Ако търсите начини да се справите с безсънието и да имате по-качествен сън, вероятно сте попаднали на съвети да изпиете чаша чай от лайка.

В тази статия ще разгледаме научните доказателства зад успокояващия ефект на лайката и как уникалният й състав действа директно върху мозъчните рецептори, помагайки не само за по-добър сън, но и за редица здравословни проблеми.

Лайката наистина ли е полезна за сън?

Лайката се счита за леко успокоително или транквилантно средство, което означава, че може да отпусне нервната система и да насърчи съня.

Обширен анализ на 12 проучвания по темата установява, че лайката подобрява качеството на съня.

Снимка: Canva

Изследване доказва, че лайката помага на хора с безсъние да функционират малко по-добре през деня. Установено е също, че лайката подобрява съня при жените по време на менопауза и след бременност.

Флавоноидът, наречен апигенин, вероятно е компонентът на лайката, който предизвиква седативен ефект. Флавоноидите са естествени вещества, за които е известно, че имат положителен ефект върху здравето, и могат да бъдат открити в различни зеленчуци, билки и плодове.

Установено е, че флавоноидът апигенин се свързва с бензодиазепиновите рецептори в мозъка. Лекарствата с рецепта, които се свързват с бензодиазепиновите рецептори, обикновено лекуват безсъние, тревожност или гърчове.

Лайката е един от най-богатите природни източници на апигенин.

Чаят от лайка съдържа ли кофеин?

Сам по себе си, чаят от лайка е естествено без кофеин. Въпреки това, понякога производителите правят смеси, които включват няколко различни вида чайове.

Проверете етикета, преди да пиете чай от лайка, за да се уверите, че не е комбиниран с друг вид чай, който съдържа кофеин. Пиенето на чай, който съдържа кофеин, в часовете преди лягане може да наруши съня.

Ползи от чая от лайка

Изследвания показват, че чаят от лайка или добавките ѝ могат да помогнат за предотвратяване или лечение на широк спектър от здравословни проблеми, освен съня. Счита се, че е противовъзпалително, диуретично и аналгетично средство.

Необходими са още изследвания, за да се потвърди това, тъй като много от ползите от лайката са открити в проучвания върху животни, но все още не са доказани при хора.



Тревожност

Артрит

Болки в гърба

Рак

Странични ефекти от лечението на рак

Сърдечно-съдови заболявания

Обикновена настинка

Депресия

Диария

Метеоризъм

Висока кръвна захар

Възпаление

Увреждане на бъбреците

Чревни червеи и паразити

Симптом на синдром на раздразнените черва

Увреждане на черния дроб

Менструална болка

Промени в настроението, свързани с менструалния цикъл

Смъртност

Гадене и повръщане

Нервна болка

Неврологични проблеми

Остеопороза

Оксидативен стрес

Стомашни язви

Освен че се консумира като чай или добавка, лайката понякога се прилага и върху кожата за лечение на сърбеж, изгаряния, рани и екзема.

Хората могат също да правят гаргари с чай от лайка или да го използват като вода за уста, когато се справят с възпаление на устата или гърлото.

Лайка може да се добави към вана, за да успокои аналното или генитално възпаление. Понякога само мирисът на лайка помага за релаксация. И накрая, понякога хората вдишват изпарено етерично масло от лайка, вместо да пият чая, когато лекуват тревожност и депресия.

Кога да пиете чай от лайка за по-добър сън

Някои проучвания показват, че чаят от лайка причинява бърза умора, така че пиенето му вечер преди лягане може да е най-добре.

Ако обаче се събуждате през нощта, за да уринирате, може да искате да ограничите количеството течности, които консумирате късно вечерта и вместо това изпийте чая си от лайка малко по-рано.

„Обикновено оптималното време за пиене на чай от лайка е 45-60 минути преди лягане или по време на почивка, за да се подобри сънят, казва Лулу Гуо, д-р доктор по медицина на съня.

Добавки или чай от лайка?

Лайката обикновено се консумира като билкова тинктура, смесена с гореща вода, или под формата на чай. Повечето изследвания върху хора върху лайката изглежда използват чай.

Лайката се предлага и като хранителна добавка под формата на капсули. Дали човек ще избере да пие чай от лайка или да приема добавки с лайка е лично решение.

Изглежда няма изследвания, сравняващи чая и хранителните добавки от лайка. Въпреки това се смята, че много от компонентите на лайката са водоразтворими, така че може би е най-добре да имат терапевтичен ефект под формата на чай от лайка.

Безопасна ли е лайката?

Хората консумират лайка безопасно от древни времена, особено количествата, които се намират в чая. Някои изследвания показват, че лайката е безопасна дори за кърмачета и деца, но експертите казват, че лайката не е официално установена като безопасна за хора в тази възрастова група.

По подобен начин безопасността на лайката е неизвестна, когато става въпрос за бременни или кърмещи жени и хора с бъбречни или чернодробни заболявания.

Страничните ефекти от лайката са редки, но могат да включват гадене или замаяност. Малка част от хората са алергични към лайка или развиват алергия към нея след употреба.

Хората с алергии към амброзия, хризантеми или растения от семейство Сложноцветни може да са по-склонни да развият алергия към лайка. Прилагането на лайка директно върху кожата може да е по-вероятно да предизвика алергична реакция, отколкото пиенето на чай от нея.

Ако искате да опитате лайка за здравословен проблем, помислете за разговор с Вашия лекар. Той може да се увери, че лайката няма да повлияе на лекарствата, които приемате.

Вашият лекар може също да определи дали се нуждаете от някакви изследвания или лечение за проблемите, за които искате да приемате лайка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници