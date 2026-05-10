Желязото е минерал, който изпълнява няколко важни функции, като основната му е да пренася кислород в тялото ви като част от червените кръвни клетки.

Дневната стойност за желязо е 8-18 милиграма за небременни възрастни. Дефицит на желязо може да възникне, ако приемът ви е твърде нисък, за да компенсира количеството, което губите ежедневно.

Количеството желязо, което тялото ви абсорбира, отчасти се основава на това колко сте съхранили.

Дефицитът на желязо може да причини анемия и да доведе до симптоми като умора. Жените с менструация, които не консумират богати на желязо храни, са изложени на особено висок риск от дефицит.

Ето 10 здравословни храни, богати на желязо.

Видове желязо в храните: Има важна разлика

Желязото в храните се среща в две основни форми:

Хемово желязо: Съдържа се в животинските продукти като месо, риба и птици. То се усвоява значително по-лесно от организма - между 15-35% от приетото количество.

Нехемово желязо: Съдържа се в растителните храни и обогатените продукти. Организмът го усвоява в по-малка степен - едва 2-20% от приетото количество.

Консумацията на витамин С заедно с нехемови източници значително подобрява абсорбцията на желязо — факт, потвърден от множество клинични проучвания.

10 храни, богати на желязо

1. Черупчести морски дарове (миди, стриди, калмари)

Черупчестите морски дарове са сред най-богатите на желязо животински храни. 100 грама варени миди осигуряват до 3 mg желязо (17% от дневната доза). Освен хемово желязо с висока бионаличност, те са отличен източник на витамин B12 (над 4000% от дневната норма!), протеин (26 г на 100 г) и омега-3 мастни киселини, които, по данни на изследвания, публикувани в научни кардиологични издания, повишават нивата на „добрия" HDL холестерол.

2. Спанак

100 грама суров спанак съдържат 2.7 mg желязо, което е 15% от дневния препоръчителен прием. Въпреки че това е нехемово желязо, той е богат на витамин С, което значително подобрява усвояването на желязото. Освен това е отличен източник на каротеноиди, антиоксиданти, за които проучвания сочат, че намаляват риска от рак, потискат възпалението и предпазват зрението. Препоръка на диетолозите: консумирайте спанака с малко зехтин, за да подобрите усвояването на мастноразтворимите каротеноиди.

3. Черен дроб

Субпродуктите са сред най-концентрираните източници на желязо. 100 грама телешки черен дроб осигуряват 6.5 mg желязо, 36% от дневната норма. Черният дроб е и изключителен източник на витамин А (1049% от дневната доза), витамини от група В, мед, селен и холин – хранително вещество, критично важно за функцията на мозъка и черния дроб, което много хора приемат в недостатъчни количества.

Внимание: поради високото съдържание на витамин А, бременните жени трябва да ограничат консумацията.

4. Бобови (леща, нахут, боб)

Бобовите са идеален избор за вегетарианци и вегани, търсещи растителни източници на желязо. Една чаша (198 г) варена леща съдържа 6.6 mg желязо (37% от дневната норма). Черният боб осигурява около 1.8 mg на половин чаша (10% от ДН). Освен желязо, бобовите са богати на фолиева киселина, магнезий и калий. Проучвания показват, че редовната им консумация намалява възпалението при диабет, понижава риска от сърдечни заболявания и подпомага контрола на теглото чрез разтворимите фибри.

5. Червено месо

Червеното месо е, вероятно, най-достъпният и лесно усвоим хемов източник на желязо в ежедневното хранене. 100 грама говежда кайма съдържат 2.7 mg желязо (15% от дневните нужди). Изследователи от медицинското списание Nutrients посочват, че хората, приемащи месо, птици и риба редовно, значително по-рядко страдат от железен дефицит. Данните сочат, че жени, консумиращи под 60 г червено месо дневно, са с по-висок риск от недостиг на цинк, желязо, витамин B12 и витамин D.

6. Тиквени семки

Малките, но мощни тиквени семки са идеална здравословна закуска. 28 грама (1 унция) осигуряват 2.5 mg желязо (14% от ДН) и са сред най-добрите хранителни източници на магнезий, чийто дефицит е широко разпространен. 28 г тиквени семки покриват 40% от дневната норма за магнезий, намалявайки риска от инсулинова резистентност, диабет и депресия. Богати са и на витамин К, цинк и манган.

7. Киноа

Киноата е с впечатляващ хранителен профил. Една чаша варена киноа (185 г) осигурява 2.8 mg желязо (16% от препоръчителния дневен прием) и е напълно без глутен, идеален избор за хора с целиакия. Отличава се с по-високо съдържание на протеин в сравнение с повечето зърнени, богата е на фолиева киселина, магнезий, мед и манган, както и с висока антиоксидантна активност, предпазваща клетките от увреждане.

8. Броколи

Броколито може да не е „краля" по съдържание на желязо (1 mg / 156 г варени, 6% от дневния прием), но е стратегически умен избор: съдържа 112% от дневната норма за витамин С, което максимизира усвояването на желязото от другите храни в менюто. Като кръстоцветен зеленчук, броколито съдържа индол, сулфорафан и глюкозинолати, растителни съединения, за които редица проучвания в онкологията сочат защитна роля срещу рак.

9. Тъмен шоколад (минимум 70% какао)

Отличната новина за любителите на шоколад: 28 г тъмен шоколад съдържат 3.4 mg желязо (19% от дневната норма). Богат е на мед (56% от ДН), магнезий (15% от ДН), пребиотични фибри и мощни антиоксиданти. Проучвания, публикувани в кардиологични журнали, свързват редовната умерена консумация на тъмен шоколад с подобрен холестеролов профил и намален риск от инфаркт и инсулт. Ключовото вещество са флаванолите, присъстват в значително по-високи концентрации в тъмния, отколкото в млечния шоколад.

10. Риба (риба тон, скумрия, сардини)

Рибата е висококачествен протеинов и хемов железен източник. 85 г консервирана риба тон съдържат 1.4 mg желязо (8% от ДН). Рибата е богата на омега-3 мастни киселини, за които изследванията установяват благоприятен ефект върху мозъчното здраве, имунната функция и нормалното развитие. Скумрията, сафридът и сардините също са добри избори.

Как да увеличите максимално абсорбцията на желязо

Знанието кои храни съдържат желязо е само половината от уравнението. Второто половина е как да го усвоите ефективно:

Комбинирайте с витамин С: добавете лимонов сок, домати или чушки към ястия с бобови и зеленчуци.

Избягвайте кафе и чай по време на хранене: танините в тях блокират усвояването на нехемово желязо.

Внимавайте с калция: консумирайте млечни продукти отделно от богати на желязо ястия.

Гответе в чугунен тиган: може да увеличи желязното съдържание на ястията с до 20%.

Накисвайте бобовите храни: намалява фитатите, вещества, потискащи усвояването.

Препоръчителен дневен прием на желязо

Дневната норма варира в зависимост от възрастта, пола и физиологичното състояние:

Мъже (19-50 год.): 8 mg/ден

Жени (19-50 год.): 18 mg/ден

Бременни жени: 27 mg/ден

Кърмещи жени: 9 mg/ден

Вегетарианци и вегани: нуждите могат да са 1.8 пъти по-високи поради по-ниската усвояемост на нехемовото желязо

Желязото е важен минерал, който трябва да се консумира редовно, тъй като тялото ви не може да го произвежда самостоятелно.

Въпреки това, трябва да се отбележи, че някои хора трябва да ограничат приема си на червено месо и други храни с високо съдържание на хемово желязо.

Повечето хора обаче лесно могат да регулират количеството, което абсорбират от храната.

Не забравяйте, че ако не консумирате месо или риба, можете да увеличите абсорбцията, като включите източник на витамин С, когато консумирате растителни източници на желязо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист

