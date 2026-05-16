Може ли тренировката да намали глада, вместо да го засили? Ново проучване дава интересен отговор: упражненията с умерена интензивност могат да помогнат за потискане на глада, поне временно, при хора с наднормено тегло и затлъстяване. Данните не означават, че физическата активност е „естествен заместител“ на медикаментите за отслабване, но подсказват, че движението може да има по-сложна роля в контрола на апетита, отколкото се смяташе досега.

Според материал на Medical News Today, изследователи от Иран и Австралия установяват, че един час умерено аеробно натоварване е свързан с по-слабо усещане за глад при мъже със затлъстяване. Проучването е публикувано в научното списание Physiological Reports и разглежда не само субективното усещане за апетит, но и промени в няколко вещества, свързани с регулацията на глада.

Какво показва новото проучване?

Участниците в проучването са 11 мъже със затлъстяване, метаболитно здрави, непушачи, не са приемали медикаменти и са водили заседнал начин на живот. Всеки от тях е участва в два отделни експериментални теста, разделени от поне седем дни. В единия тест мъжете са изпълняват 60 минути колоездене с умерена интензивност, а в другия си почиват, като този втори вариант е използван за контролно сравнение.

Резултатите показват, че след умереното натоварване участниците съобщават за намалено усещане за глад. Паралелно с това изследователите отчитат повишаване на нивата на интерлевкин-6 (IL-6) и иризин - вещества, които се отделят от мускулите при физическо усилие и се свързват с метаболитни процеси. В същото време се наблюдава понижение на невропептид Y (NPY), който е свързан със стимулиране на апетита.

Защо умерената физическа активност може да влияе върху глада?

Дълго време изследванията върху апетита се фокусират основно върху хормони, произвеждани от храносмилателната система и мастната тъкан. Новите данни обаче насочват вниманието и към мускулите като активен орган, който отделя вещества с влияние върху метаболизма. Тези вещества често се наричат миокини - сигнални молекули, отделяни от скелетната мускулатура по време на съкращение.

В конкретното проучване вниманието е насочено към няколко фактора:

IL-6 – сигнален протеин, който може да участва в енергийния баланс и в потискането на апетита след физическо усилие;

иризин – протеиноподобно вещество, отделяно от мускулите, свързано с метаболитни адаптации;

NPY – невропептид, който се асоциира със стимулиране на глада и приема на храна;

лептин и IL-7 – също проследени в проучването, но без значими промени след натоварването.

Според авторите на изследването повишаването на IL-6 и иризин, заедно с понижаването на NPY, може да обясни защо участниците са усещали по-слаб глад след тренировката. Важно е обаче да се подчертае, че това е малко пилотно проучване, а резултатите трябва да бъдат потвърдени в по-големи и по-разнообразни групи.

Не е същото като ефекта на GLP-1 медикаментите

Темата за контрола на апетита неизбежно се свързва с нарастващия интерес към GLP-1 медикаментите, използвани при диабет тип 2 и затлъстяване. Препарати като семаглутид действат чрез механизми, които влияят върху глада, ситостта и контрола на кръвната захар. В случая с упражненията обаче ефектът е по-фин и не бива да се представя като равностоен на лекарствена терапия.

Експертите подчертават, че потискането на апетита след тренировка изглежда значително по-слабо от това, което много пациенти съобщават при GLP-1 медикаменти. Това е важен нюанс, защото физическата активност може да бъде част от стратегията за контрол на теглото, но не е универсално решение и не замества медицинската оценка при затлъстяване или метаболитни заболявания.

Какво означава това за хората с наднормено тегло?

Новите данни са особено интересни за хората, които се опитват да намалят теглото си, но се притесняват, че упражненията ще засилят глада им. Според проучването умерената активност може да има обратен ефект, поне краткосрочно, и да подпомогне контрола на апетита след натоварване.

Това не означава, че всеки човек ще реагира по един и същи начин. Апетитът се влияе от много фактори: сън, стрес, хранене преди тренировка, хормонален статус, интензивност на натоварването, предишен тренировъчен опит и индивидуални метаболитни особености. Затова специалистите са предпазливи в заключенията си.

Според обзорни данни за връзката между физическата активност и апетита, реакцията след тренировка може да варира значително в зависимост от вида, продължителността и интензивността на натоварването, както и от това дали човек е тренирал на гладно или след хранене.

Каква е ролята на упражненията при отслабване?

Физическата активност не влияе само върху калорийния разход. Тя може да подпомогне инсулиновата чувствителност, сърдечно-съдовото здраве, настроението, мускулната маса и общия метаболитен профил. Новото проучване добавя още един възможен механизъм: краткосрочно потискане на глада след умерено натоварване.

Това е важно, защото много хора възприемат упражненията единствено като начин „да изгорят калории“. На практика движението може да участва и в по-широка регулация на енергийния баланс. Въпреки това отслабването остава комплексен процес, който зависи от хранителния режим, поведението, съня, стреса, здравословното състояние и устойчивостта на навиците във времето.

Ограничения на проучването

Въпреки интересните резултати, изследването има няколко важни ограничения. На първо място, броят на участниците е много малък - само 11 души. Освен това всички участници са мъже със затлъстяване, което означава, че резултатите не могат автоматично да се прехвърлят към жени, хора с нормално тегло, активно спортуващи или пациенти с хронични заболявания.

Друг важен детайл е, че се разглежда остър ефект, тоест какво се случва непосредствено след една тренировка. Това не доказва, че редовните умерени упражнения водят до дългосрочно потискане на апетита или до значима загуба на тегло сами по себе си.

Затова най-коректният извод е, че умерената физическа активност може да бъде допълнителен инструмент в контрола на апетита, но са нужни още изследвания, за да се разбере при кои хора ефектът е най-силен и колко дълго продължава.

За хората, които се борят с наднормено тегло, най-разумният подход остава индивидуален: консултация с лекар, реалистичен двигателен режим, балансирано хранене и проследяване на сигналите на тялото.

