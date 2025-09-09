Банална и често неглижирана инфекция, циститът става все по-чест спътник на по-нежната половина от населението. Ново проучване твърди, че всеки 2 от 3 жени все някога ще страдат от цистит в живота си, а всяка трета от тях ще го повтори поне веднъж.

Вярвате или не, независимо че свързваме цистита най-вече с лятото и морето, той не е сезонно заболяване. Циститът е възпаление на пикочния мехур в резултат от бактериална инфекция, която в над 80% от случаите се причинява от бактерията Escherichia coli.

Какви са най-честите причини за появата на цистит?

Доказано е, че най-честият фактор за проява на цистит е сексът, който механично подпомага миграцията на бактерии от изхода на чревния тракт към уретрата. Така се предизвиква т.нар. цистит на медения месец.

Все по-често обаче се случва без никакъв сексуален контакт или други ясно изразени причини, сутрешният тоалет да започне със спешни позиви за уриниране, пареща и режеща болка и дори кръв в урината.

Ако ви се случва това поне веднъж на тримесечие, е много вероятно да страдате от повтарящ се (или наричан също рецидивиращ/рекурентен) цистит.

Тъй като това е бактериална инфекция, най-сигурното решение е антибиотик, но приемът му не може да е произволен. Прекомерната употреба на антибиотици през последните 10-20 години, доведе до резистентност на патогенните бактерии – в т.ч. и на Escherichia coli.

Затова тези лекарства трябва да се предписват от лекар след като назначените за целта изследвания дават насока какъв тип антибактериална терапия е необходима.

А какво да правите докато посетите лекар и чакате резултатите от изследванията? Трябва ли да търпите всички неприятни симптоми преди и по време на уриниране? НЕ!

Какво да правим при първи симптоми?

При първи симптоми се доверете на природата, няма риск от резистентност, а в същото време има доказани ползи:

Легендарната американска (или канадска) червена боровинка е най-популярният природен продукт с благотворни свойства за уринарно здраве. В нейните плодове се съдържат вещества, които възпрепятстват E.coli при навлизането в пикочния мехур.

е най-популярният природен продукт с благотворни свойства за уринарно здраве. В нейните плодове се съдържат вещества, които възпрепятстват E.coli при навлизането в пикочния мехур. Златна пръчица (или Енчец) е друга много позната билка, използвана при такива симптоми. С диуретични свойства тя подпомага изхвърлянето на бактериите от пикочния мехур. Като допълнение подкрепя намаляването на чувството за пълен пикочен мехур, както и за парене и щипене при уриниране.

(или Енчец) е друга много позната билка, използвана при такива симптоми. С диуретични свойства тя подпомага изхвърлянето на бактериите от пикочния мехур. Като допълнение подкрепя намаляването на чувството за пълен пикочен мехур, както и за парене и щипене при уриниране. Витамин D – новият стар витамин – преди го ползвахме най-вече за ставите и костите. След ковид пандемията стана ясно, че е много ценен за имунитета и също така за образуване на кателицидин в пикочния мехур – локалният защитник срещу бактериите.

Всички тези съставки в много висока концентрация, можете да намерите и във всяка таблетка Urinal Akut® - затова само 2 таблетки дневно дават бърз ефект още на първия ден.

Ефективно лечение на повтарящ се цистит

Друга напоследък все по-популярна природна съставка е D-маноза - монозахарид, който се съдържа в плодовете на различни растения. Във висока концентрация, насища пикочния мехур и блокира бактериите. Често се прилага при лечение на инфекция в пикочните пътища и се счита за ефикасно лекарство при цистит, без употреба на антибиотик.

2 g D-маноза във всяка таблетка можете да откриете в Urinal® D-Max. 14 разтворими таблетки с божествен вкус на диви плодове. Разтворен във вода Urinal® D-Max достига пикочния мехур до 30 минути и започва действа. Особено подходящ е при повтарящи се и хронични цистити – такива, които се проявяват поне веднъж на три месеца. Ако забележите леко розов цвят на урината – не се притеснявайте – това е от естествения оцветител червено цвекло на прах. Ако сте веган – Urinal® D-Max е точно за вас и не съдържа захар.

Да обобщим, при остра необходимост - Urinal Akut®, за предотвратяване и лечение на повтарящи се цистити - Urinal® D-Max.