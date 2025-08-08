Картофите са сред най-популярните храни в света, но ново мащабно проучване хвърля светлина върху тяхното влияние върху риска от диабет тип 2.

Изследването, проведено в продължение на три десетилетия от екип под ръководството на Харвардския университет, открива, че не самите картофи са проблемът, а начинът, по който ги приготвяме, съобщава Euronews.

Колко вредни са пържените картофи?

Резултатите от проучването, публикувано в престижното медицинско списание The BMJ, показват, че консумацията на три порции пържени картофи на седмица може да повиши риска от развитие на диабет тип 2 с 20%. При по-честата консумация, седем порции седмично, рискът се увеличава до 27%.

Снимка: Canva

В рязък контраст с тези данни стои фактът, че хората, които консумират подобни количества печени, варени или пюре картофи, не са били изложени на значително по-висок риск от развитие на хроничното заболяване.

„Връзката между по-високия прием на картофи и повишения риск от диабет тип 2 се дължи предимно на консумацията на пържени картофи“, обяснява изследователският екип.

Мащабното проучване и неговите резултати

В проучването участват над 205 000 души, като учените проследяват диетата им в продължение на повече от три десетилетия. През този период на повече от 22 000 души е поставена диагнозата тип 2 диабет.

Анализът показа, че в сравнение с хората, които рядко ядат картофи и тези, които консумират поне седем порции картофи на седмица, имат с 12% по-висок риск от развитие на тип 2 диабет. Най-тревожният факт обаче е свързан именно с пържените картофи.

Защо пържените картофи са по-рискови?

Картофите съдържат ценни хранителни вещества като фибри, калий и витамин С. Същевременно те са богати на нишесте, вид въглехидрат, който се разгражда до глюкоза и осигурява енергия на организма. Този състав свързва картофите с по-висок риск от диабет тип 2, високо кръвно налягане и наддаване на тегло.

При пържене обаче картофите преминават допълнителна обработка, която променя тяхната хранителна стойност и може да увеличи вредното им въздействие върху кръвната захар.

Влиянието за здравето според начина им на приготвяне

„В храненето е важно не само какво ядем, но и какво избягваме да ядем“, обяснява Диана Диас Рицоло, преподавател в Университета на Каталуния.

Снимка: Canva

Кристобал Моралес, специалист по ендокринология и хранене в болница „Витас Севиля“ в Испания, който не е участвал в проучването, подчертава, че резултатите сочат необходимостта хората да дават предимство на пълнозърнестите храни и да ограничават консумацията на пържени храни.

„Това важи дори за храни, които на пръв поглед изглеждат „здравословни“, като например картофите“, допълва той.

Ограничения на проучването

Важно е да се отбележи, че проучването има някои ограничения. Като цяло, хората, които ядат повече картофи, са по-малко физически активни, хранят се по-нездравословно и консумират повече калории. Тяхната диета често включва повече червено месо, яйца, рафинирани зърнени храни и захарни напитки.

Въпреки че изследователите се опитват да вземат предвид начина на живот и демографските данни, резултатите все пак могат да бъдат повлияни от тези фактори. Освен това докладът не установява пряка причинно-следствена връзка между консумацията на пържени картофи и диабета тип 2, а само корелация между двете.

Снимка: Canva

Резултатите допринасят за продължаващия научен дебат относно влиянието на картофите върху здравето. През 2019 година експертна група препоръчва хората да ограничат консумацията си на картофи до около 350 грама на седмица, приблизително един голям картоф.

За любителите на картофи добрата новина е, че не е необходимо да се отказват напълно от тази популярна храна. Вместо това е важно да се обърне внимание на начина на приготвяне, предпочитайте печени, варени или картофи на пюре, пред пържените варианти, за да минимизирате риска за здравето си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.