Да свалим излишните килограми рядко е лесна задача. Диетите „чудо“ и съмнителните добавки заливат социалните мрежи, а резултатите често са краткотрайни.

Въпреки че ни се иска да има магическо решение, диетолозите са съгласни, че едно от най-добрите неща, които можете да направите, е да избирате храни, за които действително е доказано, че помагат за отслабване. Като фасула.

„Бобът е недооцененият герой в управлението на теглото. Той е евтин, универсален и съчетава фибри, протеин и бавно смилаеми въглехидрати, които задържат ситостта и намаляват желанието за похапване“, коментира казва канадският диетолог Дрю Хемлер.

Бобът е нискокалоричен, но засища

„Бобът е сравнително нискокалоричен, но изключително засищащ, благодарение на съдържанието си на фибри и вода“, казва още експертът.

„Това означава, че можете да изядете задоволителна порция без да претоварвате с калории, което е идеална комбинация за всеки, който се опитва да отслабне или да контролира теглото си“, добавя още той.

Една чаша консервиран черен боб съдържа само 220 калории. В същото време той е 75% вода, което увеличава обема му.

Въпреки че бобът е нискокалоричен, той е богат на витамини и минерали, което го прави суперзвезда в храненето. Лорън Харис-Пинкус, регистриран диетолог по нутриционизъм, посочва, че бобът, в това число черният, червеният, белият, чили и др., също така осигурява калий, от който се нуждаем за здравословно кръвно налягане, но повечето от нас не получават достатъчно.

Така че, освен че помага за отслабване, той също така запълва важна празнина в храненето.

Бобът е пълен с полезни протеини и фибри

Бобът съдържа динамично дуо за отслабване от протеини и фибри.

„Протеинът, бавно смилаемите нишестета и разтворимите фибри помагат за забавяне на изпразването на стомаха и регулиране на кръвната захар, като в резултат на това намаляват желанието за храна, предизвикано от глад“, казват диетолозите.

А когато се чувствате сити, е много по-малко вероятно да се храните безразсъдно, което може да ви помогне да консумирате по-малко калории.

Комбинацията от протеини и фибри е толкова мощна, че специално установява, че хората, които ядат приблизително 1 чаша боб на ден, имат по-нисък индекс на телесна маса (ИТМ) и телесно тегло, както и по-малък обем на талията в сравнение с хората, които не консумират този продукт.

Въпреки че видовете боб имат малки разлики, 1 чаша консервиран черен боб ви дава цели 17 грама фибри и 15 грама протеин.

Бобът се грижи за здравето на червата

Здравословният чревен микробиом не само поддържа храносмилателната ви система да работи добре. Той е ключов и в дългосрочното управление на теглото с отношение към управлението на апетита и кръвната захар.

Снимка: Canva

Редовната консумация на боб помага за поддържането на чревните бактерии в отлично състояние, което може да доведе до по-лесно отслабване.

Това е така, защото бобът е богат на трудно смилаем въглехидрат, наречен резистентно нишесте. Ако изядете купа боб, резистентното нишесте се отправя към червата ви. Когато стигне там, добрите бактерии в червата ви го поглъщат за храна.

Докато правят това, те произвеждат полезни съединения, наречени късоверижни мастни киселини (SCFAs), свързани с по-ниско телесно тегло, намален риск от затлъстяване и по-ниска кръвна захар.

Бобът може да предпази от инсулинова резистентност

Преддиабетното състояние е скрита причина за повишаване на теглото. Преддиабетът често започва с тихо състояние, наречено инсулинова резистентност, което може да наруши способността ви да поддържате здравословно тегло.

Проблемът е, че здравните специалисти обикновено не тестват за инсулинова резистентност. Така че много от нас я имат, без дори да го знаят.

Консумацията на боб може да помогне за предпазване от инсулинова резистентност и свързаното с нея наддаване на тегло.

„Растителният протеин и фибрите в боба могат да помогнат за контрол на кръвната захар, както и да увеличат чувството за ситост, за да помогнат на хората да отслабнат или да поддържат тегло“, коментират диетолози.

Снимка: Canva

Бобът съдържа и антиоксиданти, за които клиничните проучвания показват, че могат да намалят инсулиновата резистентност, подпомагайки контрола на теглото.

Бобът е №1 в списъка на хранене на хората в Синята зона

Фасулът и бобовите растения са важна част от диетата на хората в Синята зона. На тези места се счита, че живеят най-много столетници. Част от тези региони са Лома Линда (Калифорния), Никоя (Коста Рика), Сардиния (Италия), Икария (Гърция) и Окинава (Япония).

На първо място в списъка на хранене на хората, доживели 100 години, е именно бобът. Заради изключително полезния му състав от протеини, фибри, витамини и минерали.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.