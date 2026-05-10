Всеки месец милиони жени губят значително количество кръв, а заедно с това и ценни запаси от желязо. Червеното месо отдавна се препоръчва като естествен начин за компенсиране на тези загуби, но достатъчно ли е една пържола, за да предотврати дефицит на желязо при цикъл?
Експерти по хранене дават ясен отговор и той може да изненада много жени.
Защо менструацията води до загуба на желязо
Голяма част от желязото в тялото се съхранява в кръвта. При менструация, заедно с кръвозагубата, спадат и нивата на желязо, което може да повлияе на енергията, концентрацията и общото състояние.
Според данни на здравните власти, повечето жени губят около 2–3 супени лъжици кръв по време на цикъл, което съответства на приблизително 30–45 милиграма желязо. При жени с менорагия (обилно менструално кървене) тази загуба може да бъде двойно по-голяма, което значително увеличава риска от желязодефицитна анемия.
Може ли червеното месо да възстанови нивата на желязо?
Червеното месо е богат източник на хемово желязо, формата, която тялото усвоява най-лесно. Но експертите предупреждават, че разчитането само на него е недостатъчно.
Например, една пържола от 170 г съдържа около 4 мг желязо, количество, което е далеч от загубените 30–45 мг при менструация. „Единствено консумацията на стек на първия ден от цикъла не е лек срещу ниските запаси от желязо“, обяснява д-р Ема Лейнг, диетолог.
Според специалистите, нивата на желязо зависят от множество фактори, сред които:
- Общо качество на хранителния режим
- Ниво на физическа активност
- Медицинска история и прием на лекарства
- Хормонален статус
- Количеството кръвозагуба при менструация
Как да повишите ефективно приема на желязо
Разнообразете източниците на желязо
Експертите препоръчват комбинация от животински и растителни източници на желязо. Сред най-богатите храни са:
- Леща: 3 мг на ½ чаша
- Стриди: 8 мг на 85 г
- Нахут: 2 мг на ½ чаша
- Варен спанак: 3 мг на ½ чаша
- Бял боб: 8 мг на 1 чаша
- Обогатени с желязо зърнени закуски: 18 мг на порция
Комбинирайте желязо с витамин С
Витамин С значително подобрява абсорбцията на желязо, особено от растителни източници. Добавете към ястията си:
- Портокал (70 мг витамин С на средно голям плод)
- Червен пипер (95 мг на ½ чаша)
- Киви (64 мг на средно голям плод)
- Ягоди (49 мг на ½ чаша)
- Броколи (51 мг на ½ чаша варено)
Избягвайте инхибитори на желязото
Някои храни и напитки действат като инхибитори на желязото и блокират усвояването му:
- Кафе и чай
- Червено вино
- Млечни продукти
- Пълнозърнести храни
„Определени храни и напитки могат да блокират усвояването на желязо. Ограничаването им около ястията, богати на желязо, подобрява абсорбцията“, посочва д-р Цзян Джени Танг.
Препоръчва се консумацията им поне един час преди или след ястие, богато на желязо.
Добавки с желязо, само при необходимост
Повечето жени не развиват анемия само заради менструация. Но при обилно кървене или симптоми като умора, бледа кожа и задух, е препоръчително да направите кръвен тест за феритин и хемоглобин. Ако се установи дефицит, лекарят може да назначи добавки с желязо.
Червеното месо може да помогне за частично възстановяване на загубите от желязо, но не е универсално решение при дефицит на желязо при цикъл. Балансираното хранене по време на цикъл, съчетаването на желязо с витамин С, ограничаването на инхибиторите и редовният контрол на нивата при обилно кървене са ключови за поддържането на женското здраве. При съмнение за желязодефицитна анемия, винаги се консултирайте с лекар.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
