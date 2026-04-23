Всички знаем, че витамините и минералите са гориво за здравето ни. Но как да разберем кога тялото ни не получава достатъчно?

Дефицитът на нутриенти често се развива месеци или дори години, преди да доведе до сериозни симптоми. Според експерти от Rush University Medical Center, ранното разпознаване на признаците е ключово, защото повечето дефицити могат да бъдат обърнати, ако се реагира навреме.

Научите 6-те червени флага, които може да означават дефицит на минерали или витамини и какви стъпки препоръчват лекарите за възстановяване на баланса.

1. Силен косопад, възможен сигнал за ниско желязо

Губенето на около 100 косъма дневно е нормално. Но ако намирате кичури по възглавницата или в канала на душа, това заслужава внимание. Според д-р Патриша Греъм, специалист по вътрешни болести, косопадът и желязото са тясно свързани.

Симптоми на ниско желязо могат да включват:

Постоянна умора и усещане за студ

Главоболие и световъртеж

Бледа кожа

Понякога косопадът сигнализира и за проблем с щитовидна жлеза, състояние, което може да доведе до необяснима промяна в теглото, слаби мускули и сухота на кожата. Препоръчителната дневна доза желязо е 8 mg за мъже и 18 mg за жени над 18 години.

2. Парене на езика и краката

Усещане за парене по стъпалата или върху езика е класически симптом на липса на витамин B12. Витаминът е жизненоважен за производството на хемоглобин и за нормалната функция на нервната система.

Други признаци могат да бъдат проблеми с равновесието, запек, изтръпване, забравяне. При дълготраен дефицит може да настъпят необратими неврологични увреждания.

Веганството изискват специално внимание, растителните диети почти не съдържат този витамин. Добри алтернативи са бадемово мляко, хранителна мая и обогатени растителни напитки. Възрастните трябва да приемат около 2,4 µg B12 дневно.

3. Бавно зарастващи рани

Витамин С и кървящите венци са класическа асоциация. Ако венците ви кървят при миене, синините се появяват лесно, а забавеното зарастване на рани е проблем, тялото може да се нуждае от повече витамин С.

Експертите препоръчват 60 mg дневно чрез плодове и зеленчуци като червени чушки, киви и цитруси. Пушенето значително намалява усвояването на витамина.

4. Болки в костите, класически симптом на дефицит на витамин D

Признаците на дефицит на витамин D често се проявяват като дълбока, тъпа болка в костите, напомняща „болките на растежа“ от детството. Витамин D е от първостепенно значение за здравето на костите и имунитета.

Препоръчителен дневен прием: 600 IU за възрастни и 800 IU след 71-годишна възраст. Богати източници: сьомга, сардини, яйца, обогатени млечни продукти. 10 минути слънце дневно също помагат.

5. Неравномерен сърдечен ритъм

Аритмията и калцият имат пряка връзка. Калцият регулира сърдечния ритъм и мускулните контракции. Други признаци на дефицит включват:

Мускулни крампи и потрепвания около устата

Повишена чупливост на костите

Болки в гърдите

Възрастните се нуждаят от около 1 000 mg калций дневно – от млечни продукти, сьомга, броколи и листни зеленчуци.

6. Влошено нощно виждане

Нощното виждане и витамин А са неразривно свързани. Недостигът може да направи роговицата суха, очите мътни, а в тежки случаи да увреди ретината. Мъжете се нуждаят от 900 µg, а жените от 700 µg дневно. Добър източник са яйцата, моркови, сладки картофи, мангo и кайсии.

Как да разберете какво ви липсва: Значението на биомаркерите в кръвта

Биомаркерите в кръвта са най-точният начин да се установи дефицит. Стандартните изследвания обаче не винаги включват витаминни панели. Според препоръките на лекарите, при съмнение за дефицит е нужно изрично да поискате допълнителни изследвания от личния лекар. Темата за хранителните добавки и дозировката също трябва да се обсъжда индивидуално, не всяка добавка е подходяща за всеки.

Дефицитът на нутриенти рядко е драматичен в началото – по-често се проявява чрез фини, но постоянни сигнали: умора, косопад, парене, крампи, замъглено виждане. Добрата новина е, че повечето дефицити са обратими при навременно откриване и адекватна корекция на хранителния режим. Ключът е в комуникацията с личния лекар и редовните профилактични прегледи.

