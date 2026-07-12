Лятото мотивира много хора да бъдат по-активни. По-дългите дни, хубавото време и възможността да спортуваме навън превръщат сезона в предпочитан период за разходки, бягане и тренировки на открито. С повишаването на температурите обаче идва и един въпрос, който често остава подценен – дали всяка тренировка е еднакво безопасна в горещините?

Според експертите от Mayo Clinic Health System, физическата активност през лятото носи множество ползи за здравето, но изборът на подходящо натоварване става значително по-важен, когато термометрите показват над 30 градуса. При високи температури организмът изразходва повече енергия, за да се охлажда, което увеличава натоварването върху сърдечно-съдовата система и повишава риска от дехидратация, топлинно изтощение и топлинен удар.

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Не всяка тренировка натоварва организма еднакво

Когато спортуваме в жегата, тялото трябва едновременно да снабдява мускулите с кислород и да отделя натрупаната топлина чрез изпотяване. Ако към това се добавят висока влажност или силно слънце, охлаждането става все по-трудно.

Именно затова специалистите препоръчват през летните месеци да се промени не само времето за тренировка, но понякога и самият вид физическа активност. Вместо максимални натоварвания, по-подходящи са упражнения, които позволяват на организма да поддържа по-стабилна телесна температура.

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Плуването остава една от най-добрите летни тренировки

Сред всички спортове плуването продължава да бъде една от най-добрите възможности през горещите дни. Водата подпомага естественото охлаждане на тялото, а същевременно тренировката натоварва почти всички основни мускулни групи, без да поставя излишен стрес върху ставите.

Освен че подобрява издръжливостта и работата на сърдечно-съдовата система, плуването позволява по-продължителна физическа активност при значително по-малък риск от прегряване в сравнение с интензивните тренировки на открито.

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Разходките и бързото ходене също са отличен избор

Не всяка ефективна тренировка трябва да бъде изтощителна. Експертите обясняват, че бързото ходене, особено в ранните сутрешни или вечерните часове, може да донесе сериозни ползи за сърцето, кръвното налягане и контрола на теглото.

Допълнително предимство е, че темпото лесно може да бъде намалено при необходимост, което прави този тип движение подходящо за хора на различна възраст и с различна физическа подготовка.

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Йога и Пилатес са добър избор в най-горещите дни

Практики като йога и пилатес също се считат за подходящи през лятото, особено ако се провеждат в климатизирано помещение, на сенчесто място или в часовете с по-ниски температури.

Тези тренировки развиват сила, баланс и гъвкавост, без да повишават рязко пулса и телесната температура. Те са подходящи и за дни, когато организмът вече е уморен от горещините и има нужда от по-умерено натоварване.

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Колоезденето е добра идея, но при правилните условия

Карането на велосипед също може да бъде приятна лятна активност. Движението на въздуха създава усещане за прохлада, но специалистите предупреждават, че това често заблуждава спортуващите и ги кара да подценяват количеството течности, което губят чрез изпотяване.

Затова при по-дълги маршрути е важно редовно да се приема вода и да се избягват най-горещите часове на деня.

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Кои тренировки е по-добре да отложите?

Според експертите най-голямо натоварване върху организма създават тренировките с висока интензивност, при които телесната температура се покачва много бързо.

Интервалните тренировки (HIIT), продължителното бягане по асфалт, тежките силови упражнения на открито и продължителните състезателни спортове като футбол, тенис или баскетбол в обедните часове значително увеличават риска от прегряване. Това не означава, че тези активности трябва да бъдат изключени през лятото, а че е по-разумно да се изпълняват рано сутрин, привечер или в добре климатизирани помещения.

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Най-добрият часовник за тренировка е... термометърът

Според специалистите времето на тренировката често е по-важно от нейния вид. Най-безопасно е физическата активност да се планира преди 9 часа сутрин или след залез слънце, когато температурите започнат да спадат.

Също толкова важно е организмът да получава достатъчно течности преди, по време и след натоварването. Дехидратацията намалява способността на тялото да се охлажда и увеличава риска от прегряване.

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Слушайте сигналите на организма

Експертите от Mayo Clinic Health System напомнят, че най-важното правило при летните тренировки е да не се пренебрегват предупредителните симптоми. Ако по време на физическо натоварване се появят:

силно изпотяване;

мускулни крампи;

необичайна умора;

слабост;

замайване или гадене,

тренировката трябва да бъде прекратена незабавно. При обърканост, загуба на съзнание или много ускорен пулс е необходима спешна медицинска помощ, тъй като това могат да бъдат признаци на топлинен удар.

Лятото не е причина да се отказваме от движението, а повод да бъдем по-разумни в избора си. Вместо да преследваме най-тежките тренировки в най-горещите часове, специалистите препоръчват да се адаптираме към условията и да изберем активности, които щадят организма. Плуването, ходенето, йога, пилатесът и умереното колоездене могат да помогнат да останем активни през целия сезон, без излишен риск за здравето. Ако имате хронично заболяване или приемате лекарства, които влияят на терморегулацията, обсъдете с вашия лекар какъв тип физическа активност е най-подходяща за вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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