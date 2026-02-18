Губенето на повече от 1 килограм седмично звучи примамливо, но тялото ви го приема като стрес и веднага активира хормони, които работят срещу вас.

Именно затова толкова много хора качват свалените килограми обратно след края на строгата диета. Преди да се захванете с каквато и да е диета за бързо отслабване, ето какво трябва да знаете.

Какво всъщност е диетата за бързо отслабване?

Говорим за хранителен режим, при който сваляте повече от 1 кг седмично за няколко последователни седмици. Това се постига чрез драстично намаляване на приетите калории.

Снимка: Canva

Тези диети са предназначени основно за хора с наднормено тегло или затлъстяване, при които рисковете от излишното тегло превишават рисковете от ускореното отслабване и трябва да се прилагат под медицинско наблюдение.

Кои са основните видове?

Много нискокалорична диета (VLCD)

При много нискокалоричната диета (VLCD) приемате под 800 калории дневно. Обичайната загуба е 1,5 до 2 кг седмично. Тъй като количеството храна е толкова ограничено, диетата разчита на заместители на храненето, шейкове, супи, барове и формули, които осигуряват нужните хранителни вещества. Препоръчва се само за възрастни с клинично затлъстяване и за не повече от 12 седмици.

Нискокалорична диета (LCD)

Нискокалоричната диета (LCD) позволява 1 200 – 1 500 калории за жени и 1 500 – 1 800 калории за мъже дневно. Отслабването е по-бавно в сравнение с Много нискокалорична диета, но крайният резултат може да е идентичен. Комбинира заместители на хранене с обичайна храна, което я прави по-лесна за спазване в ежедневието.

Снимка: Canva

Хранене в ограничен времеви прозорец (фастинг 16:8)

При тази стратегия не се ограничава толкова какво ядете, а кога ядете. Популярният метод 16:8 изисква всички хранения да се вместят в 8-часов прозорец, например от 10:00 до 18:00 ч. Съществуват проучвания, показващи ефективна загуба на тегло, но дългосрочната устойчивост на резултатите все още се изследва.

Периодично гладуване (диета 5:2)

Диетата 5:2 включва 5 дни нормално хранене и 2 дни на седмицата с рязко ограничени калории или пълно гладуване. Ползите от периодичното гладуване са документирани при хора с диабет и затлъстяване, но все още не е ясно кой конкретен режим е най-ефективен.

Модерните (фад) диети

Много модни диети обещават бързи резултати чрез екстремен калориен дефицит. Проблемъте, че те рядко са безопасни и почти никога не са устойчиви. Щом спрете режима и се върнете към старите навици, рискът от йо-йо ефект е много висок.

Снимка: Canva

Каква роля играе упражнението?

При диетите за бързо отслабване фокусът е върху калориите, не върху физическата активност. Лекарят ви може да препоръча да изчакате до преминаването към по-дългосрочен режим, преди да започнете интензивни тренировки.

Кои са здравните ползи?

За хора с медицински показания бързото отслабване може значително да подобри:

Диабет тип 2

Висок холестерол

Високо кръвно налягане

Какви са рисковете?

Загубата на повече от 1 кг седмично може да доведе до загуба на мускулна маса, костна плътност и течности. Сред честите странични ефекти от бързото отслабване са:

Камъни в жлъчката

Подагра

Умора и слабост

Запек или диария

Гадене

Снимка: Canva

Освен това хормоналният отговор при отслабване е значително по-силен при бързи диети, тялото активно се съпротивлява на загубата на тегло, което обяснява защо метаболизмът се забавя и килограмите се връщат.

Диетите за бързо отслабване не са подходящи за деца, а при тийнейджъри, бременни и възрастни хора се прилагат само по лекарска препоръка.

Диетите за бързо отслабване могат да дадат бързи резултати, но носят реални рискове и не са подходящи за всеки. Здравословното темпо на отслабване от 0,5 до 1 кг седмично остава най-безопасният вариант за повечето хора.

Ако имате здравословен проблем или сериозно наднормено тегло, консултацията с лекар е задължителна стъпка преди всякакви промени в храненето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: