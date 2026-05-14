Чувствате, че въпреки здравословното хранене и физическата активност килограмите не намаляват? Виновникът може да се крие в хормоналния ви баланс. Връзката между кортизол и напълняване е една от най-проучваните в съвременната ендокринология и резултатите са категорични, че хроничният стрес може да доведе до натрупване на коремни мазнини, повишен апетит и инсулинова резистентност.

Какво представлява кортизолът?

Кортизолът е стероиден хормон от групата на глюкокортикоидите, който се произвежда в надбъбречните жлези, малки органи, разположени над бъбреците. Често наричан "хормон на стреса", той има множество жизненоважни функции в организма.

Според научни данни, публикувани от Националния център за биотехнологична информация (NCBI), кортизолът участва в:

Регулиране на кръвната захар

Намаляване на възпалителните процеси

Потискане на имунната система при необходимост

Метаболизъм на хранителните вещества (въглехидрати, мазнини, белтъци)

Реакция на стрес , подготвя тялото за реакция "бий се или бягай"

Интересен факт е, че между 50 и 60% от дневното количество кортизол се отделя в първите 30–40 минути след събуждане, след което нивата постепенно намаляват през деня. Този процес е тясно свързан с циркадния ритъм и се регулира от хипоталамуса и хипофизната жлеза в мозъка.

Как кортизолът влияе на теглото?

Високите нива стимулират апетита и напълняването

Краткотрайните повишения на кортизол при стрес са нормални. Проблемът възниква, когато нивата остават хронично високи, често поради продължителен стрес или медицинско състояние като Кушинг синдром.

Според проучване, публикувано в списание Psychoneuroendocrinology върху 59 здрави жени, изследователите установяват ясна връзка между повишените нива на кортизол и увеличен апетит, което може да доведе до наддаване на тегло.

Друго изследване с участието на 172 мъже и жени показва, че по-високата кортизолова реакция е свързана с повече коремни мазнини, особено опасния висцерален тип, който обгръща вътрешните органи.

Високи нива на кортизол симптоми

Когато нивата на хормона на стреса остават дълго време повишени, могат да се появят следните признаци:

Качване на килограми , особено в областта на корема

Високо кръвно налягане

Постоянна умора и изтощение

Промени в настроението и раздразнителност

Зачервено лице

Изтъняване на кожата

Затруднена концентрация

Инсулинова резистентност и кортизол , повишен риск от диабет тип 2

Ниските нива също могат да са проблем

Обратното състояние, болестта на Адисон, се характеризира с недостатъчно производство на кортизол и може да доведе до отслабване, загуба на апетит, ниско кръвно налягане, виене на свят и мускулна слабост.

Хроничен стрес и апетит: Защо ядем повече?

Връзката между емоционално хранене и стрес е една от най-изучаваните в съвременната психология на храненето. Когато сме под напрежение, тялото отделя кортизол, който:

Повишава нивата на кръвната захар

Стимулира желанието за калорични, сладки и мазни храни

Засилва съхранението на мазнини, особено в коремната област

Нарушава сигналите за ситост в мозъка

Това обяснява защо в стресови периоди посягаме към „комфортните храни", шоколад, чипс, тестени изделия, които временно облекчават напрежението, но дългосрочно водят до напълняване.

Как да намалим кортизола естествено?

Добрата новина е, че съществуват научно доказани методи за регулиране на нивата на хормона на стреса.

1. Редовна физическа активност

Спортът намалява стреса и стимулира отделянето на ендорфини, естествените „хормони на щастието". Проучване с 3 425 участници, които съобщават за емоционално хранене, установява пряка връзка между нивото на физическа активност и индекса на телесна маса (BMI).

2. Осъзнато хранене (Mindful eating)

Техниките за релаксация и отслабване включват и практиката на осъзнато хранене. Това означава да се храните без разсейване, да обръщате внимание на сигналите за глад и ситост, да усещате вкуса и текстурата на храната. Едно голямо напречно проучване показва, че интуитивното хранене е свързано с по-ниско телесно тегло.

3. Връзка между съня и кортизола

Качественият сън е критично важен. Нарушенията в съня — както хронични, така и краткотрайни, водят до повишаване на кортизола, забавен метаболизъм и увеличен апетит. Експертите препоръчват 7–9 часа сън на нощ за възрастни.

4. Медитация и техники за релаксация

Редовната практика на медитация е свързана с доказано намаляване на кортизола в различни групи от хора. Може да опитате:

Осъзната медитация (mindfulness)

Фокусирана медитация

Трансцендентална медитация

Дихателни упражнения

Йога

5. Консултация със специалист

Ако подозирате, че напълняването е свързано с високи нива на кортизол, разговор с психолог или диетолог може да бъде изключително полезен. Психотерапевтът ще ви помогне да управлявате стреса и емоционалното хранене, а диетологът ще изготви индивидуален хранителен план.

Кортизолът е жизненоважен хормон, но когато нивата му останат хронично високи, може да допринесе за наддаване на тегло, особено в коремната област, повишен апетит, инсулинова резистентност и редица други здравословни проблеми. Връзката между кортизол и напълняване е научно потвърдена, но за щастие, управляема.

С последователен и комплексен подход можете да върнете хормоналния си баланс и да защитите дългосрочното си здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

