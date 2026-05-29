Неравномерен сърдечен ритъм може да се появи при почти всеки човек, независимо от пол, възраст или начин на живот, въпреки че е по-често срещан при по-възрастни пациенти, страдащи от затлъстяване или наднормено тегло.

Продължителността и тежестта на неравномерния сърдечен ритъм също могат да варират значително.

Тези усещания са доста често срещани и често не са вредни, казват лекарите, но добавят, че „постоянните или чести неравномерни сърдечни удари може да изискват медицинска помощ, особено ако се появяват с други симптоми.

Някои аритмии могат да бъдат сериозни и дори животозастрашаващи, ако не се лекуват.”

Какво е неравномерен сърдечен ритъм (аритмия)?

Сърдечна аритмия възниква, когато:

Сърцето ви бие твърде бързо (тахикардия)

Сърцето ви бие твърде бавно (брадикардия)

Сърцето ви прескача ударите (сърцебиене)

Неравномерният сърдечен ритъм не винаги е причина за безпокойство.

Някои пациенти могат да забележат леко трептене от време на време, което може или не може да се влоши с времето. Други пациенти може да отидат в болницата, мислейки си, че получават инфаркт, защото неравномерността е толкова тежка и постоянна.

Снимка: Canva

Тези епизоди могат да продължат от няколко секунди до дни, седмици или дори месеци.

Какви са причините за аритмия?

Електропроводима система захранва сърцето ви. Тази система изпраща електрически сигнали, които карат сърдечния мускул да се свива и да изпомпва кръв. Може да си представите тази система като естествен пейсмейкър на сърцето ви .

Сърцето ви може да бие извън ритъм, когато нещо се обърка с тази система, като например:

Електрическите сигнали преминават през различни пътища в сърцето.

Нервните клетки, които произвеждат и изпращат електрически сигнали, не функционират както трябва.

Различна част от сърцето ви започва да изпраща електрически сигнали.

Кога трябва да посетите лекар заради аритмия?

Трябва да посетите лекар, ако имате неравномерен сърдечен ритъм, който се появява няколко пъти на ден или седмица, или ако имате промени в сърдечния ритъм, които продължават до час или повече.

Какво може да направи вашият личен лекар

За мнозина първата стъпка в лечението на нередовен сърдечен ритъм е да посетят личния си лекар, който най-вероятно ще извърши диагностична електрокардиограма (ЕКГ).

Това е добро начало, но може да не открие мащаба на проблема. Това е така, защото обикновената ЕКГ е само моментна снимка във времето, докато много аритмии са спорадични или непредсказуеми. За съжаление, в резултат на това много пациенти не получават точна диагноза и биват изпратени у дома без подходящо лечение.

Какво може да направи вашият кардиолог?

На тези, които посещават кардиолога си, може да бъде поставен холтер, който записва неравномерен сърдечен ритъм с течение на времето.

След като данните бъдат анализирани, може да се постави правилна диагноза. Тези дългосрочни монитори са идеални за откриване на аритмии, които се появяват само от време на време.

След поставяне на диагнозата, вашият кардиолог може да създаде план за промяна на диетата и начина на живот, за да се опита да се справи с аритмията.

Снимка: Canva

Той може или не може да предпише лекарства за разреждане на кръвта, за да намали риска от инсулт. В крайна сметка, докато начинът на живот и медицинската намеса са успешни при някои пациенти, много от тях установяват, че те или не се справят с аритмията им, или страничните ефекти от лекарствата са неприемливи.

Какво може да направи вашият електрофизиолог?

Много пациенти с аритмии не знаят, че съществува подспециалност в кардиологията, известна като електрофизиология, която се фокусира предимно върху електрическите пътища на сърцето.

Електрофизиолозите имат специализирано обучение, което им позволява да извършват лечебни процедури, както и да прилагат мерки за промяна на начина на живот и медикаментозно лечение.

Катетърната аблация е метод, който се използва за лечение на сърдечни аритмии и избягва продължителния прием на лекарства против аритмии.

Други причини да потърсите медицинска помощ при нередовен сърдечен ритъм

Нередовният сърдечен ритъм е по-вероятно да е признак на аритмия (и следователно по-тревожен), ако имате един или повече от тези рискови фактори:

Кардиомиопатия

Вродено сърдечно заболяване

Коронарна артериална болест

Генетично сърдечно заболяване

История на тютюнопушене или разстройство, свързано с употребата на вещества

Затлъстяване

Предишен инфаркт

Сънна апнея

Кога се нуждаете от лечение за нередовен сърдечен ритъм?

Не всеки, който изпитва неравномерен сърдечен ритъм, се нуждае от медицинско лечение. Лечението зависи от това дали имате аритмия, нейния вид и тежест.

Снимка: Canva

Например, най-често срещаният вид аритмия, предсърдното мъждене (ПМ), увеличава риска от образуване на кръвни съсиреци, които причиняват инсулти.

Предсърдното мъждене винаги изисква медицинска оценка.

Лечение на аритмия

Ако следвате плана за лечение на сърдечна аритмия, който вашият лекар създава, можете да се научите как да живеете с аритмия.

Лечението на аритмия варира в зависимост от вида и тежестта ѝ. То включва:

Антиаритмични лекарства, които поддържат сърцето да бие в нормален сърдечен ритъм.

Лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти) за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци.

Кардиоверсия за прилагане на електрически шок, който възстановява нормалния сърдечен ритъм.

Пейсмейкъри, които изпращат електрически импулси, които предпазват сърцето ви от твърде бавно биене.

Имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори за осигуряване на шок, ако е необходимо, и за стимулиране на сърцето.

Аблация за създаване на белег в сърдечния мускул, който спира електрическите импулси, причиняващи аритмия.

Може да е обезпокоително да усетите как сърцето ви бие извън ритъм. Макар че тези чувства не са необичайни, може да си струва да се погрижите за спокойствието си, като посетите лекар и се уверите, че всичко е наред.

Днешните лечения за аритмия са много безопасни и изключително успешни, особено когато получавате грижи от опитен екип.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------

Източници