Болките в гърба са едно от най-разпространените здравословни оплаквания на съвременния човек. Според международни здравни организации над 80% от хората изпитват подобен проблем поне веднъж в живота си. В търсене на облекчение все повече хора търсят подходящи упражнения за превенция и лечение. Сред най-популярните практики са пилатес и йога – две системи, които обещават по-силни мускули, по-добра стойка и по-добра мобилност. Но има ли разлика между тях, когато става дума за здравето на гърба и коя практика е по-подходяща?

Снимка: Canva

Пилатес и йога – прилики и ключови разлики

Пилатесът е разработен частично на база йога, гимнастика и собствени методики. Въпреки сходствата, двете практики имат различни цели.

Пилатес : фокусира се върху контрол на гръбначния стълб и крайниците чрез активиране на дълбоките коремни и гръбначни мускули (т.нар. ядро).

Йога : акцентира върху гъвкавостта, силата, равновесието и по-холистичен подход, включващ дишане, медитация и осъзнатост.

Пилатес при болки в гърба: Силата на контрола върху ядрото

Съществуват два основни подхода в Пилатес – класически и модерен. Класическият пилатес следва оригиналната система на Джоузеф Пилатес и включва както упражнения на постелка, така и работа на специализирани уреди като реформер, кадилак (трапецна маса) и стол.

Модерният пилатес, който е по-разпространен днес във фитнес и рехабилитационни среди, адаптира оригиналните упражнения според съвременните знания за анатомията и биомеханиката. Както в класическия пилатес, се работи с неутрална позиция на таза и използва разнообразни помощни средства като малки топки, ластици и ролери, за да направи упражненията по-достъпни и подходящи за хора с болки в гърба или други оплаквания.

Как пилатес помага при болки в гърба?

Основният механизъм на действие при пилатес е активирането на дълбоката мускулатура около гръбначния стълб. Чрез стягане на долната коремна стена се повишава стабилността на гърба и се намалява натоварването върху прешлените.

Снимка: Canva

Подобрява контрола и стабилността на гръбначния стълб.

Активира дълбоките коремни мускули, свързани с болките в кръста.

Подходящ особено при хиперподвижност на ставите.

Намалява риска от повторна травма при правилна прогресия.

При някои видове болки в гърба пилатесът не активира достатъчно дълбоките гръбначни мускули (multifidus). В тези случаи може да са необходими индивидуални упражнения, препоръчани от физиотерапевт, преди започване на групов клас.

Снимка: Canva

Йога при болки в гърба: Гъвкавост, баланс и холистичност

Йога предлага голямо разнообразие от пози и движения, включително изправени асани, както и плавни преходи от легнало към седнало и изправено положение. Това я прави особено полезна, защото много от тези движения наподобяват начина, по който се движим в ежедневието – при ставане, навеждане или достигане на предмети.

Видове йога и тяхното приложение

Хатха йога – по-бавен и щадящ стил с по-дълго задържане на позите. Подходящ е за начинаещи и за хора, които се връщат към движение след болки или период на обездвижване.

Айенгар йога – поставя силен акцент върху правилното подравняване на тялото и често използва помощни средства като блокчета, колани и одеяла. Този подход често се препоръчва при проблеми с гръбначния стълб и стойката.

Ащанга / Виняса йога – по-динамични стилове, при които позите се свързват в плавни последователности, синхронизирани с дишането. Те са по-интензивни и обикновено изискват по-добра физическа подготовка.

Внимание при хипермобилност: Публикация в BBC Health (2019) цитира специалист по тазобедрена хирургия, който предупреждава, че прекомерното форсиране на позите от инструктор може да причини сериозни наранявания. Ако сте имате хипеермобилност на ставите, Пилатес може да е по-безопасен избор.

Снимка: Canva

Пилатес или йога според различните нужди?

Ето кратко ориентировъчно ръководство, базирано на препоръките на физиотерапевти:

Скованост и ограничена подвижност – Йога е по-добрият избор.

Хипермобилност или нестабилност – Пилатес е по-безопасната опция.

Слабост на коремните мускули / нестабилен кръст – Пилатес е препоръчителен.

Стрес, тревожност, нужда от холистичен подход – Йога осигурява допълнителни релаксиращи ползи.

Не сте сигурни кое подхожда – Консултирайте се с физиотерапевт.

Предпазни мерки при практикуване на Пилатес и Йога

Независимо от избора ви, следните препоръки важат за двете практики:

Изберете опитен инструктор, който дава индивидуални корекции.

Започнете с малки групи или индивидуални часове, особено при болки в гърба.

Не се сравнявайте с другите – всеки има различни ограничения и възможности.

Не допускайте инструктори да ви натискат в позиции извън физиологичните ви граници.

При влошаване на болката – преустановете упражненията и се консултирайте с лекар.

Движението лекува, ако е правилното движение

И Пилатес, и Йога могат да бъдат ценни инструменти при болки в гърба, но ефективността им зависи от конкретния случай. Ключовото послание от физиотерапевтите е ясно: не съществува универсален отговор. Отправна точка е правилната оценка на вашето движение, силата и слабостите ви.

Ако се колебаете между Пилатес и Йога или ако болките в гърба продължават, посетете физиотерапевт. Той може да оцени вашата двигателна функция и да препоръча най-подходящите упражнения специално за вас. Не позволявайте на болката да диктува качеството ви на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

