Упражненията за разтягане все по-често се разглеждат не само като част от тренировката, а като възможен инструмент за подкрепа на метаболитното и ставното здраве.

Според експертите на Health, ежедневното разтягане може да подпомогне обхвата на движение, да намали усещането за скованост и да има потенциален ефект върху нивата на кръвната захар. Данните все още не са окончателни, особено при хора без диабет, но първите проучвания очертават интересна посока: дори по-леки форми на движение могат да имат значение, когато се практикуват редовно.

Снимка: Canva

Как упражненията за разтягане може да влияят на кръвната захар

Връзката между разтягане и кръвна захар все още се проучва, но наличните данни са обещаващи. Според д-р Райън Маркър, няколко изследвания показват, че статичното разтягане може да доведе до понижение на кръвната захар, сходно с ефекта, наблюдаван след аеробни или силови упражнения.

Механизмът е сравнително логичен: когато мускулите работят, те използват глюкоза от кръвта като източник на енергия. При по-продължително и системно разтягане този процес може да подпомогне инсулиновата чувствителност и гликемичния контрол. Това не означава, че разтягането може да замени лечението, хранителния режим или препоръчаната физическа активност при диабет. По-скоро то се разглежда като възможно допълнение към цялостния подход.

Снимка: iStock

Какво показват данните

Според систематичен преглед и метаанализ от 2024 г., публикуван в Sports Medicine, упражненията за разтягане имат потенциал да намаляват нивата на кръвната глюкоза, като по-изразени ефекти са наблюдавани при хора с диабет тип 2. Авторите обаче подчертават, че са необходими още по-качествени проучвания, преди разтягането да бъде препоръчвано като самостоятелна стратегия за контрол на кръвната захар.

Важно уточнение е, че голяма част от наличните изследвания са проведени при хора с диабет или повишен метаболитен риск. Затова не може автоматично да се заключи, че същият ефект ще се наблюдава при всички здрави хора.

Изследвания върху разтягането на цялото тяло показват и друг важен ефект: намаляване на мускулно-скелетната болка и умората. Проучване сред здравни специалисти, публикувано през 2023 г., установява, че разтягането по време на обедна почивка може да помогне за редуциране на мускулно-скелетния дискомфорт и физическото натоварване в работния ден.

Снимка: OpenAI

Колко често и колко дълго да се разтягаме

Според насоките на American College of Sports Medicine упражненията за гъвкавост е добре да се изпълняват поне 2-3 дни седмично, като по-добри резултати се очакват при по-редовна практика. Обичайно се препоръчва всяко разтягане да се задържа около 10-30 секунди, до усещане за леко напрежение или дискомфорт, но не и болка. При по-възрастни хора задържането може да бъде по-дълго - до 30-60 секунди.

За потенциален ефект върху кръвната захар данните сочат, че по-продължителните сесии може да са по-ефективни от кратките и случайни паузи. Според Health, при изследванията върху гликемичния контрол често се използват сесии от 20 до 40 минути, включващи 8-10 разтягания на големи мускулни групи, с няколко задържания по 30 секунди.

Снимка: Canva

Примери за лесни упражнения за разтягане през деня

За хора, които работят дълго време седнали, кратките паузи могат да бъдат практичен начин за намаляване на сковаността. Експертите посочват няколко достъпни движения, които могат да се изпълняват внимателно и без бързане:

Повдигане на пети от седеж : седнете стабилно и повдигнете петите нагоре, докато пръстите остават на пода.

Котка–крава : от позиция на четири опори редувайте извиване и заобляне на гърба.

Детска поза : коленичете, отпуснете тялото напред и протегнете ръцете.

Разтягане на китките : правете бавни кръгове с китките и разтваряйте пръстите.

Разтягане на раменете : повдигнете раменете към ушите, след това ги изтеглете назад и надолу.

Разтягане на врата : наклонете внимателно главата встрани и завъртете бавно наляво и надясно.

Тези движения не трябва да причиняват болка. Ако има остра болка, замайване, изтръпване или съмнение за неправилна техника, е разумно да се потърси насока от кинезитерапевт, физиотерапевт или квалифициран фитнес специалист.

Снимка: Canva

Малък навик с потенциално голям ефект

Наличните данни показват, че упражненията за разтягане могат да бъдат повече от кратко отпускане на мускулите. Те подпомагат гъвкавостта, обхвата на движение и ставния комфорт, а ранни изследвания сочат възможен благоприятен ефект върху кръвната захар, особено при хора с диабет тип 2.

Въпреки това разтягането не бива да се представя като лечение или заместител на медицинска терапия. Най-разумният подход е то да бъде част от по-широка стратегия за здравословен начин на живот, заедно с редовно движение, балансирано хранене, контрол на теглото и проследяване на здравните показатели при нужда.

Ако имате диабет, хронична болка, ставни проблеми или не сте сигурни кои движения са подходящи за вас, консултирайте се с лекар или квалифициран специалист по движение, преди да започнете нова рутина.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------------------------------------------------

Източници