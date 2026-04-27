Обещание за до 10 свалени килограма само за 3 дни звучи примамливо, но реалистично ли е това?

3-дневната диета (известна и като „военна диета") е сред най-обсъжданите краткосрочни хранителни режими от 1985 г. насам.

Разберете как точно работи, какво се консумира, какви са разрешените замени и – най-важното, какво казват специалистите за ефективността и безопасността на това бързо отслабване.

Какво представлява 3-дневната диета?

Режимът е структуриран цикъл от 3 дни на строго хранене, последвани от 4 дни почивка. Може да се следва до един месец.

Диетата дава обещания за бързо отслабване, прочистване на организма, понижен холестерол и повишена енергия – твърдения, за които обаче, според прегледаната медицинска литература, не съществуват научни доказателства.

Калорийният прием за трите активни дни е изключително нисък – под 1000 калории на ден, и менюто трябва да се спазва точно, без импровизации в количествата.

Пълно меню по дни

Порциите са фиксирани и трябва да се консумират точно така, дори при липса на апетит. Всеки ден са задължителни поне 4 чаши вода или безкалорични напитки.

Ден 1

Закуска: 1/2 грейпфрут, 1 филия хляб с 1 с.л. фъстъчено масло, кафе/чай без захар

Обяд: 1/2 чаша риба тон, 1 филия хляб, кафе/чай

Вечеря: 85 г постно месо/пиле, зелен фасул, моркови, ябълка, 1 чаша ванилов сладолед

Ден 2

Закуска: 1 яйце, 1/2 банан, 1 филия хляб, кафе/чай

Обяд: 1 чаша извара или риба тон, 8 крекера

Вечеря: 2 кренвирша, броколи/зеле, моркови, 1/2 банан, 1/2 чаша сладолед

Ден 3

Закуска: 5 крекера, 30 г чедър, ябълка, кафе/чай

Обяд: 1 варено яйце, 1 филия хляб, кафе/чай

Вечеря: 1 чаша риба тон, моркови, карфиол, пъпеш, ½ чаша сладолед

Разрешени замени

Диетата позволява ограничен брой заместители, при условие че калорийното съдържание се запазва. Ето основните:

Хляб: 2 оризовки, 1 тортила или ½ чаша пълнозърнести зърнени храни

Фъстъчено масло: бадемово, масло от кашу, хумус или слънчогледови семки

Риба тон: друго постно месо, извара, тофу или 1/2 авокадо + 2 с.л. хумус

Кренвирш: пуешки/соеви наденички, боб, леща или гъба портобело

Ванилов сладолед: плодово кисело мляко, бадемово мляко или веган сладолед

Яйце: 1 чаша мляко, ¼ чаша ядки/семки или 2 резена бекон

Колко килограма реално може да се свалят?

Диетата е известна с това, че може да се загубят до 4-5 кг за три дни. Специалистите по хранене обаче предупреждават, че по-голямата част от свалените килограми е водно тегло, а не мастна тъкан.

Причината е ниският прием на въглехидрати – тялото изчерпва гликогеновите запаси, а с тях и задържаната вода.

Щом диетата приключи и нормалният прием на въглехидрати се възстанови, теглото се връща. Това е характерният „йо-йо" ефект при краткосрочните нискокалорични режими.

Рискове и недостатъци

Диети с под 1000 калории дневно могат да забавят метаболизма, да причинят мускулна загуба и хранителни дефицити. Те не са подходящи за дългосрочно приложение.

Йо-йо ефект : цикличното ограничаване и освобождаване на храненето не подкрепя трайна промяна

Силно чувство на глад в „активните" дни може да доведе до преяждане в почивните дни

Забавен метаболизъм: ултранискокалоричните диети могат да понижат базалния метаболизъм

Непълноценен хранителен прием: режимът не осигурява достатъчно витамини, минерали и фибри

Липса на физическа активност като препоръчан елемент от плана

3-дневната диета е строг, нискокалоричен режим с фиксирано меню, за който няма научно доказана ефективност отвъд временната загуба на водно тегло.

Въпреки примамливото обещание за бързо отслабване, нутриционистите и лекарите последователно препоръчват балансирано, устойчиво хранене пред краткосрочни ограничителни диети.

Ако търсите трайна промяна в теглото, по-мъдрият избор е консултация с диетолог и постепенно изграждане на здравословни хранителни навици.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

