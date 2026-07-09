Летните месеци ни изкушават да пренесем физическата си активност на открито, независимо дали става дума за сутрешен джогинг, бързо ходене в парка или интензивна тренировка.

Когато температурите се повишат обаче, комбинацията от топлина и упражнения изисква повишено внимание. Слънцето и градусите не трябва да бъдат причина да спираме да се движим, но изискват от нас разумни предпазни мерки, за да избегнем сериозни здравословни неразположения.

Медицинските експерти напомнят, че пренебрегването на сигналите на тялото в жегата може да превърне обичайната тренировка в спешен случай. Разбирането на процесите, които протичат в организма, е първата стъпка към безопасното спортуване през лятото.

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Как горещото време влияе на човешкия организъм?

Физическата активност сама по себе си повишава вътрешната температура на тялото. Когато към това добавим високата температура на въздуха и влажността, организмът е подложен на двоен стрес.

За да се охлади, тялото насочва по-голям обем кръв към кожата. Този механизъм обаче оставя по-малко кръв за работещите мускули, което кара сърцето да бие по-бързо и повишава сърдечния пулс. Ситуацията се усложнява допълнително при висока влажност на въздуха, тъй като потенето (основният охлаждащ инструмент на тялото) става неефективно – потта просто не може да се изпари от кожата.

Ако естествената система за охлаждане откаже поради твърде дълго излагане на високи температури, обилно потене или липса на течности, съществува сериозен риск от развитие на топлинни заболявания.

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Спектър на топлинните заболявания: От леки симптоми до спешни състояния

Според докладите на здравните организации, топлинните заболявания не настъпват внезапно, а се развиват по скала от по-леки към животозастрашаващи форми.

1. Топлинни крампи

Това са болезнени мускулни контракции и спазми, които често засягат трениращите мускули. При тях мускулатурата може да бъде твърда при допир, въпреки че телесната температура на човека обикновено остава в нормални граници.

2. Топлинна синкопа (припадък)

Проявява се със замайване, световъртеж или внезапна загуба на съзнание. Обикновено се случва след продължително стоене на едно място в жегата или рязко изправяне. В спорта се наблюдава т.нар. колапс, свързан с упражнения, който се случва веднага след спиране на интензивно тичане (например веднага след финала на маратон), когато кръвообращението рязко се промени.

3. Топлинно изтощение

При това състояние вътрешната температура на тялото може да се покачи до 40°C. Симптомите включват:

Гадене и повръщане;

Силно главоболие и слабост;

Обилно изпотяване;

Студена, влажна и лепкава кожа;

Замайване или припадък.

Ако не се предприемат незабавни мерки за охлаждане, топлинното изтощение бързо преминава в най-тежката форма.

4. Топлинен удар

Това е животозастрашаващо спешно състояние, при което телесната температура надвишава 40°C. Кожата може да бъде суха (поради спиране на потенето) или влажна. Наблюдават се объркване, раздразнителност, проблеми със зрението и загуба на съзнание. При съмнение за топлинен удар е необходима незабавна медицинска помощ.

Предупредителни сигнали: Кога трябва да спрете веднага?

По време на лятна тренировка е критично важно да следите за следните признаци на дискомфорт:

Мускулни спазми и слабост;

Прекомерно изпотяване или внезапно спиране на потенето;

Ускорен пулс и ниско кръвно налягане;

Главоболие, замайване или объркване.

Ако забележите тези симптоми и телесната ви температура не спадне бързо след прекратяване на активността, потърсете лекарска помощ. В някои случаи се налага венозно вливане на системи (инфузионна терапия) за възстановяване на водно-солевия баланс.

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Практически съвети за превенция и безопасност

Специалистите по спортна медицина подчертават, че топлинните заболявания са напълно предотвратими, стига да се спазват няколко основни правила:

Следете прогнозата за времето: Информирайте се за температурните рекорди и кодовете за опасно време. При организирани състезания обръщайте внимание на предупредителните флагове (например жълтият флаг изисква повишено внимание, а при черен флаг събитията се отменят).

Дайте си време за аклиматизация: Ако досега сте тренирали на закрито или в по-хладно време, тялото ви има нужда от поне една до две седмици , за да се адаптира към жегата. Увеличавайте продължителността и интензивността на натоварването постепенно.

Съобразете се с нивото си на физическа подготовка: Ако сте начинаещи, намалете темпото и правете по-чести почивки. Неподготвеният организъм има много по-нисък толеранс към високи температури.

Приемайте достатъчно течности: Не чакайте да ожаднеете, за да пиете вода. При интензивни или продължителни тренировки е добре да включите спортни напитки , които възстановяват ценните електролити (натрий, хлорид, калий), загубени чрез потта. Избягвайте алкохола, тъй като той засилва дехидратацията.

Избирайте подходящо облекло: Носете леки, свободни дрехи от светли материи, които помагат на потта да се изпарява. Избягвайте тъмните цветове, които абсорбират топлината. Шапката с широка периферия в светъл цвят също е отличен съюзник.

Избягвайте часовете с най-силно слънце: Планирайте тренировките си рано сутрин или късно вечер. Търсете сенчести маршрути или заложете на водни спортове в басейн.

Не забравяйте слънцезащитния крем: Слънчевото изгаряне нарушава способността на кожата да се охлажда ефективно.

Имайте резервен план: Ако навън е твърде горещо или задушно, пренесете тренировката на закрито – във фитнес зала с климатик, или правете упражнения у дома.

Консултирайте се с лекар: Някои хронични заболявания или приемът на специфични медикаменти могат значително да повишат риска от прегряване.

Летните горещини не трябва да провалят спортната ви рутина. Като проявявате разум, познавате възможностите си и следвате тези базови правила за безопасност, можете да останете активни, здрави и защитени през целия сезон. Слушайте тялото си и поставяйте сигурността си на първо място.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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