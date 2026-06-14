В последните години йогата се превърна в една от най-популярните форми на движение в света. За мнозина тя е не просто тренировка, а начин за справяне със стреса, подобряване на гъвкавостта и поддържане на добро психическо здраве. Но може ли редовната практика да осигури всички ползи, които обикновено свързваме с кардиото и силовите упражнения?

Според експертите, цитирани от здравното издание EatingWell, отговорът е по-сложен от едно просто „да“ или „не“. В зависимост от стила на практикуване и поставените цели, йогата може да покрие голяма част от препоръчителната физическа активност за добро здраве, но има и своите ограничения.

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Достатъчна ли е само йогата?

Според официалните препоръки за физическа активност възрастните трябва да отделят между 150 и 300 минути седмично за умерено аеробно натоварване или поне 75 минути за по-интензивна активност. Освен това се препоръчват и силови упражнения поне два пъти седмично.

Именно тук идва въпросът дали една йога практика може да изпълни всички тези изисквания. Според специалистите това е напълно възможно, ако се изберат по-динамични стилове като Виняса или Хата йога и те се практикуват редовно. Експертите посочват, че занимания от поне 30 минути, провеждани пет дни седмично, могат да осигурят значителни ползи за физическото и психическото здраве.

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Не всички видове йога са еднакви

Когато хората чуят думата „йога“, често си представят спокойни упражнения, изпълнявани в бавно темпо. Реалността обаче е много по-разнообразна.

Хата и Виняса йога включват поредица от движения, които могат да повишат сърдечната честота и да натоварят мускулите по начин, сравним с умерена тренировка. Горещата йога добавя допълнително физическо предизвикателство, тъй като се изпълнява в затоплена среда.

От друга страна, Ин йога и възстановителната йога са насочени основно към отпускане, дишане и възстановяване. Те могат да бъдат изключително полезни за намаляване на стреса, но трудно биха осигурили необходимото кардио натоварване или развитие на мускулна сила.

Снимка: OpenAI

Какво може да липсва при практикуването само на йога?

Въпреки че йогата подобрява силата, баланса и мобилността, специалистите предупреждават, че тя не винаги може да замени напълно силовите тренировки.

Една от причините е липсата на така нареченото прогресивно натоварване – постепенно увеличаване на тежестта или съпротивлението, което е ключово за изграждането на по-силна мускулатура и поддържането на костната плътност. Освен това йогата не е най-ефективният инструмент за развитие на експлозивна сила и бързи мускулни влакна, които са важни за спортове като бягане, спринт или скачане.

Според експертите разнообразието остава важен фактор както за по-добри резултати, така и за намаляване на риска от травми. Именно затова много специалисти препоръчват комбиниране на йога с ходене, силови упражнения или други форми на движение.

Снимка: Canva

Ползите далеч надхвърлят физическата форма

Една от най-силните страни на йогата е нейното въздействие върху цялостното здраве. Изследвания показват, че редовната практика може да помогне за намаляване на нивата на стрес и тревожност, както и за подобряване качеството на съня. Някои научни данни сочат също, че йогата може да влияе благоприятно върху възпалителните процеси в организма чрез понижаване на нивата на кортизол – хормона на стреса.

Проучванията показват още, че практикуващите йога често подобряват мускулната си сила, баланса и кардиореспираторната си издръжливост. Това прави практиката особено подходяща за хора, които търсят по-щадяща, но все пак ефективна форма на физическа активност.

Снимка: Canva

Какъв е изводът?

Йогата може да бъде достатъчна форма на движение за много хора, особено ако се практикува редовно и включва по-активни стилове. Тя предлага впечатляваща комбинация от физически и психически ползи и може да помогне за покриване на основните препоръки за движение.

Въпреки това, ако целта е максимално развитие на сила, по-висока спортна производителност или значително отслабване, експертите смятат, че най-добри резултати се постигат чрез комбиниране на йога с други видове физическа активност. В крайна сметка най-ефективната тренировка е тази, която човек може да поддържа дългосрочно и с удоволствие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници