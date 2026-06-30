Европа преживява най-тежката гореща вълна в историята на измерванията. Температурите чупят всички досегашни максимуми, а екстремните стойности вече се изместват на изток, към Балканите и Украйна.

Според Световната здравна организация (СЗО) рекордната гореща вълна в Европа е отнела живота на над 1300 души от 21 юни насам.

Какво стои зад екстремните температури

Метеоролозите обясняват продължителната жега с т.нар. „омега блок", атмосферна конфигурация, при която горещ и сух въздух от Северна Африка остава „заклещен" над определен регион, тъй като зони с ниско налягане от двете страни му пречат да се придвижи. Резултатът е температури с до 18°C над сезонните норми.

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Европа е особенно уязвима. Само около 20% от домовете на континента имат климатици, а голяма част от сградния фонд е проектиран да задържа топлина, а не да я отвежда. Климатичните промени и жегите са пряко свързани, група учени от World Weather Attribution посочва, че подобна вълна толкова рано през лятото би била практически невъзможна без глобалното затопляне.

Мащабът на жегите

Данните сочат, че:

Над 130 млн. души в Централна и Източна Европа са били изложени на температури над 35°C в понеделник.

Над 269 млн. души на континента се очаква да преживеят стойности над 30°C.

Франция е сред най-засегнатите, здравните власти отчитат около 1000 смъртни случая от очакваното от 24 юни, предимно сред хора над 65 години.

Шефът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус определи топлинния стрес като „тих убиец" и призова правителствата да въведат планове за действие при горещини.

Защо топлинният стрес е опасен за здравето

При продължително прегряване на организма тялото губи способността си да се охлажда ефективно. Според здравните експерти е важно да се разпознават ранните симптоми на топлинен стрес:

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обилно изпотяване, отпадналост и замайване;

главоболие, мускулни крампи и гадене;

учестен пулс и обърканост (възможни признаци на топлинно изтощение ).

За превенция на топлинното изтощение специалистите препоръчват достатъчен прием на течности, избягване на физически натоварвания в най-горещите часове и стоене на сянка или в проветриви помещения. При тежки симптоми, загуба на съзнание или висока телесна температура – се търси спешна помощ на телефон 112.

Температурни рекорди в цяла Европа

Уикендът донесе температурен рекорд за юни в редица държави:

Чехия: 41,9°C в Доксани – най-високата стойност в историята на страната.

Германия: 41,7°C край полската граница, плюс най-топлата нощ от близо 150 години.

Полша: 40,5°C в Слубице, надминавайки рекорд от над век.

Испания: 43,7°C в Кантабрия – безпрецедентно за региона.

Накъде се движи вълната

Жегата вече натиска Балканите и Украйна. В България е обявен жълт код за високи температури, със стойности от 29°C по Черноморието и до 39°C в Русе.

Снимка: Canva

Световната метеорологична организация (СМО) подчертава, че за последните 50 години Европа се е затоплила с около два градуса. Експертите предупреждават, че климатичната криза в Европа изисква дългосрочна адаптация към климата, а не само реакция при всяка нова вълна.

https://svetatnazdraveto.bg/novini/nad-200-hil-smartni-sluchaja-zaradi-zhegata-v-evropa.html

Рекордната гореща вълна в Европа е поредно доказателство за нарастващата честота на екстремните температури като последица от глобалното затопляне. Високите стойности крият реален риск за здравето, особено за уязвимите групи. Информираността, навременната превенция и подготвеността на институциите остават най-добрата защита срещу топлинния стрес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници