Какъв тип кожа имате е въпрос, от чийто отговор зависи цялата ви грижа за кожата – от избора на почистващ продукт до слънцезащитния крем. Грешките тук не само не помагат, но могат сериозно да влошат състоянието на кожата.

В тази статия ще научите как специалистите класифицират петте основни типа кожа, как да направите прост тест за определяне на тип кожа у дома и какви са препоръчителните стъпки за грижа за всеки от тях.

Петте основни типа кожа според дерматолозите

Кожата се класифицира основно по количеството себум (естественото кожно масло), което произвежда. Признати са пет основни типа:

Суха кожа

Мазна кожа

Комбинирана кожа

Чувствителна кожа

Нормална кожа

Суха кожа

Хората със суха кожа произвеждат по-малко себум от необходимото. Типичните признаци включват:

Усещане за стягане , особено след душ или плуване

Лющене, сърбеж или напукване

Матов, грубоват вид

Мазна кожа

При мазна кожа себумът се произвежда в излишък. Разпознава се по:

Блясък и мазнина , особено в областта на носа и челото

Разширени пори, склонни към запушване

Честа поява на пъпки и черни точки

Комбинирана кожа

При комбинираната кожа различни зони са с различен характер. Така наречената Т-зона (чело, нос, брадичка) е мазна, докато бузите могат да са нормални или сухи. Това е един от най-честите типове сред възрастните.

Нормална кожа

Нормалната кожа е балансирана – не е забележимо суха, мазна или чувствителна. Тя е равномерно хидратирана, с малко несъвършенства и равен тен. Мнозина я смятат за „идеален" тип, но всеки тип има своите нужди.

Чувствителна кожа

Чувствителната кожа се дразни лесно. Тя може да:

Пари или сърби при нанасяне на продукти

Да реагира с обриви, копривна треска или лющене

Да е свързана с дерматологични състояния като екзема или розацея

Важно: Чувствителността не е определена от себума – може да засяга и суха, и мазна кожа.

Как да разберете каква е кожата ви: Прост домашен тест

Специалистите препоръчват следния тест за определяне на тип кожа:

Измийте лицето с мек почистващ продукт Подсушете внимателно с чиста кърпа Изчакайте 1–2 часа без да нанасяте никакви продукти Наблюдавайте как изглежда и усеща кожата ви

Тип кожа

Суха : стягане, матов или люспест вид

Мазна : блясък, особено в Т-зоната

Комбинирана : мазна Т-зона, нормални или сухи бузи

Нормална : равен тен, без дискомфорт

Чувствителна : зачервяване, парене или сърбеж

Грижа според типа кожа: Практически съвети

За суха кожа

Експертите препоръчват продукти с хумектанти (глицерин, хиалуронова киселина) и масла (жожоба, ланолин, масло от ший). Избягвайте продукти с алкохол, ретиноиди и ароматни вещества.

За мазна кожа

Търсете некомедогенни продукти, тоест такива, които не запушват порите. Леки, безмаслени хидратанти и слънцезащитни кремове с цинков оксид или титанов диоксид са добър избор.

За комбинирана кожа

Следвайте грижата за мазна кожа в Т-зоната, но нанасяйте по-богат овлажнител само върху сухите участъци.

За чувствителна кожа

Изберете хипоалергенни, без аромати продукти с минимален брой съставки. Преди употреба тествайте всеки нов продукт върху малка зона от кожата.

За нормална кожа

Базова рутина е достатъчна: мек почистващ продукт, овлажнител и слънцезащита с SPF 30+.

Може ли типът кожа да се промени?

Да – типът кожа не е постоянен. Хормонални промени при пубертет, бременност и менопауза, приемани медикаменти, стареене и дори смяна на климата могат да повлияят на себумното производство. Ето защо е важно редовно да преоценявате нуждите на кожата си.

Какъв тип кожа имате е ключовият въпрос, от който зависи ефективността на всяка грижа. При обриви или внезапни промени в кожата, консултацията с дерматолог е препоръчителна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

