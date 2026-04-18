Кожните състояния могат да бъдат повече от неприятни. Често има припокриване на симптомите, което затруднява разбирането какво всъщност може да се случва.

Розацеята и акнето, например, не са едно и също нещо, но и двете могат да предизвикат зачервяване, лилави или кафяви петна, както и дразнене и появата на пъпки.

Когато видите пъпки, е естествено да предположите, че се сблъсквате с обикновено акне или акне вулгарис, видът, който обикновено се появява по време на тийнейджърството.

Розацеята обаче може да причини и обриви, подобни на акне, и познаването на разликата между тези състояния може да ви помогне да намерите ефективен курс на лечение.

Какво е розацея?

Розацеята е хронично възпалително кожно заболяване, което засяга предимно лицето и шията. Най-често срещано е сред възрастни между 30 и 50 години и е по-разпространено при жени и хора със светъл тен.

Симптомите на розацея включват:

Зачервяване или петна по лицето (обикновено червени, кафяви или лилави)

Удебеляване на кожата

Поява на тънки кръвоносни съдове

Зачервяване на кожата

Подутини и пъпки

Парене, сърбеж или парене

Дразнене на очите

Суха или лющеща се кожа

Оток на лицето (подуване)

Розацеята има четири различни подтипа, класифицирани по това как засягат кожата ви:

Папулопустулозна: области на подуване, обезцветяване и папули и пустули, подобни на акне

Еритемотелеангиектатичната розацея: зачервяване с обезцветяване и видими кръвоносни съдове

Очна: раздразнени, зачервени очи, евентуално с подути клепачи

Фиматозна: области на удебелена, неравна кожа

Какво представлява акнето

Когато повечето хора мислят за акне, те имат предвид акне вулгарис, възпалително кожно заболяване, което засяга до 85% от хората на възраст между 12 и 24 години.

Това се получава, когато мастните жлези в кожата се запушат. Това натрупване на мазнина и отделяне на кожни клетки създава среда за размножаване на бактерии и в крайна сметка стените на запушената жлеза се разрушават, разпространявайки се в околната тъкан.

Този процес причинява възпаление и образува пъпка.

Симптомите на акне включват появата на:

Кисти

Възли

Пустули

Папули

Черни точки и бели точки

Червени, лилави или кафяви петна

Сърбеж

Локализирано подуване

Как да различите акнето от розацеята

Малките разлики между розацеята и акнето могат да ви дадат представа, докато не получите диагноза от вашия дерматолог.

Като цяло, наличието на комедони (черни и бели точки) е определяща характеристика на акнето, която не се вижда при розацеята, въпреки че и двете състояния могат да включват папули и пустули.

Нивото на обезцветяване на кожата ви също е ключ. Акнето обикновено има локализирано обезцветяване директно около петната. Обезцветяването и зачервяването при розацеята, от друга страна, са склонни да бъдат широко разпространени.

За разлика от розацеята, акнето НЕ се ограничава само до лицето и шията. Често се среща и по гърба и раменете. Ако проблемите ви с кожата са само по лицето и шията или ако са засегнати очите ви, розацеята може да е по-вероятният виновник.

И накрая, както акнето, така и розацеята могат да имат тригери, които могат да ги влошат или обострят. Кожата с розацея обаче е известна със своята свръхчувствителност. Може да забележите, че симптомите ви се влошават дори от незначителни експозиции, като например да сте навън на вятъра или да изпиете чаша вино.

Розацеята изглежда ли като акне?

Някои розацеи, но не всички, могат да изглеждат като акне. Папулопустуларната розацея, наричана някога „акне розацея“, се характеризира с обезцветяване на лицето, придружено от подути пъпки и пустули.

Можете ли да имате акне и розацея?

Можете да имате розацея и акне едновременно. Дерматолог ще оцени кожата ви, за да определи дали едното или и двете състояния причиняват симптоми.

Причини за акне срещу розацея

Основните причини за розацеята и акнето не са добре разбрани.

Основните теории за розацеята предполагат, че тя може да е част от системен възпалителен имунен отговор или дисфункция в нервната и съдовата система.

Розацеята може да включва променен вроден имунитет или промени в имунната среда, с която сте родени, като например микробиома на кожата. Някои проучвания показват, че генетиката също играе важна роля в развитието на розацеята при много хора.

Акнето е също толкова мистериозно, колкото и розацеята, въпреки че процесът на развитие на пъпка е ясен.

Експертите смятат, че акнето е повлияно от редица фактори, които насърчават прекомерното производство на себум, растежа на бактерии и неправилното отделяне на кожни клетки.

Вашият ежедневен начин на хранене, ендокринните промени, свързани с пубертета, и циркулиращите хормони могат да бъдат фактори. Може да е по-вероятно да получите акне, ако родителите ви са го имали или ако приемате определени лекарства.

Лечение на акне и розацея

Розацеята и акнето са възпалителни кожни заболявания, които могат да се проявят с обриви, обезцветяване и дразнене. Поради тези сходства, някои варианти за лечение са ефективни и при двете състояния, включително:

Ретиноиди

Антибиотици

Лазерна или светлинна терапия

Електрохирургия (елиминира големи кръвоносни съдове, за да намали зачервяването на лицето)

Освен тези припокриващи се лечения обаче, лечението на розацеята и акнето става много различно.

Лечение на розацея

Розацеята не е лечима. Лечението има за цел да овладее симптомите ви и да предотврати влошаването им с течение на времето.

В допълнение към леченията, използвани при акне, специфичните опции за розацея включват:

Локални антипаразитни средства

Вазоконстриктори

Лекарства за очи

Имуносупресори

Лекарства за намаляване на зачервяването на кожата

Лечение на акне

Лечението на акне е насочено към предотвратяване на развитието на ново акне и подпомагане на заздравяването на активните петна. За да се постигне това, много лечения за акне работят за противодействие на прекомерното производство на себум, свръхрастеж на бактерии и нарушеното отделяне на кожни клетки.

Специфичните лечения за акне, които правят това, включват както продукти с рецепта, така и продукти без рецепта, съдържащи:

Резорцинол

Салицилова киселина

Сяра

Бензоил пероксид

Когато локалните лекарства не са достатъчни за овладяване на акнето ви, вашият дерматолог може да препоръча:

Хормонална терапия

Кортикостероиди

Химически пилинги

Дерматологични процедури за подмладяване на кожата

Антибиотици

Розацеята и акнето са отделни кожни състояния, които могат да причинят обриви. Макар че може да е трудно да се различат, само акнето включва черни и бели точки, известни още като комедони.

Тъй като можете да имате акне и розацея едновременно, разговорът с дерматолог гарантира правилна диагноза и оптимален подход към лечението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

