Йога все по-често намира място в програмите за възстановяване след инфаркт, а причината е подкрепена от медицински данни. Според специалисти умерените практики, съчетаващи контролирано дишане, разтягане и техники за релаксация, могат да подпомогнат работата на сърцето, да намалят стреса и да подобрят качеството на живот на пациентите след сърдечен инцидент.

Нови проучвания показват, че този тип физическа активност не само подпомага възстановяването, но и помага за понижаване на тревожността и страха от повторен инфаркт – проблем, с който се сблъскват много хора след преживяно сърдечно събитие.

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През последните години се наблюдава сериозен обрат в консервативната медицина. Според д-р Хю Калкинс, директор на Службата за сърдечна аритмия в престижния медицински център Johns Hopkins, броят на кардиолозите, които признават реалните ползи от йога за сърдечно-съдовата система, е нараства значително.

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Какво представлява йога и защо е по-различна?

Йога не е просто поредица от разтягания, а е холистична практика за ума и тялото. Тя съчетава физически пози, дихателни упражнения и дълбока релаксация. Съществуват десетки различни стилове – от по-динамичните Ащанга и Анусара, до нежната Хатха йога, които се фокусират върху тонизирането, силата или медитацията.

За разлика от аеробните упражнения, целта тук не е изтощение, а балансиране на нервната система, което прави практиката изключително подходяща за хора, преживели сърдечно-съдови заболявания.

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Ползите от йога за ума и сърцето след инцидент

1. Ефективно оръжие срещу стреса

След преживян инфаркт, байпас или диагностициране на сърдечно заболяване, пациентите много често се сблъскват с тревожност, силен безпокойство и депресивни състояния.

Емоционалният стрес има директен физически ефект върху тялото:

Той задейства освобождаването на хормони като кортизол (хормонът на стреса) и адреналин .

Тези хормони стесняват артериите (кръвоносните съдове, пренасящи богата на кислород кръв от сърцето към тялото).

Резултатът е рязко повишаване на кръвното налягане и допълнително натоварване на сърдечния мускул.

Дълбокото дишане и умственият фокус, характерни за йога, неутрализират този деструктивен процес, като активират парасимпатиковата нервна система (системата за почивка и възстановяване).

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2. Подобряване на ключови биомаркери

Освен че разтоварва психиката, редовното практикуване на йога действа като ефективна интервенция в начина на живот. Проучванията показват, че тя помага за:

Понижаване на кръвното налягане;

Регулиране на нивата на холестерола;

Контрол на кръвната глюкоза (кръвната захар);

Намаляване на обиколката на талията (ключов маркер за метаболитен синдром и сърдечен риск).

Научно доказателство: Изследване, цитирано от експертите на Johns Hopkins, показва, че пациенти със сърдечна недостатъчност, преминали през 8-седмична йога програма, показват значително подобрение в капацитета си за физическо натоварване и качеството на живот. При тях са отчетени и много по-ниски нива на възпалителни маркери в кръвта – фактори, които пряко допринасят за прогресията на сърдечните заболявания.

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3. Овладяване на аритмиите

Друго проучване установява, че посещаването на бавни и спокойни йога класове само два пъти седмично намалява честотата на епизодите на предсърдно мъждене (често срещан вид аритмия) при пациенти с това състояние.

Йога като помощник в борбата с тютюнопушенето

Тютюнопушенето остава един от най-големите и опасни рискови фактори за развитие на инфаркт. Зависимостта често е обвързана с нивата на стрес и нуждата от успокоение. Редица изследвания сочат, че йога може да бъде изключително полезен инструмент в процеса на отказване от цигарите, тъй като учи на самоконтрол и предлага здравословен начин за справяне с абстиненцията и напрежението.

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Йога е допълнение, а не заместител на кардиото

Въпреки огромните си ползи за гъвкавостта, мускулната сила и баланса, йога не е аеробно упражнение. Тя не повишава сърдечния ритъм по начина, по който го правят бързото ходене, плуването или колоезденето.

Поради тази причина времето, прекарано в йога студиото, не трябва да се брои към препоръчителните седмични минути за умерена до интензивна физическа активност. Тя трябва да се разглежда като перфектното допълнение към вашата кардио рехабилитация.

Практикуването на йога след инфаркт предлага цялостен подход към възстановяването – тя лекува както физическото тяло, така и менталното здраве. Тя помага за регулиране на кортизола, отпуска артериите и подобрява нивата на кръвната глюкоза, превръщайки се в сигурен съюзник по пътя към по-здраво сърце.

Преди да постелете постелката за йога обаче, сигурността трябва да бъде на първо място. Обсъдете намеренията си с вашия кардиолог и потърсете сертифициран инструктор с опит в терапевтичната йога за хора със сърдечно-съдови проблеми.

региони с висок риск от трансмисивни болести.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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