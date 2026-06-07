Почти всеки втори българин слага месо на масата всеки ден. Но здравословно ли е това? Докато едни заглавия го представят като задължителен протеин, други го свързват с рак и сърдечни заболявания. Истината, както обикновено, е по-нюансирана и зависи изцяло от вида, количеството и начина на приготвяне на месото.

Месото не е еднородна категория храна

Когато говорим за месо, обхващаме огромно разнообразие от продукти, от пилешко бяло месо до телешки ребра и колбаси. И разликата в ефекта върху здравето е драматична.

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Крехкото пилешко месо и ползите от него са добре документирани, то е богато на протеин, ниско на наситени мазнини и съдържа ниацин, витамин А, магнезий и цинк. Подобно е положението с пуешкото и с по-постни свински разфасовки като свинско филе.

Червеното месо, говеждо, телешко, агнешко, свинско, е отличен източник на протеин (20–25 г на 100 г), желязо, цинк и витамин В12. Проблемът е, че половината от мазнините в него са наситени. Именно наситените мазнини са свързани с повишен LDL холестерол, което влияе негативно на сърдечното здраве.

Американската сърдечна асоциация препоръчва наситените мазнини да не надвишават 6% от дневния калориен прием или около 13 грама при диета от 2000 калории. Тази граница се достига изненадващо бързо при честа консумация на тлъсти меса.

Вредно ли е червеното месо, какво показват данните

Според анализ на Сърдечната фондация на Нова Зеландия, базиран на множество научни изследвания:

Висок прием на червено месо увеличава риска от сърдечни заболявания и инсулт с 16%

Консумацията на над 100 г/ден повишава сърдечносъдовия риск с 10–20%

Препоръчителният максимум е под 350 г преработено червено месо седмично (варено тегло), разпределени в 2–3 хранения

Дали да включите червено месо в менюто си е личен избор, но ако го правите, фокусирайте се върху качеството, не количеството.

Преработените меса, различна категория, по-голям риск

Преработените меса, като колбаси, шунка, бекон, консервирано месо, готови месни продукти, са различна история. Тяхната опасност е добре установена в науката:

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За всеки 50 г преработено месо дневно рискът от рак на дебелото черво нараства с 18%

Те са с изключително високо съдържание на натрий, а Министерството на здравеопазването препоръчва ограничение до 5 г сол (2000 мг натрий) дневно

Ултрапреработените храни са свързани и с повишен холестерол и кръвно налягане

Диетолозите са единодушни, че преработените меса трябва да се избягват или да се консумират изключително рядко.

Рибата е умният компромис

Рибата е категория сама за себе си. Мазните риби, като сьомга и риба тон, съдържат уникални омега-3 мастни киселини, свързани с мозъчното и сърдечното здраве. Сьомгата е един от редките хранителни източници на витамин D, а рибата тон осигурява витамин В3, селен и ниацин.

Постните риби като треска, от своя страна, предлагат висок протеин при минимални калории, отлично решение при диета за здраво сърце и контрол на теглото.

Как да ядете месо здравословно, 4 практични стъпки

1. Изберете крехки разфасовки

Пилешко и пуешко гърди, свинско филе, постна кайма, които осигуряват протеин с минимални наситени мазнини. Постното говеждо е допустимо, но в по-малки количества.

2. Ограничете червеното месо до 1–2 пъти седмично

Препоръката е максимум 350 г варено червено месо седмично, с порция от около 100 г. Заменете останалите дни с риба, яйца или растителни протеини заместители, нахут, леща, боб, тофу.

3. Внимавайте с метода на готвене

Готвенето на месо без канцерогени е постижимо, избирайте печене, варене, задушаване или поширане пред пържене и гриловане на висока температура. Овъглената коричка при директен огън съдържа вещества с канцерогенен потенциал. Използвайте зехтин или авокадово масло вместо животински мазнини.

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4. Изградете чинията около растенията

Диетолозите препоръчват порция месо с грамаж от около 100 г варено, допълнена с обилна гарнитура от зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни. Заменянето на 1–2 червени месни хранения седмично с растителни протеини може да подобри нивата на холестерол.

Месото може да бъде здравословна част от балансирана диета – при правилен избор и умерено количество. Крехкото пилешко и рибата са най-добрите опции за ежедневна консумация. Червеното месо не е забранено, но трябва да остане изключение, а не правило. Преработените меса заслужават специално внимание, данните срещу тях са убедителни и последователни.

Ако се храните с месо всеки ден, малките промени в избора на разфасовка, метода на готвене и баланса с растителни храни могат да имат значим дългосрочен ефект върху сърдечното здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници