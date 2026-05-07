Жаждата е естествен механизъм за поддържане на водния баланс. Тя се засилва при горещо време, физическо натоварване или загуба на течности. Когато обаче е постоянна и не се повлиява от приема на вода, в медицината това състояние се означава като полидипсия.

Според информация на WebMD, този симптом може да бъде свързан с различни нарушения - от леки до по-сериозни метаболитни и хормонални заболявания.

Снимка: Canva

Кои заболявания могат да причиняват постоянна жажда?

1. Дехидратация

Най-честата причина за засилена жажда остава дехидратацията - състояние, при което организмът губи повече течности, отколкото приема. Това може да се случи при обилно изпотяване, повръщане, диария или интензивно физическо натоварване. Обикновено се съпровожда от по-тъмна урина, сухота в устата и кожата, както и усещане за умора и световъртеж.

2. Захарен диабет

Постоянната жажда е един от характерните ранни симптоми на захарния диабет. При това състояние нивата на глюкоза в кръвта са повишени, а бъбреците се опитват да изхвърлят излишната захар чрез урината. Този процес води до загуба на течности (т.нар. осмотична диуреза), което от своя страна провокира засилено чувство на жажда.

https://svetatnazdraveto.bg/alternativna-meditsina/8-vazhni-signala-na-tjaloto-koga-trjabva-da-sprem-da-hapvame-sladkishi.html

3. Диабет инсипидус

Въпреки сходното име, диабет инсипидус няма връзка със захарния диабет. Той се дължи на нарушение в действието или секрецията на антидиуретичния хормон, който регулира водния баланс. В резултат организмът отделя големи количества разредена урина, което води до постоянна жажда.

4. Ксеростомия (сухота в устата)

Понякога усещането за жажда е резултат не от липса на течности, а от намалено слюноотделяне. Това състояние, известно като ксеростомия, може да бъде предизвикано от прием на медикаменти, лъчетерапия в областта на главата и шията, автоимунни заболявания като синдром на Сьогрен или тютюнопушене. Освен сухота, често се наблюдават затруднения при дъвчене и промени във вкусовите усещания.

Снимка: Canva

5. Анемия

Анемията не е сред най-честите причини за жажда, но при по-тежки форми може да бъде съпътстващ симптом. Състоянието се характеризира с намален брой или нарушена функция на червените кръвни клетки и обикновено се проявява с отпадналост, бледост и замайване.

6. Хиперкалциемия

Хиперкалциемията представлява повишено ниво на калций в кръвта и може да бъде свързана с хиперпаратиреоидизъм или онкологични заболявания. Повишените стойности на калций влияят върху функцията на бъбреците, което може да доведе до често уриниране и съответно до засилена жажда. Често се наблюдават още мускулна слабост, гадене и обърканост.

Други възможни причини

Повишената жажда не винаги е признак на заболяване. Тя може да бъде резултат от консумация на солени или пикантни храни, прием на диуретици или хормонални промени. По време на бременност например жаждата често се засилва, но изисква внимание, тъй като може да бъде и ранен признак на гестационен диабет.

Снимка: Canva

Кога постоянната жажда изисква преглед от лекар?

Ако жаждата е продължителна и се съчетава със симптоми като често уриниране, необяснима умора, повишен апетит, замъглено зрение или бавно зарастващи рани, може да се планира лекарски преглед.

https://svetatnazdraveto.bg/novini/vlijae-li-dehidratacijata-varhu-nivata-na-kravnata-zahar.html

Постоянната жажда е симптом, а не самостоятелно заболяване. В основата ѝ могат да стоят различни състояния: от дехидратация до метаболитни и хормонални нарушения. При продължителни оплаквания е важно да се потърси медицинска оценка и при необходимост да се проведат изследвания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------------------------------

Източници:

1. WebMD: „Защо винаги съм жаден?“