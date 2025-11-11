Затлъстяването продължава да бъде глобален проблем с огромно отражение върху здравето на човечеството. Защо не може да ограничим храната и да живеем здравословно?

Все повече научни доказателства сочат, че определени храни могат да предизвикат пристрастяващо хранително поведение, особено тези, които са силно преработени и приготвени за максимална вкусова наслада.

Изследванията показват, че не всички храни представляват еднакъв риск от прекомерна консумация, но храните с високо съдържание на мазнини, рафинирани въглехидрати и тези, които бързо се абсорбират в кръвния поток, са най-пристрастяващи.

Пристрастяването към храна е различно от хранителните разстройства. Въпреки че хранителните зависимости наподобяват преяждането, те са по-свързани с хранителните навици и удоволствието и възнаграждението. Хранителните разстройства са психологическо разстройство.

Как хората се пристрастяват към храната

При хора, страдащи от пристрастяване към храната, силно вкусните храни (които често са богати на мазнини, захар и/или сол) предизвикват химични реакции в мозъка, които предизвикват чувство на удоволствие и удовлетворение. Тази реакция е обяснена като сравнима с реакцията на зависимия към избраното от него вещество, тъй като активира същия център за възнаграждение в мозъка.

Проучване идентифицира три основни фактора, които предсказват потенциала за пристрастяване: ниво на преработка, съдържание на мазнини и гликемичен товар. Храните, които комбинират мазнини и рафинирани въглехидрати, са по-склонни да предизвикат тези ефекти, отколкото храните, които съдържат едното или другото, пише yahoo.com.

Производителите на храни често постигат специфични вкусови съотношения на захар, сол и мазнини, известни в индустрията като „точката на блаженство“. Този баланс повишава предпочитанията на потребителите и насърчава повторните покупки. С течение на времето, постоянното излагане на тези храни може да промени хранителните навици, което води до по-чест прием.

Кои са най-пристрастяващи храни

Изследователи от Мичиганския университет изследват пристрастяващо хранене при 518 души, използвайки скалата за хранителна зависимост на Йейл (YFAS) като ориентир.

Всички участници получават списък с 35 храни, както преработени, така и непреработени. Те оценяват вероятността да изпитат проблеми с всяка от 35-те храни по скала от 1 (изобщо не е пристрастяващо) до 7 (изключително пристрастяващо).

Следните храни са най-често идентифицирани като имащи висок потенциал за пристрастяване.

Пица

Пицата оглавява списъка с храни с оценка 4.01, които хората трудно се отказват да ядат. Приготвя се от бяло брашно, кашкавал и солени преработени гарнитури, които са с високо съдържание на мазнини и натрий. Тъй като пицата е навсякъде, евтина и често се сервира в големи порции, тя е сред най-често съобщаваните храни, свързани с преяждане.

Шоколад

Шоколадът е класиран на второ място в списъка с оценка 3.73. Съдържанието му на захар и мазнини води до бърз енергиен отговор, което може да доведе до многократна консумация. Хората, които ядат шоколад редовно, често описват трудности с ограничаването на приема, особено при продукти от млечен шоколад, които съдържат добавена захар и млечни твърди вещества.

Снимка: iStock

Чипс

Чипсът е сред най-популярните закуски в световен мащаб, като е оценен като шоколада. Но той е пълен с калории, мазнини и натрий, които са предложени като важен фактор за пристрастяване към хранене. Изследванията свързват храни, които комбинират рафинирани въглехидрати с мазнини, с по-големи трудности при контролирането на порциите.

Бисквитки

Бисквитките са едни от най-често срещаните храни, на които хората трудно устояват (оценка 3.71). Те се приготвят с бяло брашно, масло и захар, същите съставки, използвани в много други закуски, свързани с преяждане. Проучванията са установили, че храните с високо съдържание както на захар, така и на мазнини са склонни да карат хората да ядат повече, отколкото са възнамерявали.

Сладолед

Сладоледът (оценка 3.68) се състои от сметана, захар и ароматизатори, които увеличават калорийната плътност. Гладката му текстура и температура го правят лесен за бърза консумация. Честият прием на енергийно плътни десерти, като сладолед, е свързан с по-силни реакции на възнаграждение от храната.

Пържени картофи

Пържените картофи са сред най-популярните гарнитури в бързото хранене (оценка 3.60), а също и сред най-лесните за преяждане. Те се приготвят от картофи, пържени в олио и покрити със сол, което увеличава както калориите, така и натрия.

Чийзбургер

Чийзбургерите (оценка 3.51) се приготвят с няколко хранителни източника, за които е известно, че насърчават честата консумация: рафиниран хляб, месна мазнина, сирене и подправки, съдържащи захар.

Газирани напитки

Подсладените газирани напитки (оценка 3.29) съдържат много захар, което ги прави вкусни и може да доведе до желание за честа консумация. Пиенето на газирани напитки, особено на кофеинови, може да задейства мозъка да освободи допамин, известен още като „хормон на щастието“. Но колкото повече газирани напитки пиете, толкова по-слаб става този допаминов отговор, което може да ви накара да продължавате да посягате към следващата бутилка.

Торта

Подобно на други сладки храни, тортата също е силно пристрастяваща (оценка 3.26). Когато нивата на глюкоза спаднат, тялото ви търси бърз източник на енергия, поради което сладките храни изведнъж звучат привлекателно.

Сирене

Сиренето е сред малкото естествено получени храни в списъка. То съдържа млечен протеин, наречен казеин, който може да предизвика желание за хранете. Социалните и икономически фактори, като например наличието на храни на основата на сирене, също допринасят за увеличената консумация на сирене.

Други пристрастяващи храни, според изследването:

Бекон

Пържено пиле

Хлебчета

Пуканки с масло

Зърнени закуски

Желирани бонбони

Пиле

Мъфини

Как се контролира изкушението от храна

Като се има предвид рискът, който някои храни представляват за пристрастяващи модели на консумация, са предложени няколко практични стратегии:

Разпознавайте причинителите – Определете храните, които най-трудно контролирате (например от горния списък) и ситуациите, в които възникват желания. Това може да ви помогне да контролирате пристрастяващото хранене.

Осъзнато хранене и време – Яжте, когато сте наистина гладни; избягвайте да се храните от скука или стрес и премахнете разсейващите фактори (като екраните). Това може да помогне за намаляване на импулсивната консумация на изкушаващи храни.

Избирайте по-здравословни алтернативи – Ако жадувате за лека закуска, вместо да ядете пица и шоколад, хапнете нещо здравословно, като плодове, ядки или зеленчуци.

Спете достатъчно – Режимът на сън също влияе на апетита. Липсата на сън може да наруши хормоналните нива, което води до лош апетит и желание за храна. Добрият сън е един от най-добрите начини за контролиране на желанието за храна.

Потърсете подкрепа, ако е необходимо – Ако връзката с определени храни причинява стрес, водещ до преяждане, вина или липса на контрол, потърсете професионална помощ от диетолози или психолози.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.