Мислите ли, че сьомгата е най-добрият избор за омега-3 и сърдечно здраве? Ново научно проучване преобръща тази представа – и изненадващо, отговорът може да се крие в нещо много по-близо до нашата трапеза.

Скумрията – традиционна и достъпна риба, позната на всяко българско домакинство, се оказва превъзхождаща по множество ключови хранителни вещества.

Какво открива новото проучване?

Според проучване, публикувано в престижното научно списание Nature Food, международен екип от учени от университетите в Кеймбридж, Ланкастър, Стърлинг и Абърдийн анализира хранителните вещества от дивите риби (сред които скумрия), използвани като храна за отглежданата сьомга, до самото филе сьомга, което стига до чинията ни.

Резултатите са показателни: при 6 от 9 изследвани нутриента се наблюдава спад при преминаването от фуражна риба към сьомга. Тези вещества са:

Калций – над 5 пъти повече в дивите видове

Йод – 4 пъти повече в дивите видове

Желязо, омега-3, витамин B12 и витамин А – над 1,5 пъти повече

„Виждаме, че повечето видове диви риби, използвани като храна, имат сходна или по-голяма плътност на микронутриенти в сравнение с отглежданото сьомгово филе", коментира д-р Дейвид Уилър от Зоологическия департамент на Кеймбридж, водещ автор на изследването.

Скумрия или сьомга: Сравнение по нутриенти

Рибата скумрия може да бъде дива и отглеждана в стопанства; по-голямата част от пазара е дива.

Сьомгата, от друга страна, живее в солени води. Тя обаче мигрира към сладководни райони, за да се размножава. Има два вида сьомга: дива и отглеждана в стопанства.

За разлика от скумрията, по-голямата част от сьомгата се отглежда в стопанства и по размер е по-голяма. Цитираното ново проучване показва, че отглежданата сьомга губи част от хранителните си вещества спрямо дивата.

Омега-3: Местната риба побеждава

Широко разпространено е убеждението, че сьомгата е „кралицата на омега-3". Данните обаче говорят друго. Според данните 100 грама скумрия съдържат 2,6 г омега-3, докато 100 г сьомга – едва 1,4 г. Тоест скумрията съдържа почти двойно повече от това ключово мастно киселино.

Освен това скумрията е по-богата на протеини и по-ниска на холестерол – важно предимство за хора, следящи сърдечно-съдовото си здраве.

Скумрия и сьомга: Основни разлики

Разликите им се проявяват в различни аспекти: вкус, аромат, размер, видове, цена, срок на годност и кулинарният свят.

Вкус и аромат

Скумрията и сьомгата са мазни риби. Скумрията е костна риба и е по-малко солена от сьомгата, има автентичен вкус, но някои я описват като близка до рибата тон. Сьомгата, от друга страна, има по-месесто месо и автентичен опушен, свеж вкус.

Размер

Средният размер на скумрията е малък в сравнение със сьомгата. Скумрията е средно 30 см, докато сьомгата е по-голяма от това.

Видове

Има над 30 вида скумрия, които са много близки един до друг. От друга страна, има по-малко видове сьомга от скумрията; повечето разновидности са в рамките на тихоокеанските видове.

Цена

Сьомгата е по-скъпа риба от скумрията. Рибата става по-добра и независимо дали е пушена или не, всички тези фактори правят сьомгата по-скъпа от повечето риби.

Срок на годност

Скумрията има много кратък живот, дори и да се съхранява в хладилник. Кожата на скумрията се разваля бързо.

Кулинарен свят

Скумрията се предлага на пазара най-вече в маринована и маринована форма. Предлага се дори и в прясна форма; прясната скумрия обаче трябва да се консумира в същия ден, в който е уловена. Със скумрия могат да се приготвят различни видове храни, например пържена, на скара, на скара и др.

Ползи за здравето от скумрията

Редовната консумация на скумрия е свързана с редица доказани ползи:

Сърдечно-съдова защита – омега-3 мастните киселини (EPA и DHA) намаляват нивата на лошия холестерол (LDL) и триглицеридите, и повишават добрия (HDL), като намаляват риска от инфаркт и инсулт

Мозъчна функция – омега-3 подпомагат паметта, концентрацията и способността за учене

Имунитет и противовъзпалително действие – антиоксидантите в скумрията подпомагат имунната система

Калций и витамин B12 – важни за костите и нервната система, особено при жени и тийнейджърки

Защо скумрията е традиционен избор за България?

За разлика от сьомгата, която у нас се предлага предимно внесена от външни пазари и на висока цена, скумрията е традиционна за Черноморския регион и българската кухня.

Достъпна, позната и лесна за приготвяне – скумрията се консумира прясна, пушена, маринована и консервирана от поколения. Тя е евтина алтернатива с превъзходен хранителен профил.

Данните от съвременната наука потвърждават нещо, което интуитивно знаем: местните, традиционни храни имат стойност. Скумрията – достъпна, позната и богата на нутриенти, се оказва достоен съперник на скъпата сьомга, а в редица показатели я надминава. Включването на скумрия в седмичното меню е лесна, евтина и научно обоснована стъпка към по-добро здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

