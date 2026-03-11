Възможно ли е едно малко хапче на ден може да „върне" биологичния часовник на организма с цели четири месеца? Точно това установява ново мащабно изследване, публикувано в престижното списание Nature Medicine.

Мултивитамините и биологичното стареене се оказват по-тясно свързани, отколкото се смята досега, но учените предупреждават, да не бързаме да се запасяваме с хранителни добавки.

Какво установява изследването?

Екип от изследователи към Mass General Brigham в САЩ анализират данни от 958 здрави възрастни на средна възраст около 70 години. Участниците са разделени на четири групи и в продължение на две години приемат различни комбинации от хранителни добавки, мултивитамин с какао екстракт, мултивитамин с плацебо, какао с плацебо или две плацебота.

Резултатите са показателни:

Ежедневният прием на мултивитамини намалява скоростта на биологичното стареене

Участниците, приемащи мултивитамини, показват по-бавен ръст на два ключови индикатора за биологично стареене , PCGrimAge и PCPhenoAge, свързани с риска от смъртност.

Какаото не показва статистически значим ефект върху изследваните маркери

Ефектът е по-изразен при хора , чиято биологична възраст изпреварва хронологичната им

„Има огромен интерес към намирането на начини не просто да живеем по-дълго, но и да живеем по-добре", коментира Хауърд Сесо, старши автор на изследването.

Биологична възраст срещу хронологична възраст, каква е разликата?

Тялото ни остарява по два различни ритъма:

Хронологична възраст – броят на изминалите години от раждането

Биологична възраст – реалното състояние на клетките, тъканите и органите, определено от начина на живот, околната среда и генетиката

Биологичната възраст се измерва чрез ДНК метилиране, малки химични маркери върху генетичния материал, които се променят с времето и служат като „молекулярен часовник" на организма. Именно тези маркери са използвани в изследването за намаляване на темпото на стареене.

Защо мнозина не получават достатъчно микронутриенти?

Според авторите на изследването, дефицитът на микронутриенти е широко разпространен проблем. Повечето хора не приемат достатъчно:

Йод

Витамин Е

Калций

Желязо

Именно затова мултивитаминно-мултиминералните формули (MVM) са сред най-разпространените хранителни добавки в света, те целят да запълнят хранителните пропуски и да намалят риска от дефицити.

Експертите: Не хвърляйте парите си за добавки безмислено

Въпреки интригуващите резултати, независими специалисти призовават за предпазливост.

Кармен Ромеро Фереро от Университет Франсиско де Витория в Испания, която не е участвала в изследването, признава значимостта му, но добавя:

„Ефектите, наблюдавани в изследването, са ограничени. Резултатите показват, че мултивитамините биха могли да играят допълваща роля в по-широки стратегии за здравословно остаряване – но не и самостоятелна."

Още по-категорична е Пилар Гуалар Кастийон, преподавател в Автономния университет в Мадрид:

„Яжте здравословно, разнообразно хранене, богато на плодове и зеленчуци, и не харчете пари за хранителни добавки без клинични доказателства."

Ползи от ежедневния прием на мултивитамини – какво науката потвърждава досега

Въпреки скептицизма, научните доказателства за витамините продължават да се натрупват. Изследването в Nature Medicine е стъпка напред, но авторите сами признават, че са необходими допълнителни проучвания преди да се правят широки клинични препоръки.

Кога да обмислим прием на мултивитамини:

При установен хранителен дефицит от лекар

При ограничителни диети (веганство, непоносимости)

При по-възрастни хора с намален апетит

При бременност (специализирани формули)

Преди да започнете прием на каквито и да е хранителни добавки, консултирайте се с личния си лекар.

Изследването за мултивитамините и връзката им с биологично стареене предлага интересна нова перспектива, но не променя съществено препоръките за здравословен начин на живот. Забавянето на стареенето с витамини може да бъде реално, но засега е скромно и допълващо, а не заместващо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

