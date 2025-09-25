Ако трябва да избирате между две храни, едната съдържа седем грама захар, а другата над 30 грама, изборът на по-здравословния вариант трябва да е очевиден, нали? Всъщност не. По-малко захар не означава автоматично по-здравословно.

Една от най-тревожните статистики е, че голям процент от хората с диабет не знаят за състоянието си, в България се смята, че около 50% от хората с диабет не са диагностицирани.

Предиабетът е състояние, което се характеризира с повишени нива на кръвна захар, но все още не достига прага за диагностициране на диабет тип 2. Смята се, че предиабетът е много по-разпространен от самия диабет, някои проучвания твърдят, че е до три пъти по-често срещан. Половината от хората с предиабет могат да развият диабет в рамките на 5 години, ако не предприемат промени в начина си на живот.

Снимка: Canva

Тропически плод, който може да намали риска от диабет, звучи твърде добре, за да е истина. Тропическите плодове съдържат между 10 и 50 грама захар, като манго е в горната част на спектъра, което го прави да изглеждат като лош избор за храна само въз основа на това.

Изследване променя възгледите за захарта в плодовете

Нови изследвания на клиничния диетолог Раеде Басири показват, че манго, въпреки че съдържат повече захар от много ниско-захарни плодове, може да предлагат защитни фактори за възрастни с предиабет, съобщава News Medical.

„Не само съдържанието на захар има значение, а цялостният хранителен контекст“, обяснява Басири, доцент в Департамента по хранене и хранителни изследвания в университета Джордж Мейсън.

Първото дългосрочно клинично изпитване

Това проучване е първото дългосрочно клинично изпитване, което демонстрира метаболитни ползи за телесния състав на манго при предиабет.

Снимка: iStock

Казано просто, важно е не просто количеството захар, а цялото съдържание на храната. Захарите, които естествено се намират в манго и други плодове, се допълват от фибри и други витамини и хранителни вещества, които предлагат допълнителни здравни ползи.

Храни с добавена захар, като закуски от зърнени култури, и дори ниско-захарни закуски, може да нямат същата хранителна стойност и дори могат да увеличат риска от диабет.

Методология на изследването

Басири и нейният екип разделят участниците в изследването на две групи:

Едната група получава по едно прясно манго дневно.

Другата група получава по един ниско-захарен гранола бар всеки ден

В продължение на шест месеца изследователите измерват нивата на глюкозата в кръвта на участниците, телесните реакции към инсулин и телесните мазнини.

В заключение на изследването находките показват, че мангото, което съдържа около 32 грама захар се оказа по-полезно от ниско-захарния гранола бар,11 грама захар.

Групата, която консумира дневно манго, показа:

Подобрен контрол на глюкозата в кръвта

Повишена чувствителност към инсулин

Намалени телесни мазнини

„Целта е да насърчим хората да включват питателни плодове, като част от здравословни хранителни навици и практически диетични стратегии за превенция на диабета“, каза Басири. „Хората с висок риск от диабет не трябва да се фокусират само върху съдържанието на захар в храните, а върху начина, по който захарите се доставят.“

Защо е полезно мангото при диабет?

Мангото е не само вкусно, но и изключително полезно за здравето, благодарение на богатия си хранителен състав. То е отличен източник на витамин С, който е мощен антиоксидант и подпомага имунната система, и витамин А, важен за здравето на очите.

Мангото съдържа фибри, които подобряват храносмилането, както и калий и магнезий, които допринасят за поддържането на нормално кръвно налягане и мускулната функция. Диетични фибри в мангото подпомага перисталтиката на червата, регулира нивата на кръвната захар и допринася за здравето на чревния микробиом.

Снимка: Canva

Поради този комплексен състав, редовната консумация на манго се свързва с подкрепа за сърдечно-съдовата система, имунната функция и общото метаболитно здраве.

Наличието на антиоксиданти като кверцетин, фисетин и астрагалин помага в борбата срещу свободните радикали и намалява възпаленията в тялото.

Редовната консумация на този плод може да допринесе за цялостното благосъстояние и да подпомогне защитата на организма от различни заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.