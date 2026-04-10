Ако изпитвате чести мускулни крампи в краката, причината може да се крие в дефицит на магнезий. Според проучване от 2017 г., до две трети от население страда от недостиг на този жизненоважен минерал.

Въпреки че магнезият при мускулни крампи е широко използвано средство, научните доказателства за неговата ефективност са ограничени. Ето какво трябва да знаете за връзката между магнезия и мускулните съкращения и спазми.

Защо магнезият е толкова важен за мускулите?

Магнезият е четвъртият най-разпространен минерал в човешкото тяло и участва в повече от 300 биохимични процеса, включително мускулно съкращение и нервна трансмисия. Този минерал за нервната система регулира основни функции на организма, което го прави незаменим за цялостното здраве.

Дефицит на магнезий симптоми

Недостигът на магнезий може да се прояви по различни начини:

Чести мускулни крампи и спазми , особено в краката

Умора и мускулна слабост

Нервност и безпокойство

Проблеми със съня

Сърцебиене

Работи ли спрея с магнезиево олио?

Спреят с магнезиево олио става популярно като алтернативен метод за доставяне на магнезий през кожата. Този трансдермален начин на приложение заобикаля храносмилателната система, което теоретично може да намали страничните ефекти.

Какво показват изследванията?

Според проучване от 2015 г., публикувано в специализирано издание, трансдермалното усвояване на магнезий чрез спрей може да подобри симптомите при 25 пациенти с фибромиалгия, състояние, свързано с хронична болка.

Малко пилотно проучване от 2022 г. установява, че приложението на магнезиев хлорид (основният компонент в магнезиевото олио) може да облекчи симптомите при 14 души с хронично бъбречно заболяване и периферна невропатия след 8 и 12 седмици.

Магнезий за спортисти и облекчаване на ставни болки

Проучване от 2022 г. сочи, че приемът на магнезиеви хапчета води до значително намаляване на мускулната болезненост след тренировка. Магнезият за спортисти е особено важен за оптимална производителност.

Друго изследване от 2020 г. предполага, че трансдермалното магнезиево олио може да предложи следните ползи при артрит:

Намалено възпаление

Подобрена подвижност на ставите

Облекчаване на ставни болки

Подобрена способност за ходене

Важно: Въпреки че тези резултати са обнадеждаващи, повечето изследвания са малки или остарели. Необходими са допълнителни научни проучвания за потвърждаване на ефективността.

Препоръчителна дневна доза магнезий

Според Националния институт по здравеопазване на САЩ, необходимото количество магнезий зависи от възраст и пол:

Мъже : 400–420 mg дневно

Жени : 310–320 mg дневно

Бременни жени : 350–360 mg дневно

Групите с най-висок риск от дефицит са мъжете над 70 години и момичетата тийнейджърки.

Храни богати на магнезий

Вашето тяло усвоява около 30-40% от магнезия от храната. Ето топ храни богати на магнезий (mg на порция):

Бадеми – 80 mg

Спанак – 78 mg

Кашу – 74 mg

Фъстъци – 63 mg

Соево мляко – 61 mg

Овесени ядки – 61 mg

Магнезиев цитрат прием срещу други форми

Ако се нуждаете от хранителна добавка, експертите препоръчват магнезиев цитрат, тъй като се усвоява по-лесно от организма в сравнение с магнезиев оксид или магнезиев хлорид.

Калциево-магнезиев баланс

Важно е да поддържате правилното съотношение между магнезий и калций. Препоръчителният калциево-магнезиев баланс е магнезият да съставлява половината до две трети от калциевия прием. Например, при 500-700 mg магнезий, калциевият прием трябва да е около 1000 mg.

Фактори, които влияят на магнезиевите нива

Странични ефекти от липса на магнезий

Възрастта – Тялото усвоява до 30% по-малко магнезий от храната с напредване на годините

Тютюнопушене и алкохол – Намаляват магнезиевите нива

Преработени храни – Съдържат по-ниски количества магнезий

Лекарства – Статини и антациди намаляват усвояването

Нисък витамин D – Затруднява абсорбцията на магнезий

Рискове и предпазни мерки

Прекомерният прием на магнезий може да доведе до хипермагнезиемия (свръхдоза), което причинява стомашно-чревни проблеми. При използване на трансдермално магнезиево олио, е трудно да се определи точното количество, което навлиза в организма.

Препоръка: Преди да започнете приемане на магнезиеви добавки или усвояване през кожата, консултирайте се с лекар, особено ако приемате медикаменти, тъй като магнезият може да взаимодейства с тях.

Магнезият при мускулни крампи и схващания е популярно средство, подкрепено от анекдотични свидетелства и ограничени научни изследвания. Дефицитът на магнезий засяга значителна част от населението и може да причини мускулни спазми, умора и други здравословни проблеми.

Въпреки че спреят с магнезиево олио и трансдермалното усвояване са обещаващи, необходими са повече изследвания. Най-доказаният подход е осигуряването на достатъчно магнезий чрез храни богати на магнезий и при нужда, качествени добавки като магнезиев цитрат.

Винаги консултирайте здравен специалист преди промяна на хранителния режим или започване на нова добавка.

