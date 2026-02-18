Губенето на повече от 1 килограм седмично звучи примамливо, но тялото ви го приема като стрес и веднага активира хормони, които работят срещу вас.
Именно затова толкова много хора качват свалените килограми обратно след края на строгата диета. Преди да се захванете с каквато и да е диета за бързо отслабване, ето какво трябва да знаете.
Какво всъщност е диетата за бързо отслабване?
Говорим за хранителен режим, при който сваляте повече от 1 кг седмично за няколко последователни седмици. Това се постига чрез драстично намаляване на приетите калории.
Тези диети са предназначени основно за хора с наднормено тегло или затлъстяване, при които рисковете от излишното тегло превишават рисковете от ускореното отслабване и трябва да се прилагат под медицинско наблюдение.
Кои са основните видове?
Много нискокалорична диета (VLCD)
При много нискокалоричната диета (VLCD) приемате под 800 калории дневно. Обичайната загуба е 1,5 до 2 кг седмично. Тъй като количеството храна е толкова ограничено, диетата разчита на заместители на храненето, шейкове, супи, барове и формули, които осигуряват нужните хранителни вещества. Препоръчва се само за възрастни с клинично затлъстяване и за не повече от 12 седмици.
Нискокалорична диета (LCD)
Нискокалоричната диета (LCD) позволява 1 200 – 1 500 калории за жени и 1 500 – 1 800 калории за мъже дневно. Отслабването е по-бавно в сравнение с Много нискокалорична диета, но крайният резултат може да е идентичен. Комбинира заместители на хранене с обичайна храна, което я прави по-лесна за спазване в ежедневието.
Хранене в ограничен времеви прозорец (фастинг 16:8)
При тази стратегия не се ограничава толкова какво ядете, а кога ядете. Популярният метод 16:8 изисква всички хранения да се вместят в 8-часов прозорец, например от 10:00 до 18:00 ч. Съществуват проучвания, показващи ефективна загуба на тегло, но дългосрочната устойчивост на резултатите все още се изследва.
Периодично гладуване (диета 5:2)
Диетата 5:2 включва 5 дни нормално хранене и 2 дни на седмицата с рязко ограничени калории или пълно гладуване. Ползите от периодичното гладуване са документирани при хора с диабет и затлъстяване, но все още не е ясно кой конкретен режим е най-ефективен.
Модерните (фад) диети
Много модни диети обещават бързи резултати чрез екстремен калориен дефицит. Проблемъте, че те рядко са безопасни и почти никога не са устойчиви. Щом спрете режима и се върнете към старите навици, рискът от йо-йо ефект е много висок.
Каква роля играе упражнението?
При диетите за бързо отслабване фокусът е върху калориите, не върху физическата активност. Лекарят ви може да препоръча да изчакате до преминаването към по-дългосрочен режим, преди да започнете интензивни тренировки.
Кои са здравните ползи?
За хора с медицински показания бързото отслабване може значително да подобри:
- Диабет тип 2
- Висок холестерол
- Високо кръвно налягане
Какви са рисковете?
Загубата на повече от 1 кг седмично може да доведе до загуба на мускулна маса, костна плътност и течности. Сред честите странични ефекти от бързото отслабване са:
- Камъни в жлъчката
- Подагра
- Умора и слабост
- Запек или диария
- Гадене
Освен това хормоналният отговор при отслабване е значително по-силен при бързи диети, тялото активно се съпротивлява на загубата на тегло, което обяснява защо метаболизмът се забавя и килограмите се връщат.
Диетите за бързо отслабване не са подходящи за деца, а при тийнейджъри, бременни и възрастни хора се прилагат само по лекарска препоръка.
Диетите за бързо отслабване могат да дадат бързи резултати, но носят реални рискове и не са подходящи за всеки. Здравословното темпо на отслабване от 0,5 до 1 кг седмично остава най-безопасният вариант за повечето хора.
Ако имате здравословен проблем или сериозно наднормено тегло, консултацията с лекар е задължителна стъпка преди всякакви промени в храненето.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
----------------------------------------------
Източници:
- MedlinePlus. Диета за бързо отслабване
Академия по хранене и диететика. 4 начина, по които нискокалоричните диети вредят на здравето
Академия по хранене и диететика. Как да се пазим от модните диети
Parretti HM et al. Клинична ефективност на много нискоенергийните диети: систематичен преглед и мета-анализ (PubMed)