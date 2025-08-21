Пример от столетници: 6-те най-добри здравословни навика за по-дълъг живот

Различни видове диети се надпреварват в категориите – най-полезна, най-ефективна или най-здравословна. Почти всеки начин на хранене може да бъде счетен за диета, макар че някои от тях отдавна имат огромна популярност.

Средиземноморската диета е считана за стандарт – като начин на живот, идеален за поддържане на здравето на сърцето и като чудесен вариант за хора, диагностицирани с диабет тип 2. Но тя далеч не е единственият начин, който може да помогне за удължаване на дълголетието.

Има хора от няколко общности по целия свят, известни като Сини зони. Счита се, че в тези региони живеят най-много столетници в света. Екип от специалисти – медицински изследователи, антрополози, демографи и епидемиолози, изследват данни от най-дългоживеещите хора в света повече от 20 години, за да открие техните тайни.

Според датско проучване от 1996 г. само около 20% от продължителността на живота на човек се основава на генетиката.

„Това оставя останалите 80% да зависят от начина на живот и околната среда. Така че, макар генетиката да може да играе роля, е важно хората да се съсредоточат повече върху това, което могат да контролират или променят, и върху установяването на рутината и средата си“, коментират експерти пред изданието Eatingwell.

Какво представляват сините?

В света има пет известни сини зони и само две от тях се считат за част от Средиземноморския регион:

Окинава (Япония)

Никоя (Коста Рика)

Икария (Гърция)

Лома Линда (Калифорния)

Сардиния (Италия)

„В тези пет региона населението преобладаващо живее до 100 или повече години. Не само това, но тези хора живеят по-здравословно“, казва диетологът Каролайн Томасън.

И така, какво правят тези мъдри хора в сините зони ежедневно, за да живеят по-дълъг, по-здравословен и по-жизнерадостен живот?

Не бройте калории – яжте, докато сте почти сити

Пропуснете детоксикацията или прочистването и вместо това се опитайте да следвате „хара хачи бу“, като поддържате голямо разнообразие от питателни – и местни, ако е възможно – храни.

Този начин на мислене е ключов фактор в Окинава, където тази 2500-годишна конфуцианска мантра напомня на местните жители да се наслаждават на ястия и закуски, докато стомасите им не са пълни на 80%, вместо да броят калории или да спазват диети.

Снимка: iStock

„Почти всички храни, консумирани от столетници в Сините зони, растат в радиус от 10 мили от домовете им“, казва Дан Бютнер, основател на проекта „Сини зони, но всички пълнозърнести храни, ядки, семена, боб, бобови растения, плодове и зеленчуци ще послужат добре на вашето здраве.

Според преглед и нов анализ на данни от миналото, хората, които ядат повече пълнозърнести храни, бобови растения, риба, плодове, зеленчуци и ядки – като същевременно намаляват консумацията на червено и преработено месо, подсладени със захар напитки и рафинирани зърнени храни – започвайки от 20-годишна възраст, могат да добавят повече от 10 години към продължителността на живота си.

Разбира се, не можем да контролираме всички здравни последици и здравословното хранене не е панацея, но дори ако човек започне тези стратегии на 60 години, данните показват, че може да очаква да добави около 8.5 години към живота си.

Ограничете добавените захари

Консумацията на по-малко ултрапреработени храни вероятно ще означава, че естествено ще консумирате по-малко добавена захар. Хората в сините зони ядат захар умишлено, а не по навик или случайно.

„Те консумират приблизително същото количество естествено срещащи се захари, но само около една пета от добавената захар – не повече от 7 чаени лъжички захар на ден“, казват диетолози.

Хората по света консумират от два до три пъти повече от препоръчителното количество добавена захар. Голяма част от тази захар се крие в скрити източници като подсладени със захар напитки, кисело мляко, зърнени закуски и растително мляко.

Гответе по-често у дома

Огромен брой хора вечерят навън поне веднъж седмично. За разлика от тях, хората в сините зони са склонни да гледат на домашно приготвените ястия като крайъгълен камък на ежедневието си.

Снимка: iStock

Въпреки че понякога се хранят навън, те са известни с това, че се гордеят с факта, че превръщат готвенето вкъщи в специално събитие.

Когато готвите повече у дома, ще имате по-голям контрол върху съставките и продуктите, които използвате.

Освен това, изследванията показват, че в сравнение с връстниците си, които се хранят навън по-малко от веднъж седмично, хората, които често консумират ястия, приготвени извън дома – две или повече хранения на ден, може да са изложени на по-висок риск от смърт.

Споделяйте храна с други

След като приготвите ястието си, можете да постигнете още повече ползи за здравето си, като го споделите с друг/и.

Проучвания показват, че семействата, които споделят храна, са склонни да консумират повече плодове, зеленчуци и здравословни хранителни вещества.

Качеството на храненето не е единствената полза; Социалните връзки, емоционалните спомени и дори достъпността и достъпността на храните също играят голяма роля в това как храненето влияе върху настроението и благополучието.

Включете активност в ежедневието си

„Най-дълголетните хора в света не тренират, не бягат маратони и не посещават фитнес зали. Вместо това, те живеят в среда, която постоянно ги подтиква да се движат, без да се замислят“, разкрива още Дан Бютнер.

Снимка: iStock

Дейности като грижа за градината, справяне с домакинската и дворната работа без високотехнологични инструменти добавят значително ежедневно движение.

Кардио, силови тренировки, йога, тай чи, пилатес или всяка друга активност може да подобри баланса, да увеличи силата, да изгори калории и да намали риска от депресия, сърдечни заболявания и други.

„Много пъти хората ще казват, че нямат време за упражнения“, казва тя, но не е нужно да се ангажирате с 60 или дори 30 минути. Всъщност, само 2-минутна разходка след хранене може да помогне за балансиране на кръвната захар, добавят експертите.

Приоритизирайте съня и облекчаването на стреса

Хроничната липса на сън може да увеличи всичко – от болка, свързана с мигрена и фибромиалгия, до риск от сърдечни заболявания и рак.

Постоянният или чест поток от стресови фактори може да предизвика хронично възпаление, което е свързано с всяко основно заболяване, свързано с възрастта.

Снимка: iStock

Според Бютнер много хора в Сините зони имат общи рутини, които помагат за освобождаване от стреса. Много от тях включват някакъв аспект на социалната общност, което може да усили ползите. Създаването на ангажимент три пъти в седмицата дори за по 15 минути може да окаже влияние с течение на времето.

Ходенето, медитацията и дишането са научно обосновани и безплатни начини за намаляване на стреса, а също и за насърчаване на по-здрав сън. Почивката от електронните устройства 30 до 60 минути преди заспиване и консумацията на повече храни, подпомагащи съня, също могат да окажат ползотворно влияние върху здравето ви.