 1990 и 2022 г.

В България данните са плашещи, като по данни на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) всяко седмо дете е с наднормено тегло. А затлъстяване се установява при 12,8% от българските деца между 5 и 19 години.

В миналото затлъстяването, особено коремното, е било свързано с промени в развитието на мозъка, като областите, които имат ключово значение за познанието и регулирането на емоциите, изглеждат особено уязвими.

Неравенството при ползването на здравни грижи, като например лош достъп до качествено образование, здравословна храна и др., са добре познати фактори, допринасящи за проблеми с физическото здраве, но ролята им за развитието на мозъка често се пренебрегва.

3320 деца участват в проучването

За да научат повече как затлъстяването и неравенствата в здравеопазването влияят върху структурата на мозъка и когнитивните способности, авторите анализират данни от 3320 участници в проучването ABCD – текущ изследователски проект за това, как детските преживявания влияят върху развитието на мозъка и здравето.

Участниците са проследени в продължение на четири години, от 2016 до 2018 г. и от 2020 до 2022 г. Средната им възраст в началото на проучването е 9,9 години, а 47,4% от тях са момичета, пише news-medical.

Те са категоризирани въз основа на тяхната степен на затлъстяване, като допълнително са отделени според абдоминално затлъстяване (измерено чрез обиколка на талията).

В началото приблизително 34,6% от участниците са класифицирани като имащи абдоминално затлъстяване (коремно затлъстяване, трупане на мазнини около корема).



Чрез ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е оценен обема на няколко области на части от мозъка, включително амигдалата, хипокампусa и др.

Социалните неравенства са оценени с помощта на Индекса на възможностите за деца, който измерва възможностите на детето въз основа на качеството на характеристиките на квартала, в който живее, образованието, пешеходна достъпност и достъп до здравословна храна и зелени площи.

Какви промени има при затлъстелите деца?

Резултатите от изследването показват, че при децата с абдоминално затлъстяване няколко мозъчни области са по-големи в сравнение с техни връстници без такова.

Най-големите промени се наблюдават в хипокампуса, който участва в паметта и ученето, както и в амигдалата, която регулира или контролира емоциите, включително страх, щастие, гняв и тревожност.

Хипокампусът е приблизително с 6,6% по-голям, а амигдалата е с около 4,3% по-голяма при тийнейджъри с коремно затлъстяване.

Амигдалата е особено голяма при тийнейджъри с много високи нива на коремни мазнини. Изследователите изразяват опасения, че излишните телесни мазнини влияят на начина, по който мозъкът се справя с емоциите.

Таламусът (който предава информация за движение, слух, вкус, зрение и допир) и каудатното ядро (което помага за контрол на движението), също показват по-малки увеличения по размер.

Затлъстяване и липса на добра среда дават най-големи отклонения

Проучването установява също, че при тийнейджърите от районите с по-малко възможности се наблюдава по-слабо развитие на ключови области на мозъка, като хипокампуса, путамена и амигдалата, в сравнение с техните връстници от районите с повече възможности.

„Тази разлика е още по-ясно изразена сред юношите с трайно коремно затлъстяване", казва д-р Де Мораес.

„Тя подчертава спешната необходимост от справяне, както със социалното неравенство, така и със здравните рискове, за да се подпомогне не само физическото благополучие, но и здравословното развитие на мозъка при младежите.“

Рискове за бъдещето

Авторите на проучването обясняват, че в контекста на младия развиващ се мозък, както намаленият, така и увеличеният растеж могат да причинят вреда.

По този начин, наличието на по-ниско от нормалното развитие на мозъка, както е показано при тийнейджърите в райони с по-ниски възможности, или на по-големи от нормалното части на мозъка поради възпаление, причинено от затлъстяване, може да бъде вредно.

„Нашите открития показват, че затлъстяването, особено абдоминалното, може да наруши способността за учене, паметта и емоционалния контрол на тийнейджърите. Притеснявам се как тези промени, които настъпват на 13 или 14-годишна възраст, ще им повлияят по-късно в живота.

Дори има вероятност с напредването на възрастта те да бъдат изложени на по-висок риск от проблеми с паметта или деменция.

Ето защо вярваме, че подкрепата на по-здравословни навици в ранен етап е толкова важна, не само за физическото здраве, но и за здравето на мозъка. Лечението и предотвратяването на затлъстяването при юношите не само ще подобри здравето – то може да подобри и здравето на мозъка”, заключва д-р Де Мораес.