В последните години йогата се превърна в една от най-популярните форми на движение в света. За мнозина тя е не просто тренировка, а начин за справяне със стреса, подобряване на гъвкавостта и поддържане на добро психическо здраве. Но може ли редовната практика да осигури всички ползи, които обикновено свързваме с кардиото и силовите упражнения?
Според експертите, цитирани от здравното издание EatingWell, отговорът е по-сложен от едно просто „да“ или „не“. В зависимост от стила на практикуване и поставените цели, йогата може да покрие голяма част от препоръчителната физическа активност за добро здраве, но има и своите ограничения.
Достатъчна ли е само йогата?
Според официалните препоръки за физическа активност възрастните трябва да отделят между 150 и 300 минути седмично за умерено аеробно натоварване или поне 75 минути за по-интензивна активност. Освен това се препоръчват и силови упражнения поне два пъти седмично.
Именно тук идва въпросът дали една йога практика може да изпълни всички тези изисквания. Според специалистите това е напълно възможно, ако се изберат по-динамични стилове като Виняса или Хата йога и те се практикуват редовно. Експертите посочват, че занимания от поне 30 минути, провеждани пет дни седмично, могат да осигурят значителни ползи за физическото и психическото здраве.
Не всички видове йога са еднакви
Когато хората чуят думата „йога“, често си представят спокойни упражнения, изпълнявани в бавно темпо. Реалността обаче е много по-разнообразна.
Хата и Виняса йога включват поредица от движения, които могат да повишат сърдечната честота и да натоварят мускулите по начин, сравним с умерена тренировка. Горещата йога добавя допълнително физическо предизвикателство, тъй като се изпълнява в затоплена среда.
От друга страна, Ин йога и възстановителната йога са насочени основно към отпускане, дишане и възстановяване. Те могат да бъдат изключително полезни за намаляване на стреса, но трудно биха осигурили необходимото кардио натоварване или развитие на мускулна сила.
Какво може да липсва при практикуването само на йога?
Въпреки че йогата подобрява силата, баланса и мобилността, специалистите предупреждават, че тя не винаги може да замени напълно силовите тренировки.
Една от причините е липсата на така нареченото прогресивно натоварване – постепенно увеличаване на тежестта или съпротивлението, което е ключово за изграждането на по-силна мускулатура и поддържането на костната плътност. Освен това йогата не е най-ефективният инструмент за развитие на експлозивна сила и бързи мускулни влакна, които са важни за спортове като бягане, спринт или скачане.
Според експертите разнообразието остава важен фактор както за по-добри резултати, така и за намаляване на риска от травми. Именно затова много специалисти препоръчват комбиниране на йога с ходене, силови упражнения или други форми на движение.
Ползите далеч надхвърлят физическата форма
Една от най-силните страни на йогата е нейното въздействие върху цялостното здраве. Изследвания показват, че редовната практика може да помогне за намаляване на нивата на стрес и тревожност, както и за подобряване качеството на съня. Някои научни данни сочат също, че йогата може да влияе благоприятно върху възпалителните процеси в организма чрез понижаване на нивата на кортизол – хормона на стреса.
Проучванията показват още, че практикуващите йога често подобряват мускулната си сила, баланса и кардиореспираторната си издръжливост. Това прави практиката особено подходяща за хора, които търсят по-щадяща, но все пак ефективна форма на физическа активност.
Какъв е изводът?
Йогата може да бъде достатъчна форма на движение за много хора, особено ако се практикува редовно и включва по-активни стилове. Тя предлага впечатляваща комбинация от физически и психически ползи и може да помогне за покриване на основните препоръки за движение.
Въпреки това, ако целта е максимално развитие на сила, по-висока спортна производителност или значително отслабване, експертите смятат, че най-добри резултати се постигат чрез комбиниране на йога с други видове физическа активност. В крайна сметка най-ефективната тренировка е тази, която човек може да поддържа дългосрочно и с удоволствие.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- EatingWell: Достатъчно добра форма на упражнения ли е йогата?
- National Center for Complementary and Integrative Health Йога: Какво трябва да знаете
- Harvard Health Publishing: Ползите за здравето от йогата
- National Institutes of Health: Изследвания върху йогата и физическата подготовка