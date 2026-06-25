Високите температури не са просто въпрос на комфорт, те поставят тялото пред скрито изпитание. С всяка капка пот губите не само вода, но и жизненоважни минерали.

Електролитите през лятото се изразходват по-бързо, а недостигът им може да доведе от лека умора до животозастрашаващи състояния. Научете какво представляват тези минерали, как да разпознаете симптомите на дехидратация и как да поддържате баланса си в горещите месеци.

Какво представляват електролитите и защо са важни

Електролитите са минерали, които носят електрически заряд и участват в почти всеки процес в организма. Сред най-важните са натрий, калий, калций, магнезий, хлорид, фосфат и бикарбонат. Според специалистите от AdventHealth, тези минерали за тялото изпълняват четири ключови функции:

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Балансиране на телесните течности , така че клетките, тъканите и органите да работят правилно

Регулиране на pH нивата , за да остане кръвта нито твърде кисела, нито твърде алкална

Осигуряване на мускулните контракции , включително сърдечния ритъм

Предаване на нервни сигнали чрез електрически импулси в нервите и мускулите

Функциите им са от значение целогодишно, но рискът от електролитен дисбаланс нараства през лятото, тогава губите повече течности чрез изпотяване при тренировка и често не ги възстановявате достатъчно.

Как дисбалансът се отразява на тялото

Когато нивата излязат извън нормата, могат да се появят следните признаци на воден дефицит:

Главоболие, замайване и обърканост , заради нарушена мозъчна функция

Мускулни крампи , свързани с ниски нива на калий и магнезий

Неравномерен сърдечен ритъм , недостигът на калций и калий нарушава сърдечната дейност

Гадене, повръщане, запек или диария , заради смутена работа на клетките

Слабост и умора

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Тежкият дисбаланс може да доведе до гърчове, кома и сърдечен арест. По-висок риск имат хора с бъбречни и сърдечни заболявания, диабет, хранителни разстройства, както и тези, които приемат диуретици, лаксативи или преминават химиотерапия.

Как да възстановите електролитите

Когато не компенсирате загубата на течности, рискувате дехидратация при жеги, топлинно изтощение или дори топлинен удар. За щастие, възстановяването на течности е лесно чрез правилно хранене и консумация на течности.

Храни, богати на електролити

Млечни продукти: мляко, кисело мляко, обогатени растителни млека

Плодове: банани, портокали, диня, пъпеш

Зеленчуци: спанак, домати, сладки картофи

Други: боб, бадеми, тофу, авокадо

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Напитки за хидратация през лятото

Кокосова вода , ползите ѝ включват високо съдържание на натрий, калий, калций и магнезий при ниска захар

Електролитна вода или таблетки , удобен начин за бърза доза минерали

Спортни напитки с електролити , съдържат въглехидрати, натрий и калий, но често и много захар

Смутита и сок от диня , богати на магнезий, фосфор и калий

Практични съвети за превенция на топлинен удар

Балансираното хранене и редовният прием на вода са основата за добър баланс на електролитите. Не чакайте да усетите жажда, когато се появи, вече сте леко дехидратирани. Ограничете кофеина и алкохола, тъй като те допринасят за обезводняване.

Електролитите през лятото са в основата на доброто самочувствие в жегата. Като разпознавате симптомите на дехидратация навреме и възстановявате минералите чрез разнообразна храна и подходящи напитки, предпазвате сърцето, мускулите и мозъка си. Ако симптомите продължават, потърсете лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници