Тревожността засяга около 18% от възрастното население в развитите страни и не всеки иска или може да разчита единствено на медикаменти.

Добрата новина е, че науката подкрепя редица алтернативни подходи – от йога и медитация до промени в диетата и специфични добавки.

В тази статия разглеждаме кои от тях наистина работят и как да ги прилагате безопасно.

Какво представлява алтернативното лечение при тревожност?

Тревожните разстройства са сред най-разпространените психични заболявания. Основната цел на алтернативните подходи е да подобрят общото здравословно състояние и да облекчат симптомите с минимални нежелани ефекти.

Те работят най-добре в комбинация с класическото лечение: медикаменти и психотерапия, а не вместо него. Преди да започнете нов режим, винаги се консултирайте с лекар.

8 алтернативни метода за управление на тревожността

1. Балансирана диета

Изследване от 2021 г. в областта на нутриционната психиатрия установява, че храненето, съответстващо на препоръчителните норми, може да предотвратява и облекчава тревожността и депресията.

Специалистите препоръчват достатъчен прием на плодове, зеленчуци, постно месо и здравословни мазнини, като същевременно се избягват преработени храни и продукти с висок захарен съдържание, защото захарният скок може да имитира или провокира паническа атака.

Редовните хранения поддържат нормалната кръвна захар, а според изследване от 2018 г. приемът на 6–8 чаши вода дневно също облекчава стреса.

2. Ограничаване на кофеина

Сутрешното кафе може да ни вдигне от леглото, но прекалената употреба увеличава тревожността. Преглед на изследвания от 2017 г. показва, че някои хора изпитват симптоми дори при само 200 мг кофеин на ден, количеството в приблизително две чаши кафе. Рискът е по-висок при хора с вече съществуващо тревожно разстройство.

3. Избягване на алкохол и никотин

Макар алкохолът и цигарите да изглеждат като „бързо решение", облекчението е временно. Проучване от 2019 г. установява, че употребата на алкохол и никотин е свързана с по-високи нива на психически дистрес и по-честа поява на психични разстройства.

4. Редовна физическа активност

Кардиоваскуларните упражнения се доказват многократно като ефективен инструмент срещу стреса. Според експертите дори 5 минути аеробна активност могат да стартират противотревожен ефект, а 10-минутна бърза разходка може да осигури облекчение за няколко часа.

5. Качествен сън

Проучване от 2019 г. установява, че сънят помага да „нулира" тревожния мозък. Специалистите препоръчват 6-8 часа качествен сън всяка вечер.

За да го постигнете: спете и ставайте по едно и също време всеки ден, излагайте се на ярка светлина сутринта, избягвайте екрани 1-2 часа преди лягане и спете в хладна, затъмнена стая.

6. Техники за релаксация: тревожност и медитация

Научните изследвания потвърждават, че релаксационните техники са ефективен начин за намаляване на тревожността. Националният център за допълнителна и интегративна здравна грижа (NCCIH) съобщава, че медитацията може буквално да промени структурата на мозъка, подобрявайки редица физически и психически показатели.

Дихателните техники учат как да се контролира дишането и предотвратяват хипервентилация по време на тревожно събитие. Йогата комбинира дишане, медитация и движение, а проучване от 2018 г. показва, че 12 сесии хатха йога значително намаляват тревожността и подобряват симптомите на стрес и депресия.

7. Природни добавки

Изследванията продължават да проучват ефекта на билковите и хранителни добавки. Важно е те да се използват единствено като допълнение към основното лечение, не като заместител, и задължително след консултация с лекар. Сред по-изследваните варианти свързани с намаляване на тревожността са витамин B12, лайка и омега-3 мастни киселини.

8. Етерични масла и CBD продукти

Някои изследвания показват, че лавандуловото масло може да бъде полезно при тревожни разстройства. По отношение на CBD продуктите съществуват начални доказателства за ефективност, но изследванията все още са ограничени.

