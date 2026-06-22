Прекарайте само няколко минути в банята и пръстите ви ще изглеждат състарени и набръчкани.

Тази позната картина изглежда безобидна, но ново проучване показва, че зад нея стои много повече – включително ранни сигнали за диабет, сърдечна недостатъчност и болестта на Паркинсон.

Как се образуват набръчканите пръсти

Ако потопите ръцете си в топла вода (около 40°C), набръчкването на върховете на пръстите започва след около 3 минути и половина.

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В по-хладна вода (около 20°C) процесът отнема до 10 минути, а максималният ефект настъпва след около 30 минути. Любопитен факт - потапянето в топъл оцет предизвиква същия ефект само за около 4 минути.

Нервната система: Истинският „виновник“

Дълго се смята, че явлението е пасивно: водата прониква чрез осмоза и кара горните слоеве на кожата да набъбнат. Днес обаче е установено нещо съвсем различно.

Още от 1935 г. лекари наблюдават, че пациенти с наранен срединен нерв (nervus medianus) изобщо не развиват набръчкване при накисване.

Изследване от 2003 г. в Националната университетска болница в Сингапур окончателно потвърждава механизма - при потапяне на ръцете кровоснабдяването на пръстите рязко намалява точно в момента, в който кожата започва да се набръчква.

Кръвоносните съдове около потните жлези се свиват, обемът на меките тъкани намалява и кожата над тях се деформира в характерни гънки.

„Набъбването и нервната реакция трябва да се случат едновременно – без неврологичния отговор набръчкването е потиснато," обяснява Пабло Сайес Виняс, биомеханичен инженер.

Еволюционното предимство: По-добро сцепление при влажни условия

Ако набръчкването е контролиран от нервната система процес, тялото го прави с цел и тази цел изглежда свързана с по-добро сцепление при влажна среда.

Изследване с участието на 500 доброволци в Музея на науката в Лондон (2020 г.) установява, че хората с набръчкани пръсти използват по-малко сила при захващане на мокри предмети.

Набръчкванията действат като дренажни канали, подобно на протектора на гума – отвеждат водата от точката на контакт.

По-ранен експеримент от Нюкасълския университет (2013 г.) показва:

С набръчкани пръсти доброволците пренасят мокри предмети с 12% по-бързо от мокри, но ненабръчкани пръсти

При сухи предмети разлика не се наблюдава : набръчкването помага само в мокра среда

Учените предполагат, че предците ни са развили тази способност, за да се придвижват по мокри скали, да се катерят или да събират черупчести морски дарове.

Какво могат да разкрият набръчканите пръсти за вашето здраве

Промените в начина, по който пръстите ни се набръчкват или не се набръчкват, могат да бъдат важни диагностични сигнали:

Диабет тип 2 : пациентите понякога показват значително намалено набръчкване при потапяне

Кистозна фиброза: прекомерно набръчкване на дланите; наблюдавано дори при генетични носители на заболяването

Сърдечна недостатъчност : значително по-слабо набръчкване, вероятно поради нарушен контрол на сърдечно-съдовата система

Болест на Паркинсон : несиметрично набръчкване (едната ръка набръчква по-малко) е предложено като ранен сигнал за засягане на симпатиковата нервна система от едната страна

Псориазис и витилиго : набръчкването се появява по-бавно от обичайното

Увреждания на нерви : липса или силно намалено набръчкване при засегнатите пръсти

Снимка: Canva

Тестът с накисване на ръцете се разглежда в медицинската литература като прост неинвазивен метод за оценка на функцията на вегетативната нервна система и е достъпен дори на болнично легло.

Набръчкването: Активна реакция на нервната система

Набръчкването на пръстите не е случаен страничен ефект от банята, то е активна реакция на нервната система, вероятно развита, за да ни помогне при влажни условия.

Промените в тази реакция обаче могат да сигнализират за заболявания като диабет тип 2, сърдечна недостатъчност или начален стадий на болестта на Паркинсон.

Ако забележите необичайно слабо, прекомерно или несиметрично набръчкване на пръстите, споделете наблюдението с лекар, тялото може да ви изпраща сигнал, по-важен отколкото изглежда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници