Възможно ли е едно малко хапче на ден може да „върне" биологичния часовник на организма с цели четири месеца? Точно това установява ново мащабно изследване, публикувано в престижното списание Nature Medicine.
Мултивитамините и биологичното стареене се оказват по-тясно свързани, отколкото се смята досега, но учените предупреждават, да не бързаме да се запасяваме с хранителни добавки.
Какво установява изследването?
Екип от изследователи към Mass General Brigham в САЩ анализират данни от 958 здрави възрастни на средна възраст около 70 години. Участниците са разделени на четири групи и в продължение на две години приемат различни комбинации от хранителни добавки, мултивитамин с какао екстракт, мултивитамин с плацебо, какао с плацебо или две плацебота.
Резултатите са показателни:
- Ежедневният прием на мултивитамини намалява скоростта на биологичното стареене
- Участниците, приемащи мултивитамини, показват по-бавен ръст на два ключови индикатора за биологично стареене, PCGrimAge и PCPhenoAge, свързани с риска от смъртност.
- Какаото не показва статистически значим ефект върху изследваните маркери
- Ефектът е по-изразен при хора, чиято биологична възраст изпреварва хронологичната им
„Има огромен интерес към намирането на начини не просто да живеем по-дълго, но и да живеем по-добре", коментира Хауърд Сесо, старши автор на изследването.
Биологична възраст срещу хронологична възраст, каква е разликата?
Тялото ни остарява по два различни ритъма:
- Хронологична възраст – броят на изминалите години от раждането
- Биологична възраст – реалното състояние на клетките, тъканите и органите, определено от начина на живот, околната среда и генетиката
Биологичната възраст се измерва чрез ДНК метилиране, малки химични маркери върху генетичния материал, които се променят с времето и служат като „молекулярен часовник" на организма. Именно тези маркери са използвани в изследването за намаляване на темпото на стареене.
Защо мнозина не получават достатъчно микронутриенти?
Според авторите на изследването, дефицитът на микронутриенти е широко разпространен проблем. Повечето хора не приемат достатъчно:
- Йод
- Витамин Е
- Калций
- Желязо
Именно затова мултивитаминно-мултиминералните формули (MVM) са сред най-разпространените хранителни добавки в света, те целят да запълнят хранителните пропуски и да намалят риска от дефицити.
Експертите: Не хвърляйте парите си за добавки безмислено
Въпреки интригуващите резултати, независими специалисти призовават за предпазливост.
Кармен Ромеро Фереро от Университет Франсиско де Витория в Испания, която не е участвала в изследването, признава значимостта му, но добавя:
„Ефектите, наблюдавани в изследването, са ограничени. Резултатите показват, че мултивитамините биха могли да играят допълваща роля в по-широки стратегии за здравословно остаряване – но не и самостоятелна."
Още по-категорична е Пилар Гуалар Кастийон, преподавател в Автономния университет в Мадрид:
„Яжте здравословно, разнообразно хранене, богато на плодове и зеленчуци, и не харчете пари за хранителни добавки без клинични доказателства."
Ползи от ежедневния прием на мултивитамини – какво науката потвърждава досега
Въпреки скептицизма, научните доказателства за витамините продължават да се натрупват. Изследването в Nature Medicine е стъпка напред, но авторите сами признават, че са необходими допълнителни проучвания преди да се правят широки клинични препоръки.
Кога да обмислим прием на мултивитамини:
- При установен хранителен дефицит от лекар
- При ограничителни диети (веганство, непоносимости)
- При по-възрастни хора с намален апетит
- При бременност (специализирани формули)
Преди да започнете прием на каквито и да е хранителни добавки, консултирайте се с личния си лекар.
Изследването за мултивитамините и връзката им с биологично стареене предлага интересна нова перспектива, но не променя съществено препоръките за здравословен начин на живот. Забавянето на стареенето с витамини може да бъде реално, но засега е скромно и допълващо, а не заместващо.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
