В света на растителните алтернативи, млякото от тиквени семки придобива все по-голяма популярност. Както на хората, които искат да се хранят здравословно, така и на кулинарни експерти.

Пълно с основни хранителни вещества и богат, ядков вкус, тиквеното мляко (млякото от тиквени семки) предлага уникална комбинация от вкус и ползи за здравето.

В тази статия разглеждаме ползите, които млякото от тиквени семки може да предложи, както и бързи и лесни рецепти как да си го приготвите в домашни условия, за да го включите в ежедневната си диета.

Богато е на хранителни вещества

Тиквените семки, известни още като пепитас, са пълни с редица основни хранителни вещества. Тези малки семки са чудесен източник на протеини, здравословни мазнини, диетични фибри, витамини и минерали.

Снимка: Canva

По-специално, тиквените семки са богати на магнезий, желязо, цинк и витамини от група В, всички от които играят ключова роля в поддържането на цялостното здраве.

Поддържа здравето на сърцето

Високото съдържание на магнезий и калий в млякото от тиквени семки допринася за здравето на сърцето. Магнезият помага за регулиране на кръвното налягане и поддържане на постоянен сърдечен ритъм, докато калият подпомага здравословната сърдечно-съдова функция.

Освен това, наличието на антиоксиданти в тиквените семки може да помогне за намаляване на възпалението и насърчаване на оптимална сърдечна функция.

Има свойства за повишаване на имунитета

Цинкът, жизненоважен минерал, който се съдържа в тиквените семки, играе ключова роля в подкрепата на имунната система. Силната имунна система е от решаващо значение за предпазване от инфекции и поддържане на цялостно здраве. Включването на мляко от тиквени семки в диетата ви може да осигури естествен тласък на защитните сили на организма.

Регулира хормоналния баланс

Тиквените семки са богат източник на растителни съединения, известни като фитостероли, които могат да помогнат за регулиране на хормоналния баланс. Тези съединения могат да бъдат особено полезни за жени, изпитващи хормонални колебания, допринасяйки за по-стабилен и комфортен менструален цикъл.

Подобрява здравето на костите и ставите

Комбинацията от калций, магнезий, фосфор и цинк в млякото от тиквени семки е благодат за здравето на костите. Тези хранителни вещества заедно подпомагат растежа, здравината и поддържането на здрави кости, което прави млякото от тиквени семки чудесно допълнение към диета, поддържаща костите.

Снимка: iStock

Богато е на антиоксиданти

Тиквените семки съдържат редица антиоксиданти, включително витамин Е и каротеноиди, които се борят със свободните радикали и оксидативния стрес. Тези антиоксиданти допринасят за здравето на кожата, защитата на клетките и потенциално намаляват риска от хронични заболявания.

Помага за прочистване на организма от паразити

Тиквените семки са изключително ефективни срещу глисти. Те за разлика от другите средства за борба с патогените не съдържат токсични вещества и нямат странични ефекти. Тиквеното мляко на практика парализира всякаква жизнена активност на хелминтите в тялото и не им позволява да се прикрепят към стените на червата и вътрешните органи.

Ако комбинирате приема на мляко с употребата на лаксативи, ще бъде възможно да се премахнат червеите без използването на фармацевтични препарати. Препоръчително е да консумирате тиквеното мляко в продължение на около 20 дни на празен стомах.

Домашна рецепта за мляко от тиквени семки

Приготвянето на мляко от тиквени семки е доста бързо и лесно и не изисква кой знае колко сложни готварски умения. Единствено трябва да имате търпение, за да изчакате семките да накиснат известно време във вода преди да ги направите на мляко.

Снимка: pixabay

Нужни са ви само вода и семки от тиква, а по ваше желание може да добавите щипка канела или капка ванилия за различен вкус. Ето как да приготвите мляко от тиквени семки:

Сложете сурови тиквени семки в купа, буркан или друг съд и ги залейте с вода. Количеството на семки и вода може да варира, но може да стартирате с около 100 грама семки. Добре е накиснатите семки да престоят минимум 4 часа или една нощ – времето няма да им навреди. Изхвърлете водата, в която са били накиснати семките и ги измийте добре. Изсипете количеството вода при семките, започнете с около 500 мл. вода и добавяйте, ако е нужно и по ваше желание – колко гъсто искате да бъде млякото. Използвайте блендер (или пасатор), за да пасирате семките. Има вариант да прецедите през цедка или тензух млякото, но тогава ще отстраните пулпата, в която обаче се съдържат до голяма степен полезните вещества. По ваше желание, ако искате различен вкус или аромат, добавете канела, ванилия или подсладител (кленов сироп, 1-2 фурми). Млякото става чудесно и може да престои в хладилник в порядъка на 3-5 дни.

Идеи за включване на мляко от тиквени семки в ежедневното ви меню

След като имате кремообразна основа, можете да се насладите на мляко от тиквени семки по различни начини:

Изсипете го върху зърнена закуска или гранола за богата на хранителни вещества закуска.

Използвайте го като безмлечна алтернатива в кафе, чай или смутита.

Добавете го към рецепти, които изискват мляко, за да подобрите както вкуса, така и хранителните стойности.

Тиквеното мляко е блестящ пример за това как наглед обикновени и прости дарове от природата могат да бъдат използвани за създаване на питателна и вкусна напитка.

Впечатляващият му хранителен профил, включително минерали, антиоксиданти и здравословни мазнини, го прави универсално допълнение към балансираната диета.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------

