Скандинавската диета с огромни ползи за сърдечното здраве

Традиционното дневно меню в скандинавските семейства е просто. Типичната закуска е студена, обикновена овесена каша. За обяд сандвич от ръжен хляб, в повечето дни гарниран с маринована херинга. Вечерята често включва кореноплодни зеленчуци с риба - или по-рядко и в по-малки порции, месо.

Днес на базата на този оформен преди десетилетия начин на хранене стъпва хранителен режим, наречен „Скандинавска диета“. Според диетолози и лекари въпросният начин на хранене има много изключително добро влияние върху здравето.

Както и популярната и здравословна средиземноморска диета, скандинавската е богата на плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни и полезни мазнини. Въпреки че не е проучвана толкова дълго, колкото средиземноморската диета, предварителните изследвания показват, че скандинавската диета може да има големи ползи – особено за сърцето.

Какво представлява скандинавската диета?

Подобно на „южната си братовчедка”, скандинавската диета дава приоритет на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки, семена, бобови растения, постни протеини и мазни риби.

Основната разлика е, че при нея се набляга на храни, произхождащи от скандинавския регион, включително Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, пише New York Times.

Вместо зехтин, скандинавската диета включва рапично (или канолово) олио, произведено от растението рапица, което вирее при по-ниски температури. Кореноплодни зеленчуци като ряпа, моркови и пащърнак, както и кръстоцветни зеленчуци, като зеле и карфиол са основни продукти от диетата. Боровинки, ягоди, червени боровинки и други горски плодове също играят важна роля, както и ябълките и крушите.

Северната диета дава приоритет на необработените и пълнозърнестите храни, като овес, ечемик и ръж, които често се използват за приготвяне на хрупкави плоски хлябове, наречени crippbreads.

Снимка: iStock

Тя е с ниско съдържание на наситени мазнини, с акцент върху нискомаслените млечни продукти, особено киселото мляко, и върху рибата с високо съдържание на здравословни, ненаситени мазнини като сьомга, скумрия, сардини и херинга. Яйцата и птичето месо се консумират умерено. А червените и преработените меса – по-рядко.

Хората, които спазват диетата, са склонни да ограничават или дори да избягват алкохола, както и храни с високо съдържание на добавени захари и натрий.

За кого е подходяща скандинавската диета?

Тъй като диетата е богата на фибри и здравословни мазнини, логично е тя да е полезна и за сърцето. Храните, богати на фибри, могат да помогнат за понижаване на нивата на холестерола в кръвта, като се свързват с LDL, или „лошия“ холестерол, в храносмилателния тракт и го отстраняват от тялото.

Изследванията установяват, че пълнозърнестите храни като овес, пшеница и ръж са свързани с по-нисък риск от диабет тип 2 и колоректален рак.

Високите нива на омега-3 мастни киселини (от рибата и рапичното масло) в диетата и ниските нива на наситени мазнини също могат да намалят риска от инфаркт и инсулт.

Добри резултати при нужда от отслабване и висок холестерол

В проучване, публикувано през 2010 г., изследователи в Швеция разделят 88 възрастни с леко повишени нива на холестерол на две групи: Eдната, която следва скандинавската диета в продължение на шест седмици, а другата, която следва обичайните си западни диети за същия период от време, служейки като контролна група.

Снимка: iStock

Тези в скандинавската група отслабват повече и показват по-ниско кръвно налягане и нива на холестерол в сравнение с тези в контролната група.

Тези открития отразяват по-скорошни изследвания, според които диетата може потенциално да намали смъртността от сърдечно-съдови заболявания и да помогне за понижаване на нивата на холестерола и кръвното налягане.

Диета с мисъл и за околната среда

Важен аспект на скандинавската диета е купуването на местни и сезонни храни, което може да има големи ползи за околната среда. Храната от местни източници изисква по-малко транспорт, което води до по-малко емисии на парникови газове.

А изследванията показват, че растителните хранителни модели отделят по-малко парникови газове и изискват по-малко земя, вода и торове от тези на животинска основа.

Кои храни се избягват в скандинавската диета?

Не е нужно да живеете в скандинавския регион, за да практикувате основните принципи на този начин на хренене.

Снимка: iStock

Опитайте се да дадете приоритет на пълнозърнести или минимално преработени храни, които са богати на фибри и ненаситени мазнини и с ниско съдържание на добавени захари и натрий. Това включва много плодове и зеленчуци, както и здравословни източници на протеини като мазни риби, ядки и нискомаслени млечни продукти.

Подобно на много диети, скандинавската има няколко храни, които трябва да се избягват или да се консумират рядко. Такива храни са например:

Червени меса, които не са от дивеч

Алкохолни напитки

Храни с добавена захар

Преработени меса, като бекон

Храни с високо съдържание на сол

Пшенични макаронени изделия и бял хляб

Подсладени напитки

Всеки може да опита да включи здравословна за сърцето и вдъхновена от скандинавските традиции храна в диетата си, дори ако живеете на стотици километри от море или океан.