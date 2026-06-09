Поддържането на хидратация е от съществено значение за правилното функциониране на тялото ви, но много хора правят малки, ежедневни грешки, които могат да доведат до дехидратация, без дори да го осъзнават.

От разчитане единствено на жаждата до прекаляване с кофеина, тези навици могат да повлияят на енергията, фокуса и цялостното ви здраве.

1. Чакате, докато ожаднеете

Жаждата често е късен признак на дехидратация, а не ранен. Когато почувствате жажда, тялото ви може вече да е леко дехидратирано. Това важи особено за възрастните хора, чието чувство за жажда може да намалее с възрастта.





Бързо решение: Пийте вода редовно през целия ден, вместо да чакате, докато почувствате жажда. Поддържането на бутилка с вода наблизо може да ви помогне да превърнете това в навик.

2. Пиене на твърде много вода наведнъж

Приемането на големи количества вода за кратко време не ви хидратира по-ефективно. Тялото ви може да абсорбира само определено количество наведнъж, а излишната течност се отделя бързо.

В редки случаи прекаленият прием на вода може да разреди нивата на натрий в кръвта, което води до състояние, наречено хипонатриемия.

Бързо решение: Разпределете приема на течности равномерно през целия ден. Стремете се към постоянна хидратация, вместо към големи, редки количества.

3. Пропускане на водата веднага щом започнете сутринта

След няколко часа сън, тялото ви естествено се събужда леко дехидратирано. Пропускането на вода веднага щом започнете сутринта може да забави рехидратацията и да ви накара да се чувствате летаргични, замаяни или дори раздразнителни.

Някои изследвания показват, че пиенето на вода преди лягане може да помогне за намаляване на сутрешната дехидратация. Въпреки това, то може също така да увеличи вероятността от събуждане през нощта, за да използвате тоалетната.

Бързо решение: Започнете деня си с чаша вода преди закуска, за да рехидратирате тялото си и да подпомогнете енергията, фокуса и цялостната функция.

4. Пренебрегване на електролитите

Водата не е единственият компонент на хидратацията. Електролитите, особено натрият, заедно с калия и магнезия, помагат за регулиране на водния баланс в тялото.

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Когато се потите, губите вода и електролити. За повечето хора водата е достатъчна за ежедневна хидратация и по-кратки тренировки. Въпреки това, по време на продължителни упражнения или обилно изпотяване, възстановяването на електролитите става по-важно.

Бързо решение: За по-дълги тренировки или време, прекарано в жегата, помислете за богати на електролити опции като разтвори за перорална рехидратация или спортни напитки (в умерени количества), за да помогнете за възстановяване на загубения натрий и да подпомогнете хидратацията.

5. Прекалено разчитане на кофеинови напитки

Кофеиновите напитки като кафе, чай и енергийни напитки могат да се броят за дневния ви прием на течности, но не бива да бъдат основният ви източник на хидратация.

Някога се е смятало, че кофеинът силно дехидратира поради лекия си диуретичен ефект. Нови изследвания обаче показват, че умереният прием на кофеин (около 250–300 мг на ден) не увеличава значително отделянето на урина при хора, които редовно консумират кофеин. С други думи, сутрешното ви кафе не отменя хидратацията ви.

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Прекалената консумация на кофеинови напитки може да има обратен ефект, особено в определени ситуации. Високите дози (500 мг или повече) могат да увеличат отделянето на урина и загубата на течности, а много от тях съдържат добавени захари или ненужни добавки.

Бързо решение: Балансирайте кофеиновите напитки с вода. Опитайте да редувате кафе или газирани напитки с чаша вода.

6. Не консумирате храни, богати на вода

Хидратацията не идва само от напитки. Много плодове и зеленчуци имат високо съдържание на вода и допринасят за дневния ви прием на течности, включително:

Краставици

Диня

Ягоди

Портокали

Бързо решение: Добавете богати на вода храни към храненията и закуските, за да поддържате хидратацията през целия ден.

7. Ако приемем, че всички се нуждаят от еднакво количество вода

Няма универсално правило за хидратация. Вашите нужди зависят от фактори като:

Телесно тегло

Ниво на активност

Общо здравословно състояние

Възраст

Бързо решение: Обърнете внимание на тялото и околната среда. Може да се нуждаете от повече течности, ако сте активни, бременна или сте в горещо време.

Колко вода наистина ви е необходима?

Дневните нужди от хидратация варират и включват течности както от напитки, така и от храна. Общите насоки предлагат:

Около 2,7 литра (11 чаши) на ден за жени

Около 3,7 литра (15,5 чаши) на ден за мъжете

Един лесен начин да следите хидратацията си е като проверите цвета на урината си. Бледожълтият цвят обикновено показва адекватна хидратация, докато по-тъмната урина може да сигнализира за нужда от повече течности.

Изграждане на по-добри навици за хидратация

Подобряването на хидратацията не изисква големи промени – малки, последователни навици могат да имат голямо значение. Опитайте тези съвети:

Носете бутилка за вода за многократна употреба

Задайте напомняния за пиене на вода

Комбинирайте пиенето на вода с ежедневните си рутини (като храненията)

Овкусете водата с плодове, ако не обичате обикновена вода

Пийте допълнително вода преди, по време и след тренировка

Пийте допълнително вода, когато сте болни

Постоянството е ключово. Редовното пиене на малки количества вода е по-ефективно от опитите да се „навакса“ по-късно с прекалено много вода наведнъж.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници