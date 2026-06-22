Когато решим да свалим излишните килограми, едно от първите неща, които често отпадат от менюто, са сладките газирани напитки. Липсата на познатото „щипене" на мехурчетата обаче кара мнозина да посегнат към газираната вода като заместител. Но дали тя има реален принос към редукцията на теглото, или просто запълва празнината?

Според анализ, публикуван в списание BMJ Nutrition Prevention & Health, връзката между газираната вода и отслабването може да е по-сложна от обикновено заместване на калоричните напитки.

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Научите какво показват доказателствата за усвояването на глюкоза, чувството за ситост и метаболитното здраве и защо експертите предупреждават да не очаквате чудеса.

Как газираната вода влияе на нивата на кръвна захар

Авторът на анализа д-р Акира Такахаши, доктор на науките от Диализния център към неврохирургичната болница Tesseikai в Япония, обяснява, че газираната вода ускорява храносмилането и може да понижава нивата на кръвна захар. Дълго време обаче механизмът зад този ефект остава неясен.

За да го разбере, Такахаши сравнява ефекта върху глюкозата с хемодиализата, процедура, при която кръвта се филтрира извън тялото и при която също се променят нивата на въглероден диоксид. Ето опростено обяснение на хипотезата му:

При поглъщане на газирана вода въглеродният диоксид преминава в кръвообращението.

Ензим в червените кръвни клетки го превръща в бикарбонат .

Това повишава pH в клетките и позволява на тялото да използва глюкозата по-ефективно .

Според Такахаши това усвояване на глюкоза теоретично би могло да допринесе за отслабване, но самият той подчертава, че ефектът вероятно е много малък.

Други начини, по които газираната вода подпомага отслабването

Освен на клетъчно ниво, има и по-известни механизми, чрез които газираната вода има ползи за тези, които следят теглото си.

Снимка: Canva

Габи Зийглър, клиничен диетолог в Nourish (която не е участва в проучването), посочва няколко:

Регулиране на апетита и ситост , мехурчетата създават усещане за пълнота, което може да намали приема на храна при следващото хранене.

Хидратация и метаболизъм , добрата хидратация подпомага метаболизма и намалява случаите, в които бъркаме жаждата с глад, а оттам и излишните похапвания.

Заместител на сладки газирани напитки , газираната вода замества содата и сока без добавени калории, което подпомага калорийния дефицит .

Подобряване на храносмилането и премахване на подуване на корема , при по-малко подут стомах е по-лесно да се придържаме към здравословен режим.

Зийглър обаче е категорична, че газираната вода не е „магическа напитка".

Балансирана диета и физическа активност остават основата

Експертите са единодушни, че здравословното отслабване не разчита на една напитка. Д-р Джонатан Каплан, основател и изпълнителен директор на Dr. Well by BuildMyHealth, обяснява:

Снимка: OpenAI

„Пиенето на газирана вода е само част от уравнението за ефективно отслабване. Може да се използва като алтернатива на високо калоричните напитки, но за реален напредък трябва да върви заедно с диета и движение."

Препоръките му за устойчиви резултати включват:

Балансирана диета , богата на постни протеини, фибри и здравословни мазнини, която засища за по-дълго и пази мускулната маса.

Физическа активност — силови тренировки и редовно аеробно натоварване за по-висок метаболизъм и изгаряне на калории .

Управление на стреса и качествен сън , които регулират хормоните на глада като кортизол и лептин .

Зийглър добавя и значението на осъзнатото хранене: „Обърнете внимание на сигналите за глад, хапвайте бавно и без разсейване. Оставете телефона настрана по време на хранене!" Тя съветва и да следите напредъка си с дневник, приложение или гривна, защото „не можете да подобрите това, което не измервате".

Новите доказателства подсказват, че газираната вода и отслабването могат да са свързани чрез физиологични промени, които подобряват усвояването на глюкоза. Допълнително тя помага чрез по-добра ситост, хидратация, намален прием на калории като заместител на сладки газирани напитки, както и чрез подобряване на храносмилането.

Експертите обаче са категорични, че ефектът върху теглото е малък, а газираната вода не е чудодейна. Основата на здравословното отслабване остава балансирано хранене, редовна физическа активност, нисък стрес и добър сън за баланс на кортизола и лептина, съчетани с осъзнато хранене и проследяване на напредъка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници