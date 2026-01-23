Замърсено месо причинява всеки пети случай на инфекция на пикочните пътища

Инфекциите на пикочните пътища (ИПП) отдавна се свързват със сексуалната активност и личната хигиена. Ново проучване обаче установява, че почти един от всеки пет случая е причинен от бактерията E. coli (ешерихия коли) в замърсено месо.

Пилешкото и пуешкото месо се считат за храни, най-тясно свързани със зоонозни инфекции. Свинското месо е следващото най-често срещано, а след това говеждото.

Жените и по-възрастните хора са по-склонни да имат инфекции на пикочните пътища, отколкото мъжете или по-младите хора.

Връзката между замърсено месо и инфекция на пикочните пътища

Пътят на бактерията ешерихия коли от месото до пикочната система

Според изследване, проведено между 2017 и 2021 година, 18% от инфекциите на пикочните пътища са свързани с бактерията ешерихия коли (E. coli) от месо, а не предавани от човек на човек. При хора, живеещи в райони с ниски доходи, този процент нараства до 21,5%.

Екип от учени събира хиляди проби от E. coli от човешка урина и месо от търговската мрежа. Чрез сравняване на ДНК на бактерията от месото с тази от пробите от урината, експертите установяват кои инфекции са свързани със замърсено месо.

„Има специални парчета ДНК, които E. coli могат да изтеглят в клетките си, които им помагат да оцелеят и виреят в пилешки черва, както и различни парчета ДНК, които им помагат да оцелеят или да процъфтяват в човешки черва“, обяснява Ланс Прайс, магистър, доктор, старши автор на изследването и професор по екологично и професионално здраве в университета Джордж Вашингтон.

Как замърсеното месо причинява инфекция на пикочните пътища?

Инфекциите на пикочните пътища обикновено възникват, когато бактерията ешерихия коли от червата навлиза в пикочния тракт през уретрата.

Новите открития обаче показват, че навиците за безопасност на храните също могат да играят роля в предотвратяването на инфекции на пикочните пътища.

Снимка: iStock

Избягването на кръстосано замърсяване в кухнята е важно. Ако режете сурово месо и зелени салати на една и съща дъска за рязане, може да погълнете E. coli от месото, когато ядете суровата салата.

Оттам бактериите могат лесно да преминат към червата ви и след това към пикочните пътища, обясняват експертите.

Инфекции на пикочните пътища са по-чести при жените

Около 88% от инфекциите на пикочните пътища, отчетени в проучването, са при жени. Това не е изненада, тъй като жените са 30 пъти по-склонни да се сдобият с такава инфекция в сравнение с мъжете.

Д-р Шери Рос, акушер-гинеколог в Медицинския център "Провидънс Сейнт Джон" в Санта Моника, Калифорния, обяснява защо женската анатомия е предразположена към инфекции.

"Женската анатомия е устроена така, че благоприятства инфекциите на пикочния мехур. Пикочният мехур и неговата тръба, наречена уретра, се намират директно по дължината на влагалището. Урината излиза от тялото през тази много къса тръба. Отворът на уретрата е малка дупка точно над входа на влагалището, която води към пикочния мехур.“

„Замърсените с E. coli месни източници могат неочаквано да се пренесат върху ръцете и други общи повърхности“, продължава тя, „и лесно да се пренесат чрез допир до аналната област. Тъй като аналната област е близо до уретрата, може да се случи прехвърляне на тези вредни бактерии в пикочния мехур, което увеличава риска от инфекция на пикочните пътища.“

По-високи нива на инфекции в райони с ниски доходи

Множество фактори вероятно обясняват защо хората в райони с ниски доходи имат по-голям риск от инфекции, свързани с храната.

За разлика от магазините в градове или квартали с по-високи доходи, магазините в райони с по-ниски доходи не винаги предлагат същата хигиена относно месото.

Това може да допринесе за кръстосано замърсяване с бактерии. Дори ако хората избягват такъв вид замърсяване, те могат да бъдат изложени на бактерии у дома.

Снимка: Pexels

"Ако едва успявате да осигурите средства за храна, не харчите парите си за кухненска хартия, почистващи препарати или отделни дъски за рязане", казва д-р Дженифър Куинлан, автор на проучване от 2017 г. и професор и изпълнителен директор на Изследователски център за хранителна сигурност.

Как да намалите риска от хранителни инфекции на пикочните пътища?

Има множество начини да намалите риска си от инфекции, предизвикани от замърсено месо:

Основни правила за хранителна безопасност:

Мийте ръцете си често със сапун и вода, особено след работа със сурово месо

Съхранявайте месото при температура (4°C) или по-ниска в хладилника

Гответе старателно птиче, свинско и говеждо месо – избягвайте консумацията на недопечени или сурови животински храни.

Не режете сурово месо върху същите повърхности, включително дъски за рязане или плотове, върху които приготвяте други храни.

Съвети за ефективно почистване на кухнята:

Почиствайте мивките с дезинфекцираща течност или смес от белина и вода

Перете кухненските кърпи на висока температура

Поставяйте влажните кухненски гъби в микровълновата фурна за една до две минути, за да убиете микробите

Връзката между замърсеното месо и инфекции на пикочните пътища е сериозен въпрос на обществено здраве, който засяга значителна част от населението. Разбирането на тази връзка и прилагането на правилни практики за хранителна безопасност може значително да намали риска от инфекции.

Ако изпитвате симптоми на инфекция на пикочните пътища - болка при уриниране, чести позиви за уриниране, мътна или с неприятна миризма урина - консултирайте се незабавно с Вашия лекар за правилна диагноза и лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

