Много хора забелязват, че въпреки здравословното хранене и редовните тренировки, мазнините в коремната област остават непроменени или дори се увеличават. 

Така наречения „хормоналния корем“ не е официална медицинска диагноза, но терминът описва специфично напълняване в областта на корема, което е следствие от дисбаланс в хормоните.

Разбирането на това как ендокринната система влияе върху разпределението на мазнините е ключово за справянето с този проблем.

Какво представлява „хормоналният корем“?

„Хормонален корем“ е термин, с който се описва натрупването на висцерална мазнина (около вътрешните органи) и подкожна мазнина в коремната област поради хормонален дисбаланс. Според данни, публикувани в Medical News Today, това не е самостоятелно заболяване, а симптом на друго състояние, което влияе на метаболизма и разпределението на теглото.

Основни причини за хормонален дисбаланс и напълняване

1. Висок кортизол (Хормонът на стреса)

Кортизолът е жизненоважен за реакцията ни на „борба или бягство“. Когато обаче сме подложени на хроничен стрес, нивата му остават трайно високи.

  • Механизъм: Високият кортизол сигнализира на тялото да складира енергия под формата на мазнини, най-вече в коремната зона.
  • Синдром на Кушинг: В екстремни случаи прекомерният кортизол може да доведе до това сериозно състояние, характеризиращо се с мастна гърбица между раменете и лилави стрии по корема.
2. Хипотиреоидизъм (Намалена функция на щитовидната жлеза)

Щитовидната жлеза контролира скоростта, с която тялото изгаря енергия. При хипотиреоидизъм метаболизмът се забавя значително.

  • Симптоми: Често се наблюдава подуване и наддаване на тегло. Според Американската асоциация по щитовидна жлеза, голяма част от това тегло може да се дължи на задържане на вода и соли, а не само на чисти мазнини.

3. Лептинова резистентност

Лептинът е хормонът, който казва на мозъка ни: „Сит си, спри да ядеш“.

  • Проблемът: При хората с наднормено тегло мастните клетки произвеждат големи количества лептин. Мозъкът обаче може да спре да реагира на него (резистентност), което води до постоянен глад и натрупване на мазнини в коремната област.
Специфични причини при жените и мъжете

При жени: PCOS и Менопауза

  • Поликистозен яйчников синдром (PCOS): Засяга около 1 на 10 жени в репродуктивна възраст. Високите нива на инсулин и андрогени (мъжки хормони) често водят до „хормонален корем“.
  • Менопауза: Спадът на естрогена по време на менопаузата променя начина, по който тялото разпределя мазнините, насочвайки ги от бедрата към талията.
  • Задържане на течности: Изследване от 2023 г. показва, че по време на менструалния цикъл жените могат да качат около 0.5 кг само от задържане на вода, което създава усещане за подуване.
При мъже: Нисък тестостерон

Тестостеронът играе ключова роля в поддържането на мускулната маса. С напредването на възрастта или поради заболявания, нивата му спадат, което води до загуба на мускули и увеличаване на коремните мазнини. Небалансираните нива на естроген при мъжете също могат да бъдат фактор за напълняване в тази зона.

Как да намалим мазнините в областта на корема?

Справянето с „хормоналния корем“ изисква мултидисциплинарен подход, базиран на медицинска консултация и промяна в начина на живот:

  • Регулиране на калорийния прием: Балансирането на приетата енергия спрямо физическата активност остава златно правило.
  • Силови тренировки: Проучване от 2021 г. потвърждава, че поне 4 седмици силови упражнения значително намаляват висцералната мазнина.
  • Качествен сън: Липсата на сън повишава нивата на кортизол и лептин, което директно стимулира апетита.
  • Ограничаване на алкохола: Голямо проучване от 2022 г. в Обединеното кралство открива директна връзка между консумацията на алкохол и увеличаването на коремните мазнини при възрастни.

Появата на „хормонален корем“ често е сложен сигнал, че вътрешните системи на тялото се нуждаят от внимание. Независимо дали става въпрос за стрес, щитовидна жлеза или възрастови промени, разбирането на причината е първата стъпка към успеха.

Ако забележите внезапно натрупване на мазнини около корема, придружено от умора или промени в настроението, можете да се консултирате се с ендокринолог, за да изследвате хормоналния си профил.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници:

  1. Medical News Today: „Какво причинява хормонален корем?“
  2. American Thyroid Association: „Хипотиреоидизъм и наддаване на тегло“